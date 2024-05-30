Родриго о победе над «Ман Сити» в ЛЧ: «Они были лучше. Это лучшая команда мира, которая играет в лучший футбол»

Родриго признал, что «Манчестер Сити» был лучше «Реала» в Лиге чемпионов.

Мадридский клуб выбил «горожан» из розыгрыша турнира на стадии четвертьфинала (3:3, 1:1, пен. 4:3). В финале ЛЧ «сливочные» встретятся с дортмундской «Боруссией».

«Честно говоря, мы понимали, что они были лучше. Для меня это лучшая команда мира, которая играет в лучший футбол.

Я думаю, что самый сложный соперник уже выбыл, но это не значит, что теперь выиграть финал будет легко. С «Баварией» было очень сложно, и с «Боруссией» тоже будет тяжело», – сказал вингер « ».