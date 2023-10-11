beIN Sports призвала сотрудников не высказываться про палестино-израильский конфликт. С комментатором, поддержавшим Палестину перед игрой «Арсенала» и «Сити», провели беседу

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал телевидение высшая лига Израиль Политика Футбол

В beIN Sports призвали сотрудников не высказываться на тему Палестины и Израиля.

Катарская компания направила всем своим сотрудниками и корреспондентам по всему миру напоминание о необходимости придерживаться нейтральной политической позиции в отношении эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.

В beIN Sports приняли такое решение после неоднозначных высказываний одного из комментаторов перед матчем «Арсенала» с «Манчестер Сити».

Когда играли преклонили колено в знак борьбы с дискриминацией на стадионе «Эмирейтс», комментатор матча Иссам Чауали заявил о поддержке палестинского государства после нападения ХАМАС на Израиль.

«Они говорили о силе, но это была иллюзия. Они говорили о передовых технологиях, и это была иллюзия. Они говорили о непобедимой армии, и это была иллюзия.

Они говорили о границе Бар-Лева, и это была иллюзия. Они говорили о границе, которую нельзя пересечь.

Неужели вы не поняли? Неужели мы не поняли? Это просто полный иллюзий шар», – сказал Чауали в 20-секундном вступлении перед игрой, которая транслировалась в арабоязычных странах, включая Палестину.

BeIN признала, что комментарии были неуместны, а репортеру напомнили об ответственности за соблюдение политики нейтралитета компании. Чауали и его коллегам по репортажу было разъяснено, что они обязаны воздерживаться от политических комментариев и освещать только спорт.

«Как ведущая мировая медиагруппа, мы осуждаем любые формы конфликтов и насилия, а также поддерживаем людей, дела и интересы любого происхождения, языка и культурного наследия в 40 с лишним странах мира, в которых мы работаем.

Наша корпоративная политика требует аполитичного нейтралитета и освещения спортивных событий, что является обязательным для всех наших сотрудников», –  сообщил представитель beIN Media Group.

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15 комментариев

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Опа, Митяй
Э, брат, не надо так да - сказал представитель beIN Media Group.
+16
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Marcus-light
Ответ rigobersong
Свобода слова!:))🤣🤣🤣
Не стоит подменять свободу анархией
+10
-3
+7
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KMR
Как посмотрю каменты по этой теме,то впечатление что кто-то забыл про Чечню...
Только там резали за нападение,а тут сами напали на Израиль и как-будто правы в этом.
+8
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KMR
Ответ Abu Ibrahim
Ты в курсе как образовалось государство Израиль?
А ты в курсе сколько лет до этого они там были? И как Римская империя с ними поступила? Тебе наверное об этом не рассказывали на фед каналах?
+8
-5
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GuruFutbola
Надеюсь Израиль стерет с земли исламисткое террористическое племя
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Плацкарт Вагоныч
Комментарий удален пользователем
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justbored
Ответ Marcus-light
Не стоит подменять свободу анархией
любимая присказка всех авторитариев
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Александр Шейфер
Ответ Плацкарт Вагоныч
Комментарий удален пользователем
На катарской компании? Поддержал Израиль?
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Антон Киселёв
Ответ KMR
Как посмотрю каменты по этой теме,то впечатление что кто-то забыл про Чечню... Только там резали за нападение,а тут сами напали на Израиль и как-будто правы в этом.
Все прекрасно помнят про Чечню и про нападение на соседний регион и про то, кто это финансировал, поэтому и такие комментарии

Что касается Израиля, то он не соблюдает ни одного пункта плана ООН по деэскалации, а сейчас вообще заявляет что им закон не писан и "военных судов не будет", слишком много на себя берут
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Антон Киселёв
Ответ KMR
А ты в курсе сколько лет до этого они там были? И как Римская империя с ними поступила? Тебе наверное об этом не рассказывали на фед каналах?
А ты в курсе во что превратится земной шар, если каждый народ сейчас пойдёт занимать те земли, которые принадлежали их предкам в прошлом тысячелетии?
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