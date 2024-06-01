Каррагер выпил пива с фанатами «Боруссии» перед финалом ЛЧ и выкрикнул: «Ты куда подевался, «Мадрид»?»

Теги Боруссия Дортмунд Джейми Каррагер бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики алкоголь и спорт Футбол

Джейми Каррагер снова провел время с болельщиками «Боруссии» перед ее игрой.

Бывший защитник «Ливерпуля» смотрел домашнюю игру дортмундцев с «ПСЖ» на фанатской трибуне хозяев и «выпил около восьми пинт» пива.

За день до матча немецкого клуба с «Реалом» на «Уэмбли» англичанин вновь оказался в компании поддерживающих «Боруссию» людей. Он пил пиво, пел с ними песни, а также выкрикнул: «Ты куда подевался, «Мадрид»?»

«Боруссия» опубликовала ролик, выложенный CBS Sports, у себя в соцсетях с подписью: «Джейми Каррагер – черно-желтый».

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13 комментариев
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Забавно что Карагер бухает не меньше Грилиша, но притом что может провести целую программу, a Грилиш падает с автобуса.
+6
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+5
Ответ Andrey_Rlv
Забавно что Карагер бухает не меньше Грилиша, но притом что может провести целую программу, a Грилиш падает с автобуса.
Старая школа
+2
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+2
Ответ Andrey_Rlv
Забавно что Карагер бухает не меньше Грилиша, но притом что может провести целую программу, a Грилиш падает с автобуса.
одно дело программу вести, а другое дело чемпионом Англии стать. Карра понятия не имеет, что это такое)
+1
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+1
Ответ Bayern2004
Дид нот андерстенд ю стрэйт эвэй. Мэй би ю вонтед ту тэл ми :гив ми пайнт оф лагер,плиз? Ин зис кейс,май ансвер вилл би: ю ар мор зен велкам май фрэнд,ноу воррис. Хэв э найс ивнинг мистер Den-is.
Вуд а бо’э ов уо’э би эрайт, мэйт?) Самбэди гота драйв ми хоум)
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Всех рассудит игра
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8 пинт пива - около 4 литров.
Пил хоть с виски или водкой чтоб деньги не на ветер ?
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Ничего, скоро увидите, а как увидите - не обрадуетесь😄
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Карра ушел в разнос)
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Ответ Bayern2004
Информативно сообщаю. Пинта(aka Pint) в системе мер Британской Империи составляет 0,568 Л в метрической системе. Ну и для особо интересующихся в массе весов: 1 стоун =6.35 кг В плане длины :1 дюйм=2.54 см,1 ярд =91 см. Ну и завершая в плане высоты. 1 фут=30.5 см Человек с ростом в 180 см в британской(Imperial) мере будет соответствовать росту в 5 футов и 10 дюймов. Обозначается как 5"10’. Кому будет интересно: https://www.thecalculatorsite.com/conversions/common/height-converter.php
хит ми пайнтэ лаге, плиз ив ю ноуо’ аймин)
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Ответ Den-is
хит ми пайнтэ лаге, плиз ив ю ноуо’ аймин)
Дид нот андерстенд ю стрэйт эвэй.
Мэй би ю вонтед ту тэл ми :гив ми пайнт оф лагер,плиз?
Ин зис кейс,май ансвер вилл би: ю ар мор зен велкам май фрэнд,ноу воррис.
Хэв э найс ивнинг мистер Den-is.
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