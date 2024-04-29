«МЮ» готов продать любого игрока, кроме Хейлунда, Гарначо и Майну

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Каземиро Маркус Рэшфорд Расмус Хейлунд Алехандро Гарначо Кобби Майну Футбол

В «Манчестер Юнайтед» неприкосновенны лишь три футболиста.

Как сообщает The Telegraph, манкунианцы готовы выслушать предложения почти по любому футболисту. Новое руководство готово применить «ультрагибкий подход» к летнему трансферному окну – это связано с жесткими финансовыми ограничениями и вероятным непопаданием в Лигу чемпионов.

При этом «МЮ» намерен во что бы то ни стало сохранить в составе форварда Расмуса Хейлунда, вингера Алехандро Гарначо и полузащитника Кобби Майну. Вокруг них надеются построить успешную команду на многие годы.

Что касается Маркуса Рэшфорда, то «Юнайтед» не будет предпринимать активных действий с целью его продать, но рассмотрит поступающие предложения. Главной преградой может стать зарплата нападающего.

Отмечается, что в английском клубе ждут информации о степени активности саудовских клубов этим летом. В других лигах вряд ли найдутся заинтересованные в приобретении таких высокооплачиваемых футболистов, как полузащитник Каземиро.

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74 комментария
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Фернандеша тоже нужно оставлять.
+41
-3
+38
Ответ EmilAshikyan
А на уй продавать Каземиро или Фернандеша?
Каземиро же супер игру показывает. Оставляем топа
+32
-3
+29
Лисандро и Далота я бы оставил еще
+33
-8
+25
Все это круто, но как они будут избавляться от всех этих игроков на жирнейших контрактах? Это явно не сделаешь за 1-2 трансферных окна.
+13
0
+13
Ответ zer
Интересно, Антони хотя бы за 15 млн кто-нибудь купит
Химки могли бы взять под РПЛ, но у них Садыгов есть
+13
0
+13
Маунт удачно зашел, получается
+11
-1
+10
- Камбалов продаете?
- Нет, просто показываю.
- Красивое...
+8
0
+8
Ответ Тумбочка Тевеса
Бруну в сентябре будет 30 Учитывая его манеру игры, скорее всего, скоро физически начнет проседать - поэтому если предложат хорошие деньги, то могут продать Я так это вижу Каземиро уже не тянет темп АПЛ
Фернандеш очень выносливый и не подвержен травмам, может опуститься ниже к опорнику и играть лет до 35 точно. Фернандеша точно нужно оставить.
+7
0
+7
А на уй продавать Каземиро или Фернандеша?
+13
-7
+6
Ответ Аскар Жунайт
Все это круто, но как они будут избавляться от всех этих игроков на жирнейших контрактах? Это явно не сделаешь за 1-2 трансферных окна.
Особенно при учете, что за эти 1-2 трансферных окна скорее всего будут присоединяться новые пассажиры на таких же жирнейших контрактах)
+6
0
+6
Интересно, Антони хотя бы за 15 млн кто-нибудь купит
+5
0
+5
Ответ EmilAshikyan
А на уй продавать Каземиро или Фернандеша?
по Каземиро скорее вопрос кто его купит - давно за 30, играет с каждым сезоном все слабее, личку потянет с десяток команд в Европе да и то со скрипом
+5
0
+5
Ответ Champ19ons
Лисандро и Далота я бы оставил еще
Тут, думаю, акцент не на том, что остальных надо продать, а на том, что если предложат хорошую сумму -- держать не будут.
А молодую троицу ни при каких условиях не отдадут.
+4
0
+4
Ответ Константин Ловков
Маунт удачно зашел, получается
Развод года от Челси. Втюхать посредственного травмата за 65 - это браво.
+6
-2
+4
Ответ Дмитрий Воронцов
То есть реальных тащил - Онана, Магуайера и Мактоминея готовы продать? Вот и вся суть МЮ. Неблагодарные
В прошлом матче сильно Онана с Магуайером натащили?
+4
-1
+3
Ну спортдиректора до сих пор нет, только только назначили технического директора. Еще даже не определились с будущим тренера. Генеральный директор тоже только в июле приступает к работе. Поэтому работы будет крайне много и естественно даже половину, да даже треть тех, кого считают ненужными продать в одно ТО не получится. Думаю и надеюсь, что возможно смогут продать Каземиро, пока еще окончательно не сдал он. Возможно смогут продать Ван Биссаку. Ну может по символической цене продадут Эриксена (турки интересовались, плюс тренер Брентфорда готов подобрать его). Уходят свободными Марсиаль точно и вполне вероятно Варан. Если еще и рэшфорда продадут за нормальные деньги плюс вернут Гринвуда, то даже без трансферов на вход уже ситуация будет лучше в плане возраста команды и финансов (самые крупные зп у Варана и Казе, депутат тоже рядом). А Ван Де Бека продать больше чем за 10 лямов не получится, поэтому пусть для ротации остается. Бруну подменять в кубках кто-то должен.
+2
0
+2
Ответ EmilAshikyan
А на уй продавать Каземиро или Фернандеша?
Бруну в сентябре будет 30
Учитывая его манеру игры, скорее всего, скоро физически начнет проседать - поэтому если предложат хорошие деньги, то могут продать
Я так это вижу
Каземиро уже не тянет темп АПЛ
+3
-1
+2
То есть реальных тащил - Онана, Магуайера и Мактоминея готовы продать? Вот и вся суть МЮ. Неблагодарные
+5
-3
+2
Абсолютно солидарен с руководством впервые за долгое время. Этому составу нужна чистка, и чистка радикальная!
+2
0
+2
Оптом дешевле.
+2
0
+2
Ответ Champ19ons
Лисандро и Далота я бы оставил еще
Обязательно, плюс Бруну. Какая-то странная новость
+1
0
+1
Руки прочь от Скотти
+1
0
+1
А Фернандеш? Я что то пропустил?
+3
-2
+1
Бруну я бы отпустил только за очень большую сумму. Это топ-футболист, и такими не разбрасываются.
Далот показывает отличный уровень в сезоне, его тоже бы оставил.
Онана для первого сезона очень солидно. В остальном - клубу не за кого больше держаться.
Или стартельные посредственности (МакТом, Мага), или доигрывающие полупенсы (Каз, Варан, Эриксен), или протухшие депутаты (пример сами знаете).
+1
0
+1
Ответ Аскар Жунайт
Все это круто, но как они будут избавляться от всех этих игроков на жирнейших контрактах? Это явно не сделаешь за 1-2 трансферных окна.
поэтому это задача на несколько лет
+1
0
+1
Ответ Akbar_Uk
Ребята, поздравьте, моя страна впервые в своей истории отобралась на Олимпийские игры по футболу 🔥 Сколько горечи пришлось пережить, сколько разочарований, сколько отборов😅 Теперь осталось отобраться на Чемпионат мира 😊
Честно говоря, это мало кому здесь интересно от слова совсем.
+1
0
+1
Ответ Champ19ons
Лисандро и Далота я бы оставил еще
А Бруну нет? Добрая треть очков последние несколько сезонов исключительно его заслуга.
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Ответ laudrup
Многие ли думали в начале сезона, что Хейлунд войдёт в число трёх неприкосновенных?
Да, игрок хороший без сомнений, если бы его не игнорила вся группа атаки, то стата была бы куда лучше
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Ответ Snw
Тут, думаю, акцент не на том, что остальных надо продать, а на том, что если предложат хорошую сумму -- держать не будут. А молодую троицу ни при каких условиях не отдадут.
Да ладно? То есть если завтра ПСЖ за Гарначо предложат 200, то его не отпустят?)
0
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Ответ Raulevsky
Обязательно, плюс Бруну. Какая-то странная новость
Ему 30 в сентябре.
Если за него предложат устраивающую сумму, то рассмотрят данный вопрос.
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