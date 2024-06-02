Перес выиграл 7-ю ЛЧ и стал самым титулованным президентом в истории турнира. Он обошел Бернабеу

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Флорентино Перес рекорды Сантьяго Бернабеу Йесте Футбол

Флорентино Перес стал самым титулованным президентом в истории Лиги чемпионов.

1 июня «Реал» выиграл турнир в 15-й раз, победив «Боруссию» (2:0) в финале.

При Пересе мадридцы добились 7 побед. Команда также завоевывала трофей в 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.

Прежний рекорд, 6 побед, принадлежал Сантьяго Бернабеу, также управлявшему «Реалом».

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13 комментариев
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Сегодня кстати 46 лет с момента ухода Бернабеу на тот свет. Уверен, что он гордится таким президентом и тем, что его команда продолжает его дело.
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Стадион Реала уже назван в честь Бернабеу,а Перес тоже достоин такого увековечивания.Может переименовать Камп Ноу в его честь?🤔Ну реально,какая разница:Спотифай Арена или Флорентино Перес Стэдиум?Главное чтобы платили же
+7
-2
+5
И всё-таки если задуматься - насколько удивителен сейчас Реал, и как команду прорвало после победы в 2014 году)

Однозначно, что тот гол на 92:48 изменил всю историю Мадрида…
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Галактикос 👍
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Перес - новый Бернабеу.
Президент-Титан.
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Лучший президент в мире футбола
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Барса бикса Переса!
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Реалу крайне повезло с президентами, Сантьяго Бернабеу заложил громадный фундамент. Перес просто легендарное продолжение. Ну и те, кто болел за Реал не с 2009 года понимают, насколько важным был финал 98 года под президенством Санса, и победа над явным фаворитом Ювентусом, и победа в 2000 году над Валенсией. Санс тоже, крайне важная деталь в механизме величия Реала.
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Ответ Зеленский
Получается,Перес = 1,5 барсы?🤔
если быть точнее то 1,4 🤭
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