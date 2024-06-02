Модрич согласился на понижение зарплаты в «Реале» и останется на год (The Athletic)

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич деньги Футбол

Лука Модрич продлит контракт с «Реалом» с понижением зарплаты.

Ранее стало известно, что хорватский полузащитник уже подписал новый контракт с «Мадридом» сроком на один год. Официально об этом объявят на следующей неделе.

По данным The Athletic, Лука согласился на понижение зарплаты в рамках сделки до лета 2025 года. Он был одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Реала».

Подробную статистику Модрича, которому в сентябре исполнится 39 лет, можно найти здесь.

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41 комментарий
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Модрич согласился,а Меси не согласился(
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+70
Ответ Зеленский
Модрич согласился,а Меси не согласился(
Модрич и так каждый год продлевает контракт с уменьшением зарплаты. Хотя мог легко поехать в ту же Аравию и заработать огромнейшую сумму, однако он предан команде и любит ее всем сердцем.
+75
-6
+69
Ответ Зеленский
Модрич согласился,а Меси не согласился(
Модрич любит Реал, а месси аферист и проект фифа
+75
-29
+46
А наш Лео до сих пор доит нашу Барсу, последние штаны, завтраки и Ромеу так отберет :)
+27
-5
+22
Ответ Гестор
Комментарий скрыт
заслуженный минус за неадекватность)
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+9
Насколько же Лука любит Мадрид и своё дело, жаль что таких игроков осталось очень мало, их надо ценить и наслаждаться каждой их секундой на поле.
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Модрич нужен команде, будет этаким дядькой для молодёжи!
Опыт будет передавать, уму разуму учить, а когда надо то и напихать сможет!
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Ответ Mr.BadGuy
помнится Месси глоры кричали что Месси генерирует чуть ли не половину выручки Барселоны. Месси давно нет, а Барселона в ТОП 3 мира по выручке. Зато обобрал он их так что до сих пор рычаги дергают. Каждый год высасывал как пылесос все бабки
Топ-3? Их даже ПСЖ обогнал, про Сити и Реал вообще молчу.
Только Барселона находится на 4 месте из-за того что вынуждены продавать всё что можно, вплоть до названия стадиона, а другие клубы особо не напрягаясь делают такую же сумму, есть разница?
+4
-1
+3
Ответ SaH4r.
Новость про Модрича и Реал, но маргарины о своём страшном сне - Месси. Это называется величие.
Да нет, я не болельщик Реала или Барсы , но когда человек реально любит свой клуб, а не устраивает стендап выступления : А-ля , я люблю этот клуб, но приходится уходить плак плак, и спокойно идет без всяких скандалов на уменьшение зарплаты - это и является истинная любовь к клубу, а не к бабкам)
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Кто -то перед пенсией стремиться побольше заработать и уезжает в теплые страны ! Модрич хочет закончить карьеру в команде своей жизни , лучшей клубе мира!!!! Красавчик!!!👏👏👏
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Ответ 10ztv
он получает зарплату, которую задолжали с 2020. Завтра не прогуливай
Ради “Родного клуба” мог бы отказаться от бабла когда Барса в такой ж#пе,но нет,он же жадный
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Потом он должен органично влиться в тренерский штаб
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Ответ corazon blanco
Модрич и так каждый год продлевает контракт с уменьшением зарплаты. Хотя мог легко поехать в ту же Аравию и заработать огромнейшую сумму, однако он предан команде и любит ее всем сердцем.
Просто Модрич не любит Саудовскую Аравию.
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Ответ Зеленский
Модрич согласился,а Меси не согласился(
Модричу 39 лет и он уже довольно давно не является лидером команды а всего лишь игрок замены. Так что было бы странно платить ему одну из самых высоких з/п.
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Всё-таки Модрич выдающаяся личность.
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Ответ 10ztv
он получает зарплату, которую задолжали с 2020. Завтра не прогуливай
Мог бы и пойти навстречу семье
Отказаться, когда родной клуб в таком положении
Прогулять работу никак нельзя, увы
А денек хорошим ведь обещают по погоде)
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Ответ Гестор
Комментарий скрыт
Слово "Пятнадцать" тебе о чем-то говорит?
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Ответ Зеленский
Модрич согласился,а Меси не согласился(
помнится Месси глоры кричали что Месси генерирует чуть ли не половину выручки Барселоны. Месси давно нет, а Барселона в ТОП 3 мира по выручке. Зато обобрал он их так что до сих пор рычаги дергают. Каждый год высасывал как пылесос все бабки
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Ответ Гестор
Комментарий скрыт
you pederosa
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Ответ Predator87
ну и зачем он нужен?зачем команде игрок который не может провести два матча подряд?выходить на замены во 2 тайме.лучше уж уйти на пике,чем вот так вот
Да даже по совокупности, заслужил
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Хех, да там кратное понижение.
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Лука Модрич, мой любимый Лука Модрич, он снова продлевает контракт, он снова становится чемпионом😍
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Шик ! Я рад! Кросс еще минимум 2 года мог бы делать разницу
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ощущение будто Перес использует чит-коды
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Модрич любит Реал поэтому и согласился.
А вот Месси любит больше .... это другое ))
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А по окончании на работу в клуб.
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Уважение! 👏
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Вперед за 7 ЛЧ!
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Молодец Лука
Настоящий мадридиста
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Святой Лука в жизни, титан на поле (несмотря на возраст)
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