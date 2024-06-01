«Вас не волнует футбол, только деньги». Фанаты «Боруссии» вывесили баннер с обращением к УЕФА из-за реформы ЛЧ
Болельщики «Боруссии» протестовали против реформы Лиги чемпионов.
Сегодня дортмундская команда играет с «Реалом» в финале турнира (0:0, второй тайм).
Фанаты немецкого клуба вывесили баннер с обращением к УЕФА: «Вас не волнует футбол, вас волнуют только деньги». На еще одном баннере была размещена ссылка на сайт, посвященный протесту против реформы Лиги чемпионов со следующего сезона.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Реал».
Тут денег не получится выклянчить