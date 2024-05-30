Родриго о победе над «Ман Сити» в ЛЧ: «Они были лучше. Это лучшая команда мира, которая играет в лучший футбол»
Родриго признал, что «Манчестер Сити» был лучше «Реала» в Лиге чемпионов.
Мадридский клуб выбил «горожан» из розыгрыша турнира на стадии четвертьфинала (3:3, 1:1, пен. 4:3). В финале ЛЧ «сливочные» встретятся с дортмундской «Боруссией».
«Честно говоря, мы понимали, что они были лучше. Для меня это лучшая команда мира, которая играет в лучший футбол.
Я думаю, что самый сложный соперник уже выбыл, но это не значит, что теперь выиграть финал будет легко. С «Баварией» было очень сложно, и с «Боруссией» тоже будет тяжело», – сказал вингер «Реала».
Родриго: Сити играл лучше, но Реал прошёл
Теневой пахарь, еще и скромный как правило. Надеюсь, перейдет в АПЛ. Пусть даже не в Сити
Сейчас он говорит, что Сити лучшая команда.
Не кажется ли вам, что игрок, который выйдет в финале ЛЧ немножечко не на том сконцентрирован?
А то, что по игре Сити лучшая команда мира я сам уже не раз признавал на спортсе.
Но у Реала своя магия
И Родриго не самый слабый игрок
Как там шашлычка, процветает?