Федотов встретится с боссами ЦСКА на выходных. По итогам собрания решат, останется ли он тренером (Иван Карпов)
Будущее Владимира Федотова может проясниться уже в ближайшие дни.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что на выходных состоится встреча главного тренера ЦСКА с высшим руководством клуба. По ее итогам будет решено, сохранит ли 57-летний специалист свое место.
Ранее сообщалось, что работой Федотова в этом сезоне в московской команде недовольны.
- Что-то прыгало перед нами, уговаривало не увольнять.
Или все же решают останется ли он тренером ЦСКА ?
Заголовок прикольный )
но даже это не главное... то во что с ним играет команда новых болельщиков клубу точно не прибавит