Флик ради «Барселоны» остановил переговоры с другими клубами, предложение «Челси» пока не принято. Но встречи с Деку и Кркичем в Лондоне не было

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Хави Деку Боян Кркич Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханс-Дитер Флик отдает предпочтение сотрудничеству с «Барселоной».

Как сообщает Mundo Deportivo, бывший главный тренер «Баварии» остановил переговоры с другими клубами и ждет следующих шагов «блауграны». Отмечается, что предложение «Челси» немец пока тоже не принял.

«Барселона» находится в приоритете у Флика, он хочет получить эту работу в случае увольнения Хави.

При этом утверждается, что менеджеры «Барселоны», Боян Кркич и Деку, сегодня с ним не встречались, несмотря на ранее появившуюся информацию об этом. Источники Mundo Deportivo в окружении Флика и «блаугране» отрицают, что стороны общались в Лондоне.

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23 комментария
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Кркич менеджер Барсы? Ого
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Утка. Челси не интересуют топ тренеры, только челы из Шипа.
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Флик реально сильнее и Хави и Поча.
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Ответ eskerro
Кркич менеджер Барсы? Ого
Подрос
+6
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а как же железобетонное мнение знатоков футбола на sports,мол никакой тренер не захочет возглавит <<нынешнюю Барсу>>? если немец прям рвётся туда,по ходу отклоняя предложение вполне благополучного Челси
+4
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+4
Ответ Asier Illaramendi
Кажется его отца тоже зовут Боян Кркич и является главным скаутом Барсы уже очень давно
Боян Боянович)
+4
0
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В мире не так много клубов, из-за которых стоит пренебрегать интересом Барсы.. Даже нынешней.. Так что Флик все верно делает..
+5
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+3
Ответ eskerro
Кркич менеджер Барсы? Ого
Кажется его отца тоже зовут Боян Кркич и является главным скаутом Барсы уже очень давно
+3
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+2
Ответ Asier Illaramendi
Кажется его отца тоже зовут Боян Кркич и является главным скаутом Барсы уже очень давно
Всё верно, у него отец - полный тёзка. Здесь речь о нём, скорее всего.
+3
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+2
Я что-то видимо пропустил, когда это шкет Боян Кркич успел стать менеджером в Барселоне 😄 Подбор кадров у них там конечно сильный, скоро Роналдиньо президентом клуба сделают 😂
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Флик - один из двух свободных топ-менеджеров сейчас. И единственный свободный, тк второй - Зидан.
Кстати как так вышло что ему 59 лет? Казалось будто не больше 50, а он почти ровесник Анчи с Мауром..
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Ответ rigobersong
И что?:) Он координатор по развитию молодых игроков, прошел много курсов и на своем опыте знает, как легко перегореть, как раз его кандидатура не вызывает вопросов:)
Курсы?) а может все дело в барселонской ДНК?)
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Ответ oasis-columbia
Боян Креич- менеджер в Барсе?) Я начинаю понимать причину менеджерских и финансовых провалов барсы...
И что?:) Он координатор по развитию молодых игроков, прошел много курсов и на своем опыте знает, как легко перегореть, как раз его кандидатура не вызывает вопросов:)
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Ответ Папа Футбола
Я что-то видимо пропустил, когда это шкет Боян Кркич успел стать менеджером в Барселоне 😄 Подбор кадров у них там конечно сильный, скоро Роналдиньо президентом клуба сделают 😂
Роналдиньо назначат ответственным за дисциплину.
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пока все это вброс
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Флик не сможет подписать контракт с Барселоной, потому что его агент Захави
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Похоже Лапорта опять передумал :)
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