«МЮ» готов продать любого игрока, кроме Хейлунда, Гарначо и Майну

В «Манчестер Юнайтед» неприкосновенны лишь три футболиста.

Как сообщает The Telegraph, манкунианцы готовы выслушать предложения почти по любому футболисту. Новое руководство готово применить «ультрагибкий подход» к летнему трансферному окну – это связано с жесткими финансовыми ограничениями и вероятным непопаданием в Лигу чемпионов.

При этом « » намерен во что бы то ни стало сохранить в составе форварда , вингера и полузащитника Кобби Майну. Вокруг них надеются построить успешную команду на многие годы.

Что касается , то «Юнайтед» не будет предпринимать активных действий с целью его продать, но рассмотрит поступающие предложения. Главной преградой может стать зарплата нападающего.

Отмечается, что в английском клубе ждут информации о степени активности саудовских клубов этим летом. В других лигах вряд ли найдутся заинтересованные в приобретении таких высокооплачиваемых футболистов, как полузащитник .