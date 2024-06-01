Фанаты «Боруссии» аплодисментами встретили Клоппа перед финалом ЛЧ и освистали Моуринью
Болельщики «Боруссии» по-разному встретили Юргена Клоппа и Жозе Моуринью.
Сегодня дортмундский клуб встретится с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет на «Уэмбли» и начнется в 22:00 по московскому времени.
Игру посетили бывшие тренеры команд Юрген Клопп и Жозе Моуринью. Фанаты «Боруссии» встретили немецкого специалиста аплодисментами, увидев его на экране стадиона, но освистали португальца, когда кадр переключился на него.
Как только на экране еще раз показали Клоппа, сидящего в ложе «Боруссии», фанаты снова отреагировали радостными возгласами. Юрген подбодрил их.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Реал».
Но какие две разные личности
Вполне нормальная рекакция на своих бывших тренеров у поклонников обеих команд :)
"Пиво, пиво, пиво"
Моуринью успешно тренировал Реал.
Какая ещё могла быть реакция у болельщиков Боруссии ?
А Моуриньо комментирует на TNT Sport с Уэмбли ;)