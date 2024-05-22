Флик ради «Барселоны» остановил переговоры с другими клубами, предложение «Челси» пока не принято. Но встречи с Деку и Кркичем в Лондоне не было
Ханс-Дитер Флик отдает предпочтение сотрудничеству с «Барселоной».
Как сообщает Mundo Deportivo, бывший главный тренер «Баварии» остановил переговоры с другими клубами и ждет следующих шагов «блауграны». Отмечается, что предложение «Челси» немец пока тоже не принял.
«Барселона» находится в приоритете у Флика, он хочет получить эту работу в случае увольнения Хави.
При этом утверждается, что менеджеры «Барселоны», Боян Кркич и Деку, сегодня с ним не встречались, несмотря на ранее появившуюся информацию об этом. Источники Mundo Deportivo в окружении Флика и «блаугране» отрицают, что стороны общались в Лондоне.
Кстати как так вышло что ему 59 лет? Казалось будто не больше 50, а он почти ровесник Анчи с Мауром..