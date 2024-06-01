Каррагер выпил пива с фанатами «Боруссии» перед финалом ЛЧ и выкрикнул: «Ты куда подевался, «Мадрид»?»

Джейми Каррагер снова провел время с болельщиками «Боруссии» перед ее игрой.

Бывший защитник «Ливерпуля» смотрел домашнюю игру дортмундцев с «ПСЖ» на фанатской трибуне хозяев и «выпил около восьми пинт» пива.

За день до матча немецкого клуба с « » на «Уэмбли» англичанин вновь оказался в компании поддерживающих «Боруссию» людей. Он пил пиво, пел с ними песни, а также выкрикнул: «Ты куда подевался, «Мадрид»?»

« » опубликовала ролик, выложенный CBS Sports, у себя в соцсетях с подписью: « – черно-желтый».