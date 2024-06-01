Фанаты «Боруссии» аплодисментами встретили Клоппа перед финалом ЛЧ и освистали Моуринью

Теги Боруссия Дортмунд Жозе Моуринью бундеслига Германия Юрген Клопп Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА болельщики Футбол

Болельщики «Боруссии» по-разному встретили Юргена Клоппа и Жозе Моуринью.

Сегодня дортмундский клуб встретится с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет на «Уэмбли» и начнется в 22:00 по московскому времени. 

Игру посетили бывшие тренеры команд Юрген Клопп и Жозе Моуринью. Фанаты «Боруссии» встретили немецкого специалиста аплодисментами, увидев его на экране стадиона, но освистали португальца, когда кадр переключился на него.

Как только на экране еще раз показали Клоппа, сидящего в ложе «Боруссии», фанаты снова отреагировали радостными возгласами. Юрген подбодрил их. 

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Реал». 

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14 комментариев
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Два великих футбольных тренера
Но какие две разные личности
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На сайте Marca было видео с трибуны (за воротами) Уэмбли - где уже пришедние болельщики апплодируют проходившему вдоль поля Моуриньо (думаю, это была сторона Мадрида).

Вполне нормальная рекакция на своих бывших тренеров у поклонников обеих команд :)
+17
0
+17
А что им Моуринью то сделал?
+9
-2
+7
Ответ Саша Вжухов
Саудиты кричали: "Месси, Месси, Месси"
А Васёк из квартиры кричал:
"Пиво, пиво, пиво"
+3
0
+3
За что мау освистали?
+3
-1
+2
Ну... Зря так с Моуриньо, напугали его даже)
+1
0
+1
Ответ Raar
Два великих футбольных тренера Но какие две разные личности
а в чем разность их личностей?
+1
0
+1
Ответ 134572784@vkontakte.ru
А что им Моуринью то сделал?
Тренировал Мадрид, видимо
+1
0
+1
Клопп успешно тренировал Дортмунд.
Моуринью успешно тренировал Реал.
Какая ещё могла быть реакция у болельщиков Боруссии ?
+1
-1
0
Они сейчас ещё и спели You never walk alone (вместе с Клоппом).

А Моуриньо комментирует на TNT Sport с Уэмбли ;)
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Посмотрим, чем расстроенным немцам после игры ответит Моур)
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Ответ Саша Вжухов
Саудиты кричали: "Месси, Месси, Месси"
Возми пожалуйста 💊 на здоровье
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