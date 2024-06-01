Фанаты «Боруссии» аплодисментами встретили Клоппа перед финалом ЛЧ и освистали Моуринью

Болельщики «Боруссии» по-разному встретили Юргена Клоппа и Жозе Моуринью.

Сегодня дортмундский клуб встретится с « » в финале чемпионов. Матч пройдет на «Уэмбли» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Игру посетили бывшие тренеры команд и . Фанаты « » встретили немецкого специалиста аплодисментами, увидев его на экране стадиона, но освистали португальца, когда кадр переключился на него.

Как только на экране еще раз показали Клоппа, сидящего в ложе «Боруссии», фанаты снова отреагировали радостными возгласами. Юрген подбодрил их.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Реал».