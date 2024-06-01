«Барса» хочет Амаду Онана и готова купить его при цене не в 60, а в 40 млн евро. «Эвертону» нужно продавать до 30 июня из-за ФФП

«Барселоне» интересен опорник «Эвертона» и сборной Бельгии Амаду Онана.

Каталонцы заинтересовались 22-летним игроком некоторое время назад, спортивный директор «Барсы» посчитал Онана идеальным усилением. Клуб пообщался с игроком, чтобы выяснить, какова ситуация вокруг него, но «Эвертон» запросил более 60 миллионов евро. Из-за этого «Барса» отказалась от дальнейшей работы по сделке.

Теперь ситуация полностью изменилась, так как « » необходимо до 30 июня продать нескольких игроков, чтобы вписаться в требования финансового фэйр-плей.

«Эвертон» не хотел продавать своих лучших игроков по сниженной цене, но на клуб давит время, а предложений по футболистам нет. « » внимательно следит за ситуацией. Новому тренеру сине-гранатовых нравится Онана, сам футболист был бы рад продолжить карьеру на «Камп Ноу». Однако экономические проблемы давят и на «Барселону»: пока клуб не готов к трансферной активности до 30 июня. Ситуацию может изменить только очень привлекательная цена на .

Интерес к ситуации вокруг Онана проявляют несколько клубов, в числе них – «Бавария». Как сообщает Diario Sport, Деку заверил агентов игрока, что «Барса» готова побороться за него при цене в 40 миллионов евро.

В этом сезоне Онана сыграл 37 матчей за «Эвертон», забил три гола и сделал одну результативную передачу, а также получил пять желтых. Статистику бельгийца можно найти здесь.