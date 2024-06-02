Модрич согласился на понижение зарплаты в «Реале» и останется на год (The Athletic)

Лука Модрич продлит контракт с «Реалом» с понижением зарплаты.

Ранее стало известно, что хорватский полузащитник уже подписал новый контракт с « » сроком на один год. Официально об этом объявят на следующей неделе.

По данным The Athletic, согласился на понижение зарплаты в рамках сделки до лета 2025 года. Он был одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Реала».

Подробную статистику Модрича, которому в сентябре исполнится 39 лет, можно найти здесь.

Шестикратных победителей ЛЧ теперь четверо! И все – из «Реала»