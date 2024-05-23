Флик отказал «Челси» ради работы в «Барселоне». Разговор с Деку прошел хорошо

Ханс-Дитер Флик отказал «Челси», чтобы возглавить «Барселону».

Ранее сообщалось, что в среду спортивный директор «Барсы» Деку и координатор по футболу Боян Кркич прилетели в Англию на переговоры с бывшим тренером «Баварии» и его агентом Пини Захави. Однако, по информации Mundo Deportivo, это не соответствует действительности – на самом деле поговорил с по телефону по поручению .

Беседа прошла позитивно. Сейчас Флик – основной кандидат на пост главного тренера «блауграны» в следующем сезоне. В его пользу, помимо прочего, говорит тот факт, что президент клуба предпочитает немецкую тренерскую школу.

Отмечается, что немецкий специалист отказал « » и внимательно следит за ситуацией в «Барселоне».

На следующей неделе руководители каталонского клуба проведут встречу с , на которой проанализируют итоги его работы в этом сезоне и примут решение о том, стоит ли прекращать сотрудничество с нынешним тренером.