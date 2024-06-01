«Барса» хочет Амаду Онана и готова купить его при цене не в 60, а в 40 млн евро. «Эвертону» нужно продавать до 30 июня из-за ФФП

Теги Эвертон премьер-лига Англия Барселона Деку Ла Лига Ханс-Дитер Флик финансовый фэйр-плей кризис Амаду Онана деньги Футбол

«Барселоне» интересен опорник «Эвертона» и сборной Бельгии Амаду Онана.

Каталонцы заинтересовались 22-летним игроком некоторое время назад, спортивный директор «Барсы» Деку посчитал Онана идеальным усилением. Клуб пообщался с игроком, чтобы выяснить, какова ситуация вокруг него, но «Эвертон» запросил более 60 миллионов евро. Из-за этого «Барса» отказалась от дальнейшей работы по сделке.

Теперь ситуация полностью изменилась, так как «Эвертону» необходимо до 30 июня продать нескольких игроков, чтобы вписаться в требования финансового фэйр-плей.

«Эвертон» не хотел продавать своих лучших игроков по сниженной цене, но на клуб давит время, а предложений по футболистам нет. «Барселона» внимательно следит за ситуацией. Новому тренеру сине-гранатовых Ханси Флику нравится Онана, сам футболист был бы рад продолжить карьеру на «Камп Ноу». Однако экономические проблемы давят и на «Барселону»: пока клуб не готов к трансферной активности до 30 июня. Ситуацию может изменить только очень привлекательная цена на Амаду.

Интерес к ситуации вокруг Онана проявляют несколько клубов, в числе них – «Бавария». Как сообщает Diario Sport, Деку заверил агентов игрока, что «Барса» готова побороться за него при цене в 40 миллионов евро.

В этом сезоне Онана сыграл 37 матчей за «Эвертон», забил три гола и сделал одну результативную передачу, а также получил пять желтых. Статистику бельгийца можно найти здесь.

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22 комментария
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Ответ Антон Фалафель
Схерали все должны входить в их положение и продавать людей за полцены?
У Эвертона проблемы с ФФП, так что игроки будут стоить дешевле обычного
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Эвертон щимят с этим ФФП
А чё с сити до сих пор не ясно
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Вообще странно это конечно. Трансферное окно заканчивается в конце августа, а этот дедлайн до 30 июня. Тот же Форест погорел на этом. Неудобно,да и в целом глупо и несправедливо. Эти клубы в проигрышном положении на переговорах по продаже игроков.
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Ответ Vlad Zhadejko
А зачем нужен Онана, если есть Субименди приблизительно за те же деньги? Я уже не говорю о Гидо Родригесе
Сосьедад не продаст его дешевле 50 млн
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Ответ Vlad Zhadejko
А зачем нужен Онана, если есть Субименди приблизительно за те же деньги? Я уже не говорю о Гидо Родригесе
Субименди был нужен Хави, а Флику нужна мощь в центре поля, т.к. он будет давить гегенпрессингом:))
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Ответ Антон Фалафель
Схерали все должны входить в их положение и продавать людей за полцены?
действительно, пусть Эвертон штрафуют)))
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А зачем нужен Онана, если есть Субименди приблизительно за те же деньги? Я уже не говорю о Гидо Родригесе
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Будет уничтожать чувапчичи с калвамингой
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Следом за МЮ и Дзюбой Барса решила заняться сами знаете чем.
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Ответ Дядя ТУРА
Эвертон щимят с этим ФФП А чё с сити до сих пор не ясно
Потому что Сити топ-клуб, имеющий фанбазу в разных странах мира, а Эвертон только в Англии имеет какую-то небольшую фанбазу, ну и несколько фриков по миру.
Доходы совсем разные. На порядок.
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Ответ Madhamish
Потому что Сити топ-клуб, имеющий фанбазу в разных странах мира, а Эвертон только в Англии имеет какую-то небольшую фанбазу, ну и несколько фриков по миру. Доходы совсем разные. На порядок.
Такая сильная фан база у Сити что даже стадион не собирается полный , ну ну .
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Ответ Zafar Babakow
Сосьедад не продаст его дешевле 50 млн
Только Субименди — проверенный вариант, который всю карьеру играет в испанском чемпионате в команде с похожим стилем игры.
Онана же кот в мешке
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Ответ rigobersong
Субименди был нужен Хави, а Флику нужна мощь в центре поля, т.к. он будет давить гегенпрессингом:))
Амаду не кажется каким-то суператлетом, плюсом к тому, есть вариант с Гидо, который довольно мощный + ему потребуется меньше времени на адаптацию
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Ответ Vlad Zhadejko
У Эвертона проблемы с ФФП, так что игроки будут стоить дешевле обычного
Если игрок хороший,то за него даже переплатят - Барса не единственный клуб в мире,хватает даже в АПЛ клубов с деньгами.
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Ответ Aleks Dir
Барселона хочет купить)))уже смешно звучит. Чтобы купить нужны деньги, а их нет. Так что сначала распродажа )
бухгалтер клуба объявился))) откуда тебе знать, что денег нет? Они есть, просто ффп лиги работает
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Ответ nurikkkk
Я тоже хочу феррари, но не 200к евро а за 80!!!
так найди человека в бедственном положении и купи!
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