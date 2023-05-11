«Политика в футболе лишь раскалывает общество еще больше, а не объединяет. Почему спорт не может быть просто спортом?» Экс-владелец «Пэлас» об активизме

Экс-владелец «Кристал Пэлас» призвал прекратить политические акции в футболе.

«Просто остановись» – кампания, которую я бы сразу поддержал… Просто перестаньте использовать спорт для продвижения любого кровавого дела.

Почему спорт не может быть просто спортом? Почему футбол, в частности, нужно рассматривать как противоядие от всех болезней общества? Я бы посоветовал большинству людей, если не почти всем, кто смотрит спортивные трансляции в прямом эфире, просто посмотреть спорт.

Но кажется, что состоит из бесконечного активизма, акций, повестки дня и, конечно, футбола в качестве побочного продукта. Игра стала средством передачи всевозможных идей – климат, расы, структура общества, монархия. Невозможно игнорировать постоянные указания, как мы должны думать и вести себя.

Давайте посмотрим правде в глаза: можно включить любой телеканал или прочитать любую газету, чтобы узнать эту информацию – для этого нам не нужен футбол.

Спорт, как правило, не добивается успеха в объединении людей теми акциями, в которых он принимает участие, и зачастую без энтузиазма. На самом деле это лишь подливает масла в огонь и создает еще большее разделение», – написал Саймон Джордан в колонке для Daily Mail.