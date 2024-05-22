Флик ради «Барселоны» остановил переговоры с другими клубами, предложение «Челси» пока не принято. Но встречи с Деку и Кркичем в Лондоне не было

Ханс-Дитер Флик отдает предпочтение сотрудничеству с «Барселоной».

Как сообщает Mundo Deportivo, бывший главный тренер «Баварии» остановил переговоры с другими клубами и ждет следующих шагов «блауграны». Отмечается, что предложение « » немец пока тоже не принял.

« » находится в приоритете у Флика, он хочет получить эту работу в случае увольнения .

При этом утверждается, что менеджеры «Барселоны», и Деку, сегодня с ним не встречались, несмотря на ранее появившуюся информацию об этом. Источники Mundo Deportivo в окружении и «блаугране» отрицают, что стороны общались в Лондоне.