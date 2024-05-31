Федотов встретится с боссами ЦСКА на выходных. По итогам собрания решат, останется ли он тренером (Иван Карпов)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Футбол

Будущее Владимира Федотова может проясниться уже в ближайшие дни.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что на выходных состоится встреча главного тренера ЦСКА с высшим руководством клуба. По ее итогам будет решено, сохранит ли 57-летний специалист свое место.

Ранее сообщалось, что работой Федотова в этом сезоне в московской команде недовольны.

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27 комментариев
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Этот инсайдер,хоть раз угадывал?
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Боссы ЦСКА после встречи:
- Что-то прыгало перед нами, уговаривало не увольнять.
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Если трансферов нормальных не будет, то не сильно важно кто будет тренером.
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Гнать это лысое чудо из ЦСКА. Условия контракта он не выполнил, в пятёрку не вошёл, так что поедет лысый без компенсации.
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Ответ Shumi-jr
Т.е в принципе думают тренер он или нет. Или все же решают останется ли он тренером ЦСКА ? Заголовок прикольный )
Гнать поганой метлой..
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Ответ Сергей Гаряшин
Этот инсайдер,хоть раз угадывал?
Ну он же не профессиональная гадалка :)
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Т.е в принципе думают тренер он или нет.
Или все же решают останется ли он тренером ЦСКА ?
Заголовок прикольный )
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с тактикой "навес в штрафную" - не будет
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Без руля и без ветрил. Какие цели у команды? Сейчас в РПЛ две "программы" - чемпионство и не вылететь. Этот Федотов со второй "половиной" справился. При этом игроков покупают и продают. Что еще надо?
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надеюсь боссы понимают что с Федотовым в следующем сезоне попадание в десятку успехом покажется... а через пару лет и стыковые матчи не за горами
но даже это не главное... то во что с ним играет команда новых болельщиков клубу точно не прибавит
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Может стоит Игнашевичу дать шанс?
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Иван Карпов транслирует только слухи, это никакой не инсайд! О том, что Федотов может уйти из ЦСКА, судачат уже месяца полтора! )
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Ответ Koka1988
По большей степени просто пишет, вдруг прокатит)))
Ага 50 на пятьдесят, что встречу мамонта сег вечером. Или встречу или не встречу
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