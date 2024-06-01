«Вас не волнует футбол, только деньги». Фанаты «Боруссии» вывесили баннер с обращением к УЕФА из-за реформы ЛЧ

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА УЕФА болельщики Футбол

Болельщики «Боруссии» протестовали против реформы Лиги чемпионов.

Сегодня дортмундская команда играет с «Реалом» в финале турнира (0:0, второй тайм).

Фанаты немецкого клуба вывесили баннер с обращением к УЕФА: «Вас не волнует футбол, вас волнуют только деньги». На еще одном баннере была размещена ссылка на сайт, посвященный протесту против реформы Лиги чемпионов со следующего сезона. 

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Реал». 

Фото: https://x.com/thisismpearson/

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31 комментарий
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Когда их клуб получит сотку миллионов призовых за этот розыгрыш, тоже против будут?
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Особенно смешно это выглядит после подписания Боруссией спонсорского контракта с Рейнметаллом
+11
-4
+7
Ну да. А как без денег быть?
+6
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+5
Ответ Gleb
Если падёт Украина, следующие страны ЕС и это все понимают
Зеленский перелогинся
Тут денег не получится выклянчить
+6
-1
+5
Ответ Gleb
Если падёт Украина, следующие страны ЕС и это все понимают
Оставьте эту шизу кому-нибудь другому, не надо мне
+6
-2
+4
Ответ yesp
По-твоему демократия = всенародные выборы? У тебя пробел в образовании или ты специально под меняешь понятия?
Демократия - власть народа, не?
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Ответ Nicu Maican
А что тебе не нравится? Или по твоему демократия не должна иметь право защищаться ?
Причем здесь футбол? От кого защищается демократия в Германии?
+9
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+2
Ответ Красная стрела
Что интересно, сама по себе система не плохая. Лидеры чаще с лидерами играть будут, середняки с середняками, аутсайдеры с аутсайдерами. Больше конкурентных матчей. Тут бы допустить больше команд из разных стран... Нет. Набили командами из топ чемпов 🤷🏿‍♂️
для этого создали ЛК
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Ответ Nicu Maican
А что тебе не нравится? Или по твоему демократия не должна иметь право защищаться ?
Слово "демократия" изнасилована этими же европейцами
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Ответ SergioRamos92
тут вопрос в том что они свои карманы набивают.
Призовые за ЛЧ тоже, знаете ли, не на месте стоят
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Ответ Красная стрела
Уровень ЛК просто дискредитирует само понятие еврокубки, как нечто престижное.
А набивать ЛЧ командами из лиги фарерских островов - это да, это серьезно
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Ответ Egor .
для этого создали ЛК
Уровень ЛК просто дискредитирует само понятие еврокубки, как нечто престижное.
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Ответ Gleb
Если падёт Украина, следующие страны ЕС и это все понимают
А минусы будут?
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Ответ yesp
По-твоему демократия = всенародные выборы? У тебя пробел в образовании или ты специально под меняешь понятия?
Прежде чем загонять за демократию хоть бы Википедию почитал))
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Ответ ОттоДракула
Ну да. А как без денег быть?
а кто без денег?😂
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Ответ ОттоДракула
Ну да. А как без денег быть?
тут вопрос в том что они свои карманы набивают.
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А про своего спонсора - оборонное предприятие то же самое?
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Я думал это они про свой клуб и спонсора
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Вот это правильно, молодцы, этот то формат, группы редко смотришь,со швейцарской системой вообще вся лига, не интересна
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Можно подумать что этих бюргеров самих деньги не волнуют)) чистый альтруизм, ну-ну!
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Лучше бы как в НХЛ или Хоккее сделали бы потолок зарплат и выровняли клубы по мастерам.
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Отличная реформа
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