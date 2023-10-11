beIN Sports призвала сотрудников не высказываться про палестино-израильский конфликт. С комментатором, поддержавшим Палестину перед игрой «Арсенала» и «Сити», провели беседу
В beIN Sports призвали сотрудников не высказываться на тему Палестины и Израиля.
Катарская компания направила всем своим сотрудниками и корреспондентам по всему миру напоминание о необходимости придерживаться нейтральной политической позиции в отношении эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.
В beIN Sports приняли такое решение после неоднозначных высказываний одного из комментаторов перед матчем «Арсенала» с «Манчестер Сити».
Когда играли преклонили колено в знак борьбы с дискриминацией на стадионе «Эмирейтс», комментатор матча Иссам Чауали заявил о поддержке палестинского государства после нападения ХАМАС на Израиль.
«Они говорили о силе, но это была иллюзия. Они говорили о передовых технологиях, и это была иллюзия. Они говорили о непобедимой армии, и это была иллюзия.
Они говорили о границе Бар-Лева, и это была иллюзия. Они говорили о границе, которую нельзя пересечь.
Неужели вы не поняли? Неужели мы не поняли? Это просто полный иллюзий шар», – сказал Чауали в 20-секундном вступлении перед игрой, которая транслировалась в арабоязычных странах, включая Палестину.
BeIN признала, что комментарии были неуместны, а репортеру напомнили об ответственности за соблюдение политики нейтралитета компании. Чауали и его коллегам по репортажу было разъяснено, что они обязаны воздерживаться от политических комментариев и освещать только спорт.
«Как ведущая мировая медиагруппа, мы осуждаем любые формы конфликтов и насилия, а также поддерживаем людей, дела и интересы любого происхождения, языка и культурного наследия в 40 с лишним странах мира, в которых мы работаем.
Наша корпоративная политика требует аполитичного нейтралитета и освещения спортивных событий, что является обязательным для всех наших сотрудников», – сообщил представитель beIN Media Group.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Только там резали за нападение,а тут сами напали на Израиль и как-будто правы в этом.
Что касается Израиля, то он не соблюдает ни одного пункта плана ООН по деэскалации, а сейчас вообще заявляет что им закон не писан и "военных судов не будет", слишком много на себя берут