Зарплата Флика в «Барсе» – 3 млн евро в год чистыми. Бонус за победу в ЛЧ – 1 млн, за Ла Лигу – 750 тысяч

Названа зарплата, которую Ханси Флик будет получать в «Барселоне».

Тренер уже находится в Барселоне. Как только « » договорится с Хави и его штабом об условиях ухода, то объявит о назначении официально. Контракт будет рассчитан на два года.

Как пишет As, Флик согласился на сравнительно низкую зарплату – три миллиона евро в год чистыми. Однако в соглашении прописаны высокие бонусы за трофеи: в случае победы в Лиге чемпионов тренер получит миллион евро, за победу в – 750 тысяч евро.

Из-за финансовых сложностей «Барселоны» с Фликом приедут лишь два ассистента – и Маркус Зорг.

Возможно назначение еще одного ассистента, который помог бы Флику адаптироваться к испанскому футболу. По данным As, главным вариантом на эту роль является полузащитник , игравший в «Баварии» при Флике, а до этого выступал за «Барселону». Сейчас Тиаго выступает за «Ливерпуль», его контракт с английским клубом истекает этим летом.