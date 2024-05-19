Если ЦСКА пригласит Морено, тренер может уйти из «Сочи». Гинер не рад Федотову (Сергей Ильев)
Тренер «Сочи» Роберт Морено может возглавить ЦСКА.
Вчера «Сочи» вылетел из Мир РПЛ, уступив «Краснодару» (2:3) в 29-м туре. Испанец заявил, что продолжит тренировать южан и в Мелбет Первой лиге: «Я принял предложение о продлении контракта. Горд за ребят и за то время, что я нахожусь в клубе».
Однако, как сообщает Сергей Ильев, еще есть минимальная вероятность того, Морено уйдет, если его позовет ЦСКА.
В случае ухода Морено «Сочи» может возглавить Кирилл Новиков из «Нефтехимика» и Ильдар Ахметзянов из «КАМАЗа».
Инсайдер утверждает, что тренеру Владимиру Федотову, перешедшему в ЦСКА тоже из «Сочи», не рад Евгений Гинер. При этом назначение Федотова в «Рубин» называется «сомнительным».
Вылет «Сочи» – сенсация. До сезона клуб не был в топ-7 претендентов на понижение
А такой ли «Шикарный вариант на самом деле» этот Морено, судя по результатам ?
Пока писал, вы уже удалили свой комментарий (
Речь скорее шла о титулах
Из Монако его быстро уволили
Из Гранады он тоже быстро ушел, проиграв 6 из 7 матчей
Не сказать, что это точно лучше Федотова, вот уж честно)
По сути, это ассистент Луиса Энрике, которому немного в свое время дали подержать руль, пока водитель не мог рулить
Там ещё есть такие же "гениальные" кандидаты в зоне вылета: Гончаренко и Игнашевич.)
Но это где-то в статистической погрешности
а Морено выиграл 2 матча из 12.
Проблема Цска во всяких Заболотных, а не в тренере
За родной ФК Ахмат!
Вопрос в тренере, а не в игроках.
Морено ставит красивую игру в командах, но вот с результатами у него не очень.
Ждём.
Выбирайте.
Все на вылет в ФНЛ.)))