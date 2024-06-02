Перес выиграл 7-ю ЛЧ и стал самым титулованным президентом в истории турнира. Он обошел Бернабеу
Флорентино Перес стал самым титулованным президентом в истории Лиги чемпионов.
1 июня «Реал» выиграл турнир в 15-й раз, победив «Боруссию» (2:0) в финале.
При Пересе мадридцы добились 7 побед. Команда также завоевывала трофей в 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.
Прежний рекорд, 6 побед, принадлежал Сантьяго Бернабеу, также управлявшему «Реалом».
Однозначно, что тот гол на 92:48 изменил всю историю Мадрида…
Президент-Титан.