Перес выиграл 7-ю ЛЧ и стал самым титулованным президентом в истории турнира. Он обошел Бернабеу

Флорентино Перес стал самым титулованным президентом в истории Лиги чемпионов.

1 июня « » выиграл турнир в 15-й раз, победив «Боруссию» (2:0) в финале.

При Пересе мадридцы добились 7 побед. Команда также завоевывала трофей в 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.

Прежний рекорд, 6 побед, принадлежал , также управлявшему «Реалом».