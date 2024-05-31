Лаутаро согласился продлить контракт с «Интером» до 2029-го. Зарплата – 9 млн евро в год

Лаутаро Мартинес продолжит карьеру в «Интере».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, нападающий принял предложение о продлении контракта с «нерадзурри» до 2029 года.

Зарплата Лаутаро составит 9 миллионов евро в год и бонусы.

перешел в « » летом 2018 года из аргентинского «Расинга». В общей сложности за итальянский клуб он сыграл 282 матча, забил 129 голов и сделал 43 голевые передачи.