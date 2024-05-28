Зарплата Флика в «Барсе» – 3 млн евро в год чистыми. Бонус за победу в ЛЧ – 1 млн, за Ла Лигу – 750 тысяч
Названа зарплата, которую Ханси Флик будет получать в «Барселоне».
Тренер уже находится в Барселоне. Как только «Барселона» договорится с Хави и его штабом об условиях ухода, то объявит о назначении Флика официально. Контракт будет рассчитан на два года.
Как пишет As, Флик согласился на сравнительно низкую зарплату – три миллиона евро в год чистыми. Однако в соглашении прописаны высокие бонусы за трофеи: в случае победы в Лиге чемпионов тренер получит миллион евро, за победу в Ла Лиге – 750 тысяч евро.
Из-за финансовых сложностей «Барселоны» с Фликом приедут лишь два ассистента – Тони Тапалович и Маркус Зорг.
Возможно назначение еще одного ассистента, который помог бы Флику адаптироваться к испанскому футболу. По данным As, главным вариантом на эту роль является полузащитник Тиаго Алькантара, игравший в «Баварии» при Флике, а до этого выступал за «Барселону». Сейчас Тиаго выступает за «Ливерпуль», его контракт с английским клубом истекает этим летом.
Самое интересное еще впереди
какой позор... и в таком состоянии убирать какого ни какого Хави???
Барса, болелы, вы все в такой жопе.. хуже даже чем мой МЮ.
Я не верю что после ухода Ривалдо, Роналдиньо, и МЕССИ. Вы не то что будете когда то конкурировать с Реалом, я не верю что вы вообще в ближайшее время будете топ клубом как таковым.
Всех троих, я имел честь лицезреть, но нет ни кого кто придёт и их заменит. Эстафетную палочку эти трое передавали друг другу сразу, а теперь пробел. Я это яма. Мю к слову после Ферги в ней уже 10 лет, у вас думаю будет не меньший срок.
-А Хави? - Ну он навестил меня в больнице, мне полегчало на тот момент.
Вот Лапорта мне люто напоминает молодого Жириновского. А давайте сохранимся и сделаем Жириновского президентом, помните? Вот такой был бы президент.
А потом мы ждём, что они его будут слушаться и выполнять всё беспрекословно.
Здесь много у кого боссы получают меньше, чем они сами?)