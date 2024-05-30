Родриго о победе над «Ман Сити» в ЛЧ: «Они были лучше. Это лучшая команда мира, которая играет в лучший футбол»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Родриго Футбол

Родриго признал, что «Манчестер Сити» был лучше «Реала» в Лиге чемпионов.

Мадридский клуб выбил «горожан» из розыгрыша турнира на стадии четвертьфинала (3:3, 1:1, пен. 4:3). В финале ЛЧ «сливочные» встретятся с дортмундской «Боруссией». 

«Честно говоря, мы понимали, что они были лучше. Для меня это лучшая команда мира, которая играет в лучший футбол.

Я думаю, что самый сложный соперник уже выбыл, но это не значит, что теперь выиграть финал будет легко. С «Баварией» было очень сложно, и с «Боруссией» тоже будет тяжело», – сказал вингер «Реала».

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46 комментариев
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Ответ Саша Вжухов
Комментарий скрыт
Думаю, в нашей секте никто не спорит, что Сити играл лучше. Сити лучше играет, Реал — побеждает=)
+35
-4
+31
Похоже и правда собрался куда-то переходить.
+29
-6
+23
Фактанул парень) Очень редкий случай когда игрок Реала признаёт факты.
+32
-14
+18
Ответ VuNePonimaete
Ок, признать, что они играли лучше. Но заявлять: "Для меня это лучшая команда мира, которая играет в лучший футбол. " И особенно перед финалом ЛЧ это конечно палата. Роналду себя возомнил чтоли. Родриго итак самый слабый игрок Реала если брать основной состав, а он тут еще понты начал гнуть, случайно якобы сказанул, что не исключает уход, теперь вот это. Просто молодчик, 0 расстройств будет, если он уйдет
От чего такой негатив? Он же всё честно сказал, сейчас Сити играет в футбол лучше всех в мире.
+20
-3
+17
Ответ Саша Вжухов
Комментарий скрыт
Секта: Если бы не Араухо, Барса выиграла ЛЧ
Родриго: Сити играл лучше, но Реал прошёл
+18
-6
+12
Ответ Pertinax Gandi
Похоже и правда собрался куда-то переходить.
А что ему остается? Будут играть Мбаппе и Эндрик, очевидно. Родриго будет лавку полировать. Наверно, это его не устраивает.
+7
0
+7
Ответ freeeee25
Там кстати была новость, что Гвардиоле нравится Родриго
Да было бы странно, если он кому-то бы не нравился.
Теневой пахарь, еще и скромный как правило. Надеюсь, перейдет в АПЛ. Пусть даже не в Сити
+8
-2
+6
Ответ h4ww7xkqkz
Как выглядит нормальный клуб по твоему мнению?
По его мнению норм клуб это который по уши увяз в скандалах с подкупом судей, выплачивает зп даже спустя годы после ухода игрока которого буквально вытащили с помойки, который находится на грани банкротства, который устраивает шапито с главным тренером нытиком "ухожу-остаюсь*, который из последних трёх сезонов, два играл в ЛЕ а не в лч. Ну примерно такой клуб для него лущий на свете
+8
-3
+5
Ответ xDe xDe
Всмысле, "начинают"?) Сити очевидно был намного сильнее Мадрида в том отдельно взятом очном противостоянии. Тем ценнее становится то, что Мадрид выдержал их давление.
Не соглашусь. Намного сильнее Сити был в 2022 году. Сейчас же в первом матче Реал был лучше, а во втором - Сити. Но града моментов со стороны МС не было. Мадрид уверенно оборонялся и ловил соперника на контратаках. У меня язык не повернётся назвать проход Реала случайным.
+3
-1
+2
Ответ VuNePonimaete
Ок, признать, что они играли лучше. Но заявлять: "Для меня это лучшая команда мира, которая играет в лучший футбол. " И особенно перед финалом ЛЧ это конечно палата. Роналду себя возомнил чтоли. Родриго итак самый слабый игрок Реала если брать основной состав, а он тут еще понты начал гнуть, случайно якобы сказанул, что не исключает уход, теперь вот это. Просто молодчик, 0 расстройств будет, если он уйдет
Что-то я не помню, чтобы Роналду называл кого-то лучше себя.. Или команду лучшей, чем та, в которой он играет. 🤔. Это из области фантастики. ☝️
+2
0
+2
Ответ rigobersong
Может действительно парню стоит из этого гетто уехать и играть в нормальном клубе:)) А то только шкварится с винисиусами и прочими токсиками:)))
Как выглядит нормальный клуб по твоему мнению?
+4
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+2
Ответ Tristan...
Неужели в Мадриде начинают признавать могучесть соперников или Родриго завуалировано просит выставить его на трансфер?
Всмысле, "начинают"?) Сити очевидно был намного сильнее Мадрида в том отдельно взятом очном противостоянии. Тем ценнее становится то, что Мадрид выдержал их давление.
+5
-4
+1
Ответ Little-lawyer
От чего такой негатив? Он же всё честно сказал, сейчас Сити играет в футбол лучше всех в мире.
"королевская кровь" не дает признать правду
+3
-2
+1
Там кстати была новость, что Гвардиоле нравится Родриго
+3
-2
+1
Ответ Little-lawyer
От чего такой негатив? Он же всё честно сказал, сейчас Сити играет в футбол лучше всех в мире.
Вроде подробно расписал от чего. Чувак чуть ли не прямым текстом уже говорит, что рассматривает опцию ухода из клуба. Это можно понять, но подобные заявления можно отложить бы было, учитывая что скоро финал ЛЧ, где от всей команды нужна максимальная концентрация. А такие заявления сейчас это в какой-то степени и непрофессионализм с его стороны
+2
-2
0
Неужели в Мадриде начинают признавать могучесть соперников или Родриго завуалировано просит выставить его на трансфер?
+8
-8
0
Ответ Roma Khamraliev
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Ответ rigobersong
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Ответ rigobersong
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Ответ Roma Khamraliev
Админка фанатка барки?
Комментарий удален модератором
Ответ Дмитрий Снегирёв
Да было бы странно, если он кому-то бы не нравился. Теневой пахарь, еще и скромный как правило. Надеюсь, перейдет в АПЛ. Пусть даже не в Сити
Главный минус - бразил. Нестабильная бомба замедленного действия - это про любого звездного бразила.
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Хочет в Сити
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Ответ Evergreen
Ой, да ладно. Сити действительно наиболее доминирующая команда в мире. У меня к ним ноль симпатии, но это факт. 4 АПЛ подряд при крутом клоппе и артете – выдающееся достижение. Но у Реала своя магия
Еще раз, Родриго за несколько дней до этого сказал: «У меня контракт, но произойти может что угодно. Я всегда хотел тут быть, но посмотрим»
Сейчас он говорит, что Сити лучшая команда.
Не кажется ли вам, что игрок, который выйдет в финале ЛЧ немножечко не на том сконцентрирован?

А то, что по игре Сити лучшая команда мира я сам уже не раз признавал на спортсе.
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Ответ VuNePonimaete
Ок, признать, что они играли лучше. Но заявлять: "Для меня это лучшая команда мира, которая играет в лучший футбол. " И особенно перед финалом ЛЧ это конечно палата. Роналду себя возомнил чтоли. Родриго итак самый слабый игрок Реала если брать основной состав, а он тут еще понты начал гнуть, случайно якобы сказанул, что не исключает уход, теперь вот это. Просто молодчик, 0 расстройств будет, если он уйдет
Ой, да ладно. Сити действительно наиболее доминирующая команда в мире. У меня к ним ноль симпатии, но это факт. 4 АПЛ подряд при крутом клоппе и артете – выдающееся достижение.
Но у Реала своя магия
0
0
0
Ответ VuNePonimaete
Ок, признать, что они играли лучше. Но заявлять: "Для меня это лучшая команда мира, которая играет в лучший футбол. " И особенно перед финалом ЛЧ это конечно палата. Роналду себя возомнил чтоли. Родриго итак самый слабый игрок Реала если брать основной состав, а он тут еще понты начал гнуть, случайно якобы сказанул, что не исключает уход, теперь вот это. Просто молодчик, 0 расстройств будет, если он уйдет
Родриго сказал очевидное, в том числе для таких глоров Реала, которые до серии пенальти весь матч с МС сидели тихо под шконкой
И Родриго не самый слабый игрок
+5
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Родриго хочет в Сити, ну можно понять))
+2
-2
0
Ответ Homelander_666
Не соглашусь. Намного сильнее Сити был в 2022 году. Сейчас же в первом матче Реал был лучше, а во втором - Сити. Но града моментов со стороны МС не было. Мадрид уверенно оборонялся и ловил соперника на контратаках. У меня язык не повернётся назвать проход Реала случайным.
Так и у меня не повернётся. Об этом ведь и говорил, а в коменте подразумевал второй матч. Сити не смял Мадрид, но львиную долю времени придавил так, что мало не показалось. Выдержали, молодцы, прошли дальше.
+1
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0
Комментарий удален модератором
Ответ xDe xDe
Всмысле, "начинают"?) Сити очевидно был намного сильнее Мадрида в том отдельно взятом очном противостоянии. Тем ценнее становится то, что Мадрид выдержал их давление.
Сити был во всех матчах лучше мадрида. Сити не прошел дальше лишь потому, что Сити играет борется за АПЛ с 4-5 командами каждый сезон, еще и 2-3 кубка параллельно
+5
-5
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Ответ Дядя ТУРА
Комментарий удален модератором
Ты вообще о ком? 🤔

Как там шашлычка, процветает?
+3
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