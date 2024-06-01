270 фанатов «Реала» не улетели в Лондон на финал ЛЧ из-за отмены рейса, заплатив по 1 095 евро. Клуб подарит им билеты в ВИП-ложу «Бернабеу»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Сантьяго Бернабеу Футбол

270 болельщиков «Реала» не смогли улететь на финал ЛЧ из-за поломки самолета.

Рейс был отменен, и авиакомпания не предоставила других вариантов перелета в Лондон.

Поездка была организована клубом болельщиков мадридской команды через туристическое агентство. Каждый из пострадавших заплатил 1 095 евро.

Узнав о произошедшем, «Реал» сделал все возможное, чтобы пересадить болельщиков на другие рейсы. Однако только 16 из них уже смогли улететь.

Хотя клуб не занимался организацией поездки, «Реал» подарит билет в ВИП-ложу на «Сантьяго Бернабеу» каждому из 270 человек, кто не сможет добраться до Лондона.

Матч между «Реалом» и «Боруссией» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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20 комментариев
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Ответ Alexandr Bychkov
Солидно
Билет в ВИП на Бернабеу конечно круто. Но равноценно ли это живому финалу на Уэмбли?
+14
-1
+13
А могли бы на алкобасе, эх, учить и учить
+14
-3
+11
Билет на один матч чемпионата Испании в вип-ложу не равно билету на финал ЛЧ
+6
-3
+3
Ответ Eden Hazard
Билет в ВИП на Бернабеу конечно круто. Но равноценно ли это живому финалу на Уэмбли?
Вопрос изначально не корректен. В новости указано, что клуб не виноват в возникшей ситуации, но со своего кармана дарит билеты в Вип ложу.
+4
-1
+3
Солидно
+4
-2
+2
Очень достойный поступок !
Какой клуб - такие поступки !

А что в ветке Реала делает БЧК ?
+3
-1
+2
Ответ Eden Hazard
Билет в ВИП на Бернабеу конечно круто. Но равноценно ли это живому финалу на Уэмбли?
Конечно это не равноценно финалу. А так лучше чем в место нечем.
+3
-1
+2
тут дело не о равенства ,это доказательства что клуб и фанаты один организм
+2
-1
+1
а могли бы подарить сертификат на спотифай стадиум😂
+1
0
+1
Уровень
+1
-1
0
Меня одного удивило, что перелет и билет на финал стоят 1000 евро. И это при условии, что зп в Испании побольше будет
0
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В вип ложу на матч с Бенедормом😂
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Этим рейсом доставили судью
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Ответ Den-is
Билет на один матч чемпионата Испании в вип-ложу не равно билету на финал ЛЧ
Думаю, что речь идет о трансляции финала, которая сегодня будет на Бернабеу.
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Ответ Den-is
Билет на один матч чемпионата Испании в вип-ложу не равно билету на финал ЛЧ
Не на матч, а на трансляцию финала.
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Ответ Den-is
Билет на один матч чемпионата Испании в вип-ложу не равно билету на финал ЛЧ
Не Реал виноват в проблеме,Реал пытается со своей стороны компенсировать.С турагенства они вытрясут больше чем заплатили.
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