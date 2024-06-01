Три человека выбежали на поле на 1-й минуте финала ЛЧ, один хотел сфотографироваться с Беллингемом и Винисиусом. Четвертого остановили

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Начо Фернандес Марсель Забитцер Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Три болельщика выбежали на поле в финале Лиги чемпионов.

Дортмундская «Боруссия» и «Реал» играют на «Уэмбли» в рамках решающего матча турнира. 

Игру пришлось приостановить на первой минуте после того, как трое болельщиков выбежали на поле. Один хотел сделать селфи с Джудом Беллингемом и Винисиусом Жуниором, это разозлило Начо Фернандеса. Третий просто бегал по полю, пока его не догнали сотрудники стадиона при помощи Марселя Забитцера. 

На газон пытался прорваться еще один человек, но его остановили

12 комментариев
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Мэлстрой?)
+23
-1
+22
Ответ Bazilic
Мэлстрой?)
Он самый
Интересно, заплатит бабок пацанам или как обычно прокатит их?
+4
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Скоро девка голая выбежит
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Весёлое начало
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Ну тепеих выпустят через пару дней только, и тогда они только отчитаются для мелстроя. Забавно что это было сразу несколько человек, потому что каждый понимал, кто первый выбежит, тот и сорвет куш!
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Четвертого остановили пулей...
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Ответ Bazilic
Мэлстрой?)
Пуси Райот)
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Ответ Vitor Dia
Он самый Интересно, заплатит бабок пацанам или как обычно прокатит их?
Он уже кинул пацана, который в Литве самого Президента попросил передать привет 🥲
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Ответ Жора где ты был?
Ну тепеих выпустят через пару дней только, и тогда они только отчитаются для мелстроя. Забавно что это было сразу несколько человек, потому что каждый понимал, кто первый выбежит, тот и сорвет куш!
какие наивные
никто ничего не сорвет
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