Флик хочет Комана в «Барсу». «Бавария» готова продать игрока летом
«Барселона» интересуется Кингсли Команом из «Баварии».
Как пишет Bayern & Germany со ссылкой на Bild, новый тренер каталонцев Ханси Флик хочет видеть полузащитника в «Барсе».
Каталонцы интересуются французом, но потенциальный переход пока не находится в продвинутой стадии – из-за предстоящего Евро.
Отмечается, что «Бавария» готова продать Комана этим летом, но только если будет подходящее предложение.
Но у него с этого сезона Мана закончилась уже
Хотя если за какие-то 10-15 миллионов и с понижением зарплаты, то… нет, это невозможно.