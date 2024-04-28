Тен Хаг о свисте фанатов «МЮ» при замене Майну и Хейлунда: «Толпа не понимает, что это первый сезон 19-летнего парня в АПЛ, у Расмуса было много травм – я хотел защитить их»

Эрик тен Хаг объяснил, почему убрал с поля Кобби Майну и Расмуса Хейлунда.

На 65-й минуте матча с «Бернли» (1:1) главный тренер «МЮ» заменил и . Болельщики остались недовольны этим решением и встретили его свистом.

«Толпа не понимает, что 19-летний парень [Майну] проводит свой первый сезон в Премьер-лиге. Это была третья игра за неделю, и мы должны управлять игровой нагрузкой. Мы не хотим, чтобы он получил травму. В прошлом году у него было две тяжелые травмы. Видно, что он устает. Я хочу защитить его.

Конечно, с появлением Скотта ( ) игра стала очень открытой, очень интенсивной, с ситуациями один в один по всему полю. Кобби устал, а у Скотта были свежие ноги, и он был очень хорош, двигаясь и атакуя по центру.

Я должен управлять командой и, конечно же, выигрывать матчи. Это прежде всего, я должен видеть, что нужно для игры. К тому времени нам прежде всего нужна была свежесть. Но и с тактической точки зрения в лице (Диалло) мы получили креативного игрока, который может держать мяч.

Так что они вышли на замену, и это было правильное решение. Как видите, после этого мы извлекли некоторую пользу из этого, введя свежие ноги и Скотта на позицию, где было слишком свободно. Он очень хорош в таких ситуациях и может совершать проходы оттуда. Так и происходило. Мы поставили себя в выигрышное положение. У нас было три игры, а у «Бернли» – несколько выходных, и совершенно логично убирать игроков, которые очень молоды, которые первый год играют в Премьер-лиге, и потом не говорить о риске травм.

У Расмуса Хейлунда уже было много травм по ходу этого сезона. У Кобби тоже были травмы. Поэтому я не хочу, чтобы они снова травмировались. Я их тоже защитил. Так что причин для замен больше, но я понимаю, что болельщики хотят видеть мастерство этих игроков и их вклад в команду. Я понимаю это, но я должен делать свою работу, и это правильное решение», – сказал главный тренер «МЮ» тен Хаг.

Эрик тен Хаг: «МЮ» – одна из самых зрелищных команд АПЛ. Мы создаем много моментов, играя в хороший футбол»