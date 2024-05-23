Флик отказал «Челси» ради работы в «Барселоне». Разговор с Деку прошел хорошо

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханс-Дитер Флик отказал «Челси», чтобы возглавить «Барселону».

Ранее сообщалось, что в среду спортивный директор «Барсы» Деку и координатор по футболу Боян Кркич прилетели в Англию на переговоры с бывшим тренером «Баварии» и его агентом Пини Захави. Однако, по информации Mundo Deportivo, это не соответствует действительности – на самом деле Деку поговорил с Фликом по телефону по поручению Жоана Лапорты

Беседа прошла позитивно. Сейчас Флик – основной кандидат на пост главного тренера «блауграны» в следующем сезоне. В его пользу, помимо прочего, говорит тот факт, что президент клуба предпочитает немецкую тренерскую школу. 

Отмечается, что немецкий специалист отказал «Челси» и внимательно следит за ситуацией в «Барселоне».

На следующей неделе руководители каталонского клуба проведут встречу с Хави, на которой проанализируют итоги его работы в этом сезоне и примут решение о том, стоит ли прекращать сотрудничество с нынешним тренером. 

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30 комментариев
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Компани в Баварии, а Флик выбирает между Челси и Барселоной. О мультивселенной мало что известно🤓
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Вот Хави облажаться может. Ушел бы сам, а теперь его спокойно могут уйти, после всех бла-бла.
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Менять Хави на Флика? В ожидании титулов, видимо

Дон Лапорта, звучит как отличный план, надежный как швейцарские часы.
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Такими темпами Челси будет выбирать между Хави и Почем)
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Ответ zzakichh
на его месте мне было бы супер обидно, когда отдаешь себя команде и соглашаешься работать дальше, а руководство относится как к чему-то второсортному и ищет замены несмотря на желание остаться
что значит супер обидно? ты сначала говоришь что точно не останешься, причем говоришь это для прессы, понимая что назад уже дороги нет, потом ты проигрываешь все турниры, и после этого говоришь, что не, я все таки остаюсь.......это точно описание супер обидной ситуации...?
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Ответ Красная стрела
Вот Хави облажаться может. Ушел бы сам, а теперь его спокойно могут уйти, после всех бла-бла.
на его месте мне было бы супер обидно, когда отдаешь себя команде и соглашаешься работать дальше, а руководство относится как к чему-то второсортному и ищет замены несмотря на желание остаться
+3
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+2
Ответ slatar99
Менять Хави на Флика? В ожидании титулов, видимо Дон Лапорта, звучит как отличный план, надежный как швейцарские часы.
Лапорта видимо уверен что Хави должен был выигрывать и в этом году чемпионат а заодно и ЛЧ. Ну ничего, Флик в следующем сезоне точно выиграет все турниры, подумал Лапорта, и решил позвонить ему.
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Ответ Roman
Флик в Барсу, Компани в Баварию, Тухель в Челси, Хави в Бернли
с учетом подбора игроков в баварии, хави там вполне мог бы себя показать
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0
+1
Флику тяжело будет подписать контракт с Барселоной, потому что его агент Захави
+3
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Ответ Roman
Флик в Барсу, Компани в Баварию, Тухель в Челси, Хави в Бернли
Мостовой в Спартак
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Вот это уже не плохо мне кажется для Барсы, чем Маркес, хотя и Хави жалко, столько молодых футболистов он начал раскрывать
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Ответ zzakichh
с учетом улучшения результатов при далеко не лучшем составе и трате эмоций на это- это невероятно обидная ситуация.
есть нюанс, команда заиграла только после того как он сказал что точно уйдет, и перестала играть после того как сказал что останется....есть ощущение что это было скорее на эмоциях чем на тактике
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Ответ Roman
Флик в Барсу, Компани в Баварию, Тухель в Челси, Хави в Бернли
Хави в Катар
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Всмысле прекращать сотрудничество? А как же Барса это ДНК это мой дом итд итп
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Ответ Vadim Zaytsev
Мостовой в Спартак
В спартаке уже Станкович.
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Ответ Roman
Флик в Барсу, Компани в Баварию, Тухель в Челси, Хави в Бернли
От перестановки слагаемых сумма трофеев не меняется. )
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Ответ kaka10
Флику тяжело будет подписать контракт с Барселоной, потому что его агент Захави
Оооооооочень хорошо
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Ответ zzakichh
на его месте мне было бы супер обидно, когда отдаешь себя команде и соглашаешься работать дальше, а руководство относится как к чему-то второсортному и ищет замены несмотря на желание остаться
ну 20 миллионов компенсации скрасят его одинокие грустные вечера
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Ответ zzakichh
с учетом улучшения результатов при далеко не лучшем составе и трате эмоций на это- это невероятно обидная ситуация.
Да и что значит не лучший состав? Де Йонг есть,Гюндогана купили, есть еще Ферран который очень вырос, Педри Гави, ну да травмы эт понятно, но все же есть. впереди тоже все что просил всех купили, и не сказать что прям плохо, я бы не говорил что у барсы плохой состав мне кажется если б ща каким то чудом вернуть Пепа, он бы дал всем прикурить даже с этим составом
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Ответ Barca10fan
есть нюанс, команда заиграла только после того как он сказал что точно уйдет, и перестала играть после того как сказал что останется....есть ощущение что это было скорее на эмоциях чем на тактике
она в матчах с псж плохо играла?
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Ответ Barca10fan
что значит супер обидно? ты сначала говоришь что точно не останешься, причем говоришь это для прессы, понимая что назад уже дороги нет, потом ты проигрываешь все турниры, и после этого говоришь, что не, я все таки остаюсь.......это точно описание супер обидной ситуации...?
с учетом улучшения результатов при далеко не лучшем составе и трате эмоций на это- это невероятно обидная ситуация.
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У этих журналистов семь пятниц на неделе!
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Ответ NickN
Когда Кркич успел стать координатором по футболу? Он же только недавно за Сток Сити пылил и подавал надежды...
Это его отец,его тоже зовут Боян и он давно работает в Барселоне
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Ответ NickN
Когда Кркич успел стать координатором по футболу? Он же только недавно за Сток Сити пылил и подавал надежды...
Новым Месси стать не получилось, попробует теперь стать новым Лапортой
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Флик в Барсу, Компани в Баварию, Тухель в Челси, Хави в Бернли
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