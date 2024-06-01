Три человека выбежали на поле на 1-й минуте финала ЛЧ, один хотел сфотографироваться с Беллингемом и Винисиусом. Четвертого остановили

Три болельщика выбежали на поле в финале Лиги чемпионов.

Дортмундская « » и « » играют на «Уэмбли» в рамках решающего матча турнира.

Игру пришлось приостановить на первой минуте после того, как трое болельщиков выбежали на поле. Один хотел сделать селфи с и , это разозлило . Третий просто бегал по полю, пока его не догнали сотрудники стадиона при помощи Марселя Забитцера.

На газон пытался прорваться еще один человек, но его остановили.