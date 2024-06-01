«Вас не волнует футбол, только деньги». Фанаты «Боруссии» вывесили баннер с обращением к УЕФА из-за реформы ЛЧ

Болельщики «Боруссии» протестовали против реформы Лиги чемпионов.

Сегодня дортмундская команда играет с « » в финале турнира (0:0, второй тайм).

Фанаты немецкого клуба вывесили баннер с обращением к : «Вас не волнует футбол, вас волнуют только деньги». На еще одном баннере была размещена ссылка на сайт, посвященный протесту против реформы чемпионов со следующего сезона.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Реал».

Фото: https://x.com/thisismpearson/