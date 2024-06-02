Флик хочет Комана в «Барсу». «Бавария» готова продать игрока летом

«Барселона» интересуется Кингсли Команом из «Баварии».

Как пишет Bayern & Germany со ссылкой на Bild, новый тренер каталонцев хочет видеть полузащитника в «Барсе».

Каталонцы интересуются французом, но потенциальный переход пока не находится в продвинутой стадии – из-за предстоящего Евро.

Отмечается, что «Бавария» готова продать этим летом, но только если будет подходящее предложение.