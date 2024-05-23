Флик отказал «Челси» ради работы в «Барселоне». Разговор с Деку прошел хорошо
Ханс-Дитер Флик отказал «Челси», чтобы возглавить «Барселону».
Ранее сообщалось, что в среду спортивный директор «Барсы» Деку и координатор по футболу Боян Кркич прилетели в Англию на переговоры с бывшим тренером «Баварии» и его агентом Пини Захави. Однако, по информации Mundo Deportivo, это не соответствует действительности – на самом деле Деку поговорил с Фликом по телефону по поручению Жоана Лапорты.
Беседа прошла позитивно. Сейчас Флик – основной кандидат на пост главного тренера «блауграны» в следующем сезоне. В его пользу, помимо прочего, говорит тот факт, что президент клуба предпочитает немецкую тренерскую школу.
Отмечается, что немецкий специалист отказал «Челси» и внимательно следит за ситуацией в «Барселоне».
На следующей неделе руководители каталонского клуба проведут встречу с Хави, на которой проанализируют итоги его работы в этом сезоне и примут решение о том, стоит ли прекращать сотрудничество с нынешним тренером.
Дон Лапорта, звучит как отличный план, надежный как швейцарские часы.