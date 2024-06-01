Три человека выбежали на поле на 1-й минуте финала ЛЧ, один хотел сфотографироваться с Беллингемом и Винисиусом. Четвертого остановили
Три болельщика выбежали на поле в финале Лиги чемпионов.
Дортмундская «Боруссия» и «Реал» играют на «Уэмбли» в рамках решающего матча турнира.
Игру пришлось приостановить на первой минуте после того, как трое болельщиков выбежали на поле. Один хотел сделать селфи с Джудом Беллингемом и Винисиусом Жуниором, это разозлило Начо Фернандеса. Третий просто бегал по полю, пока его не догнали сотрудники стадиона при помощи Марселя Забитцера.
На газон пытался прорваться еще один человек, но его остановили.
Интересно, заплатит бабок пацанам или как обычно прокатит их?
никто ничего не сорвет