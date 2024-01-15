Линекер ретвитнул призыв отстранить Израиль, но затем удалил. В парламенте отреагировали: «Получая деньги налогоплательщиков на ВВС, нельзя поддерживать пропаганду ненависти к евреям»

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Гари Линекера могут наказать за репост сообщения об Израиле.

Бывший форвард сборной Англии, работающий экспертом на канале BBC, в субботу опубликовал на свой странице в Twitter запись с призывом отстранить Израиль от международных соревнований, подготовленную движением BDS («Палестинская кампания за академический и культурный бойкот Израиля»). Впоследствии сообщение было удалено.

Эндрю Перси, член парламента от Консервативной партии Великобритании еврейского происхождения, заявил в ответ на это: «Гари Линекер плохо информирован, его комментарии о Ближнем Востоке невежественны. Движение BDS – это расистская, антисемитская кампания.

Никто из людей, получающих деньги налогоплательщиков, работая на ВВС, не должен поддерживать кампанию, которая, по общему мнению, пропагандирует ненависть к евреям».

Перси также отметил, что «должна быть грань, за которой ВВС нужно вмешаться».

Представитель «Кампании против антисемитизма» заявил: «Гари Линекеру есть что сказать о многих вещах, но антисемитизм в их число, кажется, не входит.

Во времена рекордного уровня расизма по отношению к евреям от него ничего не слышно. Но он нашел время для того, чтобы усилить призыв отстранить единственное в мире еврейское государство от международных соревнований. Его приоритеты очевидны».

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71 комментарий
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«единственное в мире еврейское государство», это даёт какие-то преференции?
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>Член парламента, еврейского происхождения
Hahaha, classic...
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ложь и лицемерие
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знаменитая европейская свобода слова ахахаха
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Ответ Насонов Дмитрий
Ну, собственно говоря, 3 категории людей поддерживают ХАМАС - муслимы, леваки и антисемиты. Ничего нового
Это факт. А ЦАХАЛ поддерживают евреи, исламофобы и садисты.
Вменяемые же люди поддерживают мирное население Палестины и Израиля.
+40
-7
+33
Ответ Severfan
«единственное в мире еврейское государство», это даёт какие-то преференции?
Еврейская автономная область на основании таких заявлений уже затребовала миллиарды из бюджета
+26
-2
+24
Какой же мерзкий этот Линекер: и нашим, и вашим пытается угодить. Лучше бы молчал, умнее бы выглядел. Может быть.
+23
-3
+20
BBC–яркий пример что полностью независимого телевидения не существует и даже канал созданный на общественных началах является пропагандисткой помойкой
+17
-4
+13
Значит РФ мы отстраняем для безопасности,а Израиль которого ненавидит весь исламский мир и не только ,можно и допустить ))
🤡
+11
0
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Эта песня стара, как сам мир: все, кто посмеет сказать неприятную правду о евреях, мгновенно получает от них клеймо "антисемит".
Как сказал один умный человек, "антисемиты - это не те, кто не любит евреев. Антисемиты - это те, кого не любят евреи".
+13
-2
+11
Весело, как в критической ситуации (последние несколько месяцев) наружу вылезает все гигантское лицемерие представителей одного народа. Нет, безусловно, лицемерие там обоюдное, но одних за это обвиняют, на других закрывают глаза)
Чем больше евреи несут такую чушь, тем меньше адекватных людей их поддерживает.
+11
-2
+9
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Так мирные жители в Израиле могут жить только до той поры, пока имеют свой ЦАХАЛ. Иначе их самые мирные соседи, из самой миролюбивой религии немного того.
Самая "миролюбивая религия" - наука.
Мирные жители любой страны могут жить в мире до тех пор, пока имеется собственная защитные вооруженные силы. Не думаю что мир жителей Израиля зависит от бомбардировок колон ООН, красного креста и ежегодного геноцида мирного населения этих соседей. Никто не обвиняет ЦАХАЛ в уничтожении боевиков и террористов. Только почему-то их фанаты закрывают глаза на побочные действия, которые уже прилично хуже терроризма ХАМАСа. Тем самым армия Израиля давно себя выставляет такими же террористами (уже не первый год).
+9
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+8
Friendly fire
+7
0
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Не так давно у одного Еврея Британцы частный клуб отжали, а тренер-немец сказал что не в курсе нюансов, но уверен что государство все делает правильно. У европейцев историческая память как у золотой рыбки.
+7
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+5
Вот интересно, зачем ты сначала в это лезешь, а потом соскакиваешь? Взрослый человек - определись, ты с умными или с красивыми.
+4
0
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Ну да, тогда придётся ненавидеть половину парламента бггг)
+6
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+3
Никто из людей, получающих деньги налогоплательщиков, работая на ВВС, не должен поддерживать кампанию, которая, по общему мнению, пропагандирует ненависть к евреям». - Линекер получает деньги английских налогоплательщиков и причём тут евреи не понятно. Эти евреи совсем уже начинают переходить все границы дозволенного.
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Опять Линекер обкекался
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Ответ Severfan
«единственное в мире еврейское государство», это даёт какие-то преференции?
Не то, чтобы. Это просто к вопросу от том, что мусульманских больше.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ждём, когда кого-нибудь отменят за комментарий на спротсе)
Пол спортса придется отменять
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Ответ arspurs9
Самая "миролюбивая религия" - наука. Мирные жители любой страны могут жить в мире до тех пор, пока имеется собственная защитные вооруженные силы. Не думаю что мир жителей Израиля зависит от бомбардировок колон ООН, красного креста и ежегодного геноцида мирного населения этих соседей. Никто не обвиняет ЦАХАЛ в уничтожении боевиков и террористов. Только почему-то их фанаты закрывают глаза на побочные действия, которые уже прилично хуже терроризма ХАМАСа. Тем самым армия Израиля давно себя выставляет такими же террористами (уже не первый год).
Откровенно говоря, в таком густонаселенном районе мира как сектор газа, мирные жители и боевики постоянно перемешаны, то есть точечное уничтожение террористов, как было в горах Афганистана - просто невозможно.
Многочисленные подземные туннели, склады боеприпасов и подпольные фабрики размещены прямо в жилых кварталах. Местная специфика, с которой Израиль вынужден работать.
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Ответ Менн
Какой же мерзкий этот Линекер: и нашим, и вашим пытается угодить. Лучше бы молчал, умнее бы выглядел. Может быть.
Он всегда таким был
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Ответ Менн
Какой же мерзкий этот Линекер: и нашим, и вашим пытается угодить. Лучше бы молчал, умнее бы выглядел. Может быть.
если человек выражает свое мнение это мерзко?
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Ответ Менн
Какой же мерзкий этот Линекер: и нашим, и вашим пытается угодить. Лучше бы молчал, умнее бы выглядел. Может быть.
На мой взгляд довольно последовательный человек.
Если Россию осуждал, почему Израиль нельзя?
По факту обе страны начали специальные военные операции (при большом желании назовите как хотите на свое усмотрение).
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Как могут быть арабы антисемитами? они же сами семиты🤔
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Интересно, а как Линекер относится к борьбе Великобритании с ирландскими террористами-бомбистами? Он поддержал бы отстранения сборной Англии за эту борьбу, если бы она проходила сейчас?
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Ответ Severfan
«единственное в мире еврейское государство», это даёт какие-то преференции?
Конечно! Избранный ООН (и США) народ!
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Ответ Насонов Дмитрий
Комментарий удален модератором
1. Разберись в отличии исламиста от мусульманина.
2. Не видел статистики, что мирное население Палестины - 100% исламисты.
3. Здоровый человек, радующийся геноциду - такой же оксюморон как и мирный исламист. Это касается людей, поддерживающих действия ЦАХАЛа)
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за ретвиты в европе наказывают. левачье в шоке
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Когда не угадал с повесточкой.
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