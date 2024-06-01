Каррагер выпил пива с фанатами «Боруссии» перед финалом ЛЧ и выкрикнул: «Ты куда подевался, «Мадрид»?»
Джейми Каррагер снова провел время с болельщиками «Боруссии» перед ее игрой.
Бывший защитник «Ливерпуля» смотрел домашнюю игру дортмундцев с «ПСЖ» на фанатской трибуне хозяев и «выпил около восьми пинт» пива.
За день до матча немецкого клуба с «Реалом» на «Уэмбли» англичанин вновь оказался в компании поддерживающих «Боруссию» людей. Он пил пиво, пел с ними песни, а также выкрикнул: «Ты куда подевался, «Мадрид»?»
«Боруссия» опубликовала ролик, выложенный CBS Sports, у себя в соцсетях с подписью: «Джейми Каррагер – черно-желтый».
Пил хоть с виски или водкой чтоб деньги не на ветер ?
Мэй би ю вонтед ту тэл ми :гив ми пайнт оф лагер,плиз?
Ин зис кейс,май ансвер вилл би: ю ар мор зен велкам май фрэнд,ноу воррис.
Хэв э найс ивнинг мистер Den-is.