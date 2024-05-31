Федотов встретится с боссами ЦСКА на выходных. По итогам собрания решат, останется ли он тренером (Иван Карпов)

Будущее Владимира Федотова может проясниться уже в ближайшие дни.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что на выходных состоится встреча главного тренера с высшим руководством клуба. По ее итогам будет решено, сохранит ли 57-летний специалист свое место.

Ранее сообщалось, что работой в этом сезоне в московской команде недовольны.