«МЮ» готов продать любого игрока, кроме Хейлунда, Гарначо и Майну
В «Манчестер Юнайтед» неприкосновенны лишь три футболиста.
Как сообщает The Telegraph, манкунианцы готовы выслушать предложения почти по любому футболисту. Новое руководство готово применить «ультрагибкий подход» к летнему трансферному окну – это связано с жесткими финансовыми ограничениями и вероятным непопаданием в Лигу чемпионов.
При этом «МЮ» намерен во что бы то ни стало сохранить в составе форварда Расмуса Хейлунда, вингера Алехандро Гарначо и полузащитника Кобби Майну. Вокруг них надеются построить успешную команду на многие годы.
Что касается Маркуса Рэшфорда, то «Юнайтед» не будет предпринимать активных действий с целью его продать, но рассмотрит поступающие предложения. Главной преградой может стать зарплата нападающего.
Отмечается, что в английском клубе ждут информации о степени активности саудовских клубов этим летом. В других лигах вряд ли найдутся заинтересованные в приобретении таких высокооплачиваемых футболистов, как полузащитник Каземиро.
- Нет, просто показываю.
- Красивое...
А молодую троицу ни при каких условиях не отдадут.
Учитывая его манеру игры, скорее всего, скоро физически начнет проседать - поэтому если предложат хорошие деньги, то могут продать
Я так это вижу
Каземиро уже не тянет темп АПЛ
Далот показывает отличный уровень в сезоне, его тоже бы оставил.
Онана для первого сезона очень солидно. В остальном - клубу не за кого больше держаться.
Или стартельные посредственности (МакТом, Мага), или доигрывающие полупенсы (Каз, Варан, Эриксен), или протухшие депутаты (пример сами знаете).
Если за него предложат устраивающую сумму, то рассмотрят данный вопрос.