Лаутаро согласился продлить контракт с «Интером» до 2029-го. Зарплата – 9 млн евро в год
Лаутаро Мартинес продолжит карьеру в «Интере».
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, нападающий принял предложение о продлении контракта с «нерадзурри» до 2029 года.
Зарплата Лаутаро составит 9 миллионов евро в год и бонусы.
Мартинес перешел в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». В общей сложности за итальянский клуб он сыграл 282 матча, забил 129 голов и сделал 43 голевые передачи.
Но я почему-то был уверен что он всё таки перейдёт в АПЛ....