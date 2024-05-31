Лаутаро согласился продлить контракт с «Интером» до 2029-го. Зарплата – 9 млн евро в год

Теги Интер серия А Италия трансферы Лаутаро Мартинес деньги Футбол

Лаутаро Мартинес продолжит карьеру в «Интере».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, нападающий принял предложение о продлении контракта с «нерадзурри» до 2029 года.

Зарплата Лаутаро составит 9 миллионов евро в год и бонусы.

Мартинес перешел в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». В общей сложности за итальянский клуб он сыграл 282 матча, забил 129 голов и сделал 43 голевые передачи.

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20 комментариев
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Бык хорош был в этом сезоне, отменная статистика в целом, будущая легенда Интера.
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И правильно сделал, но капитанскую повязку лучше отдать Барелле
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Вот и отлично. 🔥
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Ответ as009595@icloud.com
Отличная новость, лучший аргентинский футболист последних лет
лучший аргентинский футболист Интера последних лет 5, если точнее.
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класс, ждём официального подтверждения!
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Дзанетти 2.0 будет, если продолжит уровень поддерживать
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Правильное решение.
Но я почему-то был уверен что он всё таки перейдёт в АПЛ....
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Капитан, но агента надо посылать куда подальше
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Так все же писали, что с американцами Интер не продлит своих лучших игроков с повышением зарплаты
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Действительно отличная новость!
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С запросами в 12 лямов мог и уходить на самом деле, очередной "капитан" за деньги, зная какая ситуация с зп в клубе. Капитанскую повязку точно лучше бы передать другому.
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Красавчик! Лучше оставаться там, где тебя любят и ценят!
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Ответ alik055
И правильно сделал, но капитанскую повязку лучше отдать Барелле
У Интера целая россыпь сильных игроков, кому можно капитанскую повязку отдать. Это и Бастони и Мартинес.
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