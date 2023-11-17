Шотландский министр потратил 11 тысяч фунтов на роуминг в отпуске. Он объяснил, что сыновья смотрели футбол через интернет его рабочего iPad

Теги высшая лига Шотландия премьер-лига Англия телевидение сборная Шотландии по футболу интернет Политика деньги Футбол

Шотландский министр объяснил просмотром футбола детьми трату 11 тысяч на роуминг.

Министр здравоохранения Шотландии Майкл Мэтисон провел отпуск с семьей в Марокко, после которого получил счет в 11 тысяч фунтов за роуминг на iPad.

Расходы за его парламентский iPad сперва взял на себя парламент Шотландии, когда министр сообщил, что устройство использовалось только для работы. Позже он вернул деньги.

Мэтисон подвергся критике и давлению. В четверг он заявил в парламенте, что до прошлой недели не знал о том, что другие члены семьи использовали это устройство. Выяснилось, что его дети использовали устройство как точку доступа и раздавали с него интернет. Политик подчеркнул, что дети не пользовались планшетом напрямую.

Он объяснил, что в начале этой недели не смог рассказать журналистам о том, что дети использовали iPad, так как хотел защитить семью.

«Прежде всего я – отец. Это была ошибка, и мне очень жаль. Теперь я понимаю, что невозможно объяснить использование данных, не объяснив их роль. Правда в том, что они [сыновья] смотрели футбольные матчи», – сказал министр.

Первый министр Шотландии Хамза Юсаф заявил о доверии Мэтисону. Однако оппозиция все равно угрожает внести в парламент вотум недоверия министру здравоохранения.

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4 комментария

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alexmixer9
Щас бы за депутату за несчастные 11к оправдываться, совсем там загнили видно
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JENNINGS
Какая же до боли знакомая ситуация и знакомые оправдания )))
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Rabbia
Ох уж этот загнивающий запад
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