Линекер ретвитнул призыв отстранить Израиль, но затем удалил. В парламенте отреагировали: «Получая деньги налогоплательщиков на ВВС, нельзя поддерживать пропаганду ненависти к евреям»

Гари Линекера могут наказать за репост сообщения об Израиле.

Бывший форвард сборной Англии, работающий экспертом на канале , в субботу опубликовал на свой странице в Twitter запись с призывом отстранить от международных соревнований, подготовленную движением BDS («Палестинская кампания за академический и культурный бойкот Израиля»). Впоследствии сообщение было удалено.

Эндрю Перси, член парламента от Консервативной партии Великобритании еврейского происхождения, заявил в ответ на это: « плохо информирован, его комментарии о Ближнем Востоке невежественны. Движение BDS – это расистская, антисемитская кампания.

Никто из людей, получающих деньги налогоплательщиков, работая на ВВС, не должен поддерживать кампанию, которая, по общему мнению, пропагандирует ненависть к евреям».

Перси также отметил, что «должна быть грань, за которой ВВС нужно вмешаться».

Представитель «Кампании против антисемитизма» заявил: «Гари Линекеру есть что сказать о многих вещах, но антисемитизм в их число, кажется, не входит.

Во времена рекордного уровня расизма по отношению к евреям от него ничего не слышно. Но он нашел время для того, чтобы усилить призыв отстранить единственное в мире еврейское государство от международных соревнований. Его приоритеты очевидны».

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