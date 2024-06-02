Модрич согласился на понижение зарплаты в «Реале» и останется на год (The Athletic)
Лука Модрич продлит контракт с «Реалом» с понижением зарплаты.
Ранее стало известно, что хорватский полузащитник уже подписал новый контракт с «Мадридом» сроком на один год. Официально об этом объявят на следующей неделе.
По данным The Athletic, Лука согласился на понижение зарплаты в рамках сделки до лета 2025 года. Он был одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Реала».
Подробную статистику Модрича, которому в сентябре исполнится 39 лет, можно найти здесь.
Шестикратных победителей ЛЧ теперь четверо! И все – из «Реала»
Опыт будет передавать, уму разуму учить, а когда надо то и напихать сможет!
Только Барселона находится на 4 месте из-за того что вынуждены продавать всё что можно, вплоть до названия стадиона, а другие клубы особо не напрягаясь делают такую же сумму, есть разница?
Отказаться, когда родной клуб в таком положении
Прогулять работу никак нельзя, увы
А денек хорошим ведь обещают по погоде)
А вот Месси любит больше .... это другое ))
Настоящий мадридиста