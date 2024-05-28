Зарплата Флика в «Барсе» – 3 млн евро в год чистыми. Бонус за победу в ЛЧ – 1 млн, за Ла Лигу – 750 тысяч

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ханс-Дитер Флик Тиаго Алькантара Маркус Зорг Тони Тапалович деньги Футбол

Названа зарплата, которую Ханси Флик будет получать в «Барселоне».

Тренер уже находится в Барселоне. Как только «Барселона» договорится с Хави и его штабом об условиях ухода, то объявит о назначении Флика официально. Контракт будет рассчитан на два года.

Как пишет As, Флик согласился на сравнительно низкую зарплату – три миллиона евро в год чистыми. Однако в соглашении прописаны высокие бонусы за трофеи: в случае победы в Лиге чемпионов тренер получит миллион евро, за победу в Ла Лиге – 750 тысяч евро.

Из-за финансовых сложностей «Барселоны» с Фликом приедут лишь два ассистента – Тони Тапалович и Маркус Зорг.

Возможно назначение еще одного ассистента, который помог бы Флику адаптироваться к испанскому футболу. По данным As, главным вариантом на эту роль является полузащитник Тиаго Алькантара, игравший в «Баварии» при Флике, а до этого выступал за «Барселону». Сейчас Тиаго выступает за «Ливерпуль», его контракт с английским клубом истекает этим летом.

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35 комментариев
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Ответ Andres Dandaras
Надо наоборот 1 млн зп а бонус 3 за лч. Тогда будет мотивация
Какой ты умный
+46
-2
+44
Ответ Игорь Климов
Значит Флик получит в Барселоне по окончании следующего сезона ровно 4 млн. 750 тыс.
Рублей.
+23
-2
+21
Ответ Andres Dandaras
Надо наоборот 1 млн зп а бонус 3 за лч. Тогда будет мотивация
не подсказывай им
+15
-2
+13
Ответ maks44
Мостовому можно было бы меньше заплатить.
500 раз прочеканил мяч - бонус 5000 евро
+12
-3
+9
Надо наоборот 1 млн зп а бонус 3 за лч. Тогда будет мотивация
+18
-11
+7
Получается зарплата Флика в 2-2.5 раза меньше зарплаты Хави.
+7
-2
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Получается зарплата Флика в 2-2.5 раза меньше зарплаты Хави.
Ближе к НГ услышим про неустойку Флику
+6
-1
+5
Ответ Log in
Ближе к НГ услышим про неустойку Флику
Будут просить Флика отказаться от неё 😂
+4
-1
+3
Мостовому можно было бы меньше заплатить.
+5
-2
+3
Ответ Andres Dandaras
Надо наоборот 1 млн зп а бонус 3 за лч. Тогда будет мотивация
В таком случае Лапорта будет заинтересован в невыигрыше лч а только в выходе в финал
+4
-1
+3
Значит Флик получит в Барселоне по окончании следующего сезона ровно 4 млн. 750 тыс.
+15
-13
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Получается зарплата Флика в 2-2.5 раза меньше зарплаты Хави.
У Хави в первый год 2 была, потом росла, на 2-3й год. Он по сути за 8 и поработать толком не успел вроди. Еще и от неустойки отказался., так что не все так очевидно
+2
0
+2
Значит 3 по итогу
+1
0
+1
Флик не понимает еще куда он ввязывается
Самое интересное еще впереди
+2
-1
+1
Ответ N89
А сколько Анчелотти получает?
~11 млн евро, вроде
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Из-за финансовых сложностей «Барселоны» с Фликом приедут лишь два ассистента – Тони Тапалович и Маркус Зорг.

какой позор... и в таком состоянии убирать какого ни какого Хави???

Барса, болелы, вы все в такой жопе.. хуже даже чем мой МЮ.

Я не верю что после ухода Ривалдо, Роналдиньо, и МЕССИ. Вы не то что будете когда то конкурировать с Реалом, я не верю что вы вообще в ближайшее время будете топ клубом как таковым.

Всех троих, я имел честь лицезреть, но нет ни кого кто придёт и их заменит. Эстафетную палочку эти трое передавали друг другу сразу, а теперь пробел. Я это яма. Мю к слову после Ферги в ней уже 10 лет, у вас думаю будет не меньший срок.
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Ответ usman703
"Из-за финансовых сложностей «Барселоны» Фликом приедут лишь два ассистента – Тони Тапалович и Маркус Зорг." – интересно, как это отразится на игре команды и тренировках? И сможет ли Флик хорошо тренировать в таких условиях?
Вот и узнаем )
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Получается зарплата Флика в 2-2.5 раза меньше зарплаты Хави.
От какой суммы при увольнении Хави отказался, ту и предложили)
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Ответ Евгений Сидоров
Будут просить Флика отказаться от неё 😂
И оправдалово от Лапорты в духе: у меня была температура 39, когда подписывал - сам не ведал, что творил!
-А Хави? - Ну он навестил меня в больнице, мне полегчало на тот момент.

Вот Лапорта мне люто напоминает молодого Жириновского. А давайте сохранимся и сделаем Жириновского президентом, помните? Вот такой был бы президент.
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За то, что не выиграл ЛЧ, наоборот заберут 1млн
0
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А сколько Анчелотти получает?
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Ответ Игорь Климов
Значит Флик получит в Барселоне по окончании следующего сезона ровно 4 млн. 750 тыс.
Не факт что он следующий сезон до конца доработает!
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Нормально так Барсу рычаги опустили. Зарплаты теперь на уровне итальянских клубов. Хотя вон Наполи 9 Конте платить собирается
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Ответ Кирилл Куминский
не подсказывай им
Слушай, уже вроде очевидно, что эти придурки сами ничего не могут, ну и как тут не подсказывать?!
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Ответ Puyol Carles
В таком случае Лапорта будет заинтересован в невыигрыше лч а только в выходе в финал
В финале голым на поле выбежит
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Ответ Andres Dandaras
Надо наоборот 1 млн зп а бонус 3 за лч. Тогда будет мотивация
За 3 лч
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Неправильно это, что сейчас игроки получают больше (причем, некоторые намного), чем главный тренер.

А потом мы ждём, что они его будут слушаться и выполнять всё беспрекословно.

Здесь много у кого боссы получают меньше, чем они сами?)
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Лучше сразу забыть об этом 😂😂😂
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Про бонус за победу в ЛЧ очень смешно)
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Ответ SaH4r.
500 раз прочеканил мяч - бонус 5000 евро
Мостовому?)
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