270 фанатов «Реала» не улетели в Лондон на финал ЛЧ из-за отмены рейса, заплатив по 1 095 евро. Клуб подарит им билеты в ВИП-ложу «Бернабеу»

270 болельщиков «Реала» не смогли улететь на финал ЛЧ из-за поломки самолета.

Рейс был отменен, и авиакомпания не предоставила других вариантов перелета в Лондон.

Поездка была организована клубом болельщиков мадридской команды через туристическое агентство. Каждый из пострадавших заплатил 1 095 евро.

Узнав о произошедшем, «Реал» сделал все возможное, чтобы пересадить болельщиков на другие рейсы. Однако только 16 из них уже смогли улететь.

Хотя клуб не занимался организацией поездки, «Реал» подарит билет в ВИП-ложу на «Сантьяго Бернабеу» каждому из 270 человек, кто не сможет добраться до Лондона.

Матч между «Реалом» и «Боруссией» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.