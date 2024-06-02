Флик хочет Комана в «Барсу». «Бавария» готова продать игрока летом

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Кингсли Коман Футбол

«Барселона» интересуется Кингсли Команом из «Баварии».

Как пишет Bayern & Germany со ссылкой на Bild, новый тренер каталонцев Ханси Флик хочет видеть полузащитника в «Барсе».

Каталонцы интересуются французом, но потенциальный переход пока не находится в продвинутой стадии – из-за предстоящего Евро.

Отмечается, что «Бавария» готова продать Комана этим летом, но только если будет подходящее предложение.

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30 комментариев
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С козырей пошёл , и хочет этот ходячий талисман притащить )))
Но у него с этого сезона Мана закончилась уже
+28
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+28
Ответ Юрий Кечко
С козырей пошёл , и хочет этот ходячий талисман притащить ))) Но у него с этого сезона Мана закончилась уже
Возможно мана все еще есть, просто у Кейна оказалась сильнее
+21
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+21
Продать это не для Барсы )) аренда или бесплатно
+10
-4
+6
Флик: Коман, камон!
+4
0
+4
Флик хочет Комана. Бавария готова продать. Барса не может купить)
+3
0
+3
В верном направлении движутся :)
+2
0
+2
Ай да Флик хорошо, весь лазарет перетянет в Барселону и вернётся в Баварию
+3
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Похоже Флик не понял что он находится не для того чтоб хотел кого-то.
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Ответ Юрий Кечко
С козырей пошёл , и хочет этот ходячий талисман притащить ))) Но у него с этого сезона Мана закончилась уже
Так просто еще сильнее заклятие Кейна пришло и все сломало )
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подходящее предложение - явно не про барсу
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Хороший футболист, но хрустальный.
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Зачем Барсе этот уже переломаный хрусталь.
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Это какой то секретный агент баварии потому что Комана бавария хочет продать
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Да ну, это безумие. Коман пол карьеры на травмах, сейчас еще возраст очень многое изменит в организме, не верится.
Хотя если за какие-то 10-15 миллионов и с понижением зарплаты, то… нет, это невозможно.
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Главное уточнение для Барсы: Бавария хочет ПРОДАТЬ, а не отдать бесплатно.
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Точно, ведь после ухода Дембеле в лазарете не хватает африканского завсегдатая. Впрочем, этот хотя бы везучий🤓
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А точно ли речь идёт о трансфере? Боюсь что у Барсы есть деньги только на бесплатные аренды с правом выкупа лет через 5.
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Рафинью за стоку саудам отдадут. Вот и деньги на переход.
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Он хуже Рафиньи + хрустальный
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С нынешними финансами в Барсу можно хотеть подписать кого угодно, но всё это будет только в качестве влажных фантазий.
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Коман как футболист уже всё.Не будет вылезать из лазарета
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Ответ Зеленский
Коман как футболист уже всё.Не будет вылезать из лазарета
Он в принципе и не вылазил всю карьеру, отрезки были хорошие, но постоянно что-то да случалось с ним. Сча глянул стату - удивился, что он один сезон в Бундеслиге аж 29 матчей умудрился сыграть)
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