Линекер ретвитнул призыв отстранить Израиль, но затем удалил. В парламенте отреагировали: «Получая деньги налогоплательщиков на ВВС, нельзя поддерживать пропаганду ненависти к евреям»
Гари Линекера могут наказать за репост сообщения об Израиле.
Бывший форвард сборной Англии, работающий экспертом на канале BBC, в субботу опубликовал на свой странице в Twitter запись с призывом отстранить Израиль от международных соревнований, подготовленную движением BDS («Палестинская кампания за академический и культурный бойкот Израиля»). Впоследствии сообщение было удалено.
Эндрю Перси, член парламента от Консервативной партии Великобритании еврейского происхождения, заявил в ответ на это: «Гари Линекер плохо информирован, его комментарии о Ближнем Востоке невежественны. Движение BDS – это расистская, антисемитская кампания.
Никто из людей, получающих деньги налогоплательщиков, работая на ВВС, не должен поддерживать кампанию, которая, по общему мнению, пропагандирует ненависть к евреям».
Перси также отметил, что «должна быть грань, за которой ВВС нужно вмешаться».
Представитель «Кампании против антисемитизма» заявил: «Гари Линекеру есть что сказать о многих вещах, но антисемитизм в их число, кажется, не входит.
Во времена рекордного уровня расизма по отношению к евреям от него ничего не слышно. Но он нашел время для того, чтобы усилить призыв отстранить единственное в мире еврейское государство от международных соревнований. Его приоритеты очевидны».
Турция депортирует израильтянина за жест после гола. В ответ – называют страну «темной диктатурой», Эрдогана – нацистом
Hahaha, classic...
Вменяемые же люди поддерживают мирное население Палестины и Израиля.
🤡
Как сказал один умный человек, "антисемиты - это не те, кто не любит евреев. Антисемиты - это те, кого не любят евреи".
Чем больше евреи несут такую чушь, тем меньше адекватных людей их поддерживает.
Мирные жители любой страны могут жить в мире до тех пор, пока имеется собственная защитные вооруженные силы. Не думаю что мир жителей Израиля зависит от бомбардировок колон ООН, красного креста и ежегодного геноцида мирного населения этих соседей. Никто не обвиняет ЦАХАЛ в уничтожении боевиков и террористов. Только почему-то их фанаты закрывают глаза на побочные действия, которые уже прилично хуже терроризма ХАМАСа. Тем самым армия Израиля давно себя выставляет такими же террористами (уже не первый год).
Многочисленные подземные туннели, склады боеприпасов и подпольные фабрики размещены прямо в жилых кварталах. Местная специфика, с которой Израиль вынужден работать.
Если Россию осуждал, почему Израиль нельзя?
По факту обе страны начали специальные военные операции (при большом желании назовите как хотите на свое усмотрение).
2. Не видел статистики, что мирное население Палестины - 100% исламисты.
3. Здоровый человек, радующийся геноциду - такой же оксюморон как и мирный исламист. Это касается людей, поддерживающих действия ЦАХАЛа)