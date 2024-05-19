Если ЦСКА пригласит Морено, тренер может уйти из «Сочи». Гинер не рад Федотову (Сергей Ильев)

Теги ЦСКА Рубин Ильдар Ахметзянов Евгений Гинер премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига КАМАЗ Нефтехимик Владимир Федотов Сочи Роберт Морено Кирилл Новиков Футбол

Тренер «Сочи» Роберт Морено может возглавить ЦСКА.

Вчера «Сочи» вылетел из Мир РПЛ, уступив «Краснодару» (2:3) в 29-м туре. Испанец заявил, что продолжит тренировать южан и в Мелбет Первой лиге: «Я принял предложение о продлении контракта. Горд за ребят и за то время, что я нахожусь в клубе».

Однако, как сообщает Сергей Ильев, еще есть минимальная вероятность того, Морено уйдет, если его позовет ЦСКА.

В случае ухода Морено «Сочи» может возглавить Кирилл Новиков из «Нефтехимика» и Ильдар Ахметзянов из «КАМАЗа».

Инсайдер утверждает, что тренеру Владимиру Федотову, перешедшему в ЦСКА тоже из «Сочи», не рад Евгений Гинер. При этом назначение Федотова в «Рубин» называется «сомнительным».

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72 комментария
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Лучше просто Гуарирапу забрать и не продлевать Заболотного
+40
-3
+37
Ответ Russian Horse
Есть у ЦСКА традиция, раз в пару лет у Сочи тренеров забирать)
Главное только в пердив не вылетать с такими традициями как у Сочи😁
+37
-3
+34
Ответ Russian Horse
Есть у ЦСКА традиция, раз в пару лет у Сочи тренеров забирать)
кого кроме Федотова забрал ЦСКА у Сочи?
+33
-3
+30
Неужели у руководства ЦСКА включился мозг?
+32
-12
+20
Есть у ЦСКА традиция, раз в пару лет у Сочи тренеров забирать)
+35
-17
+18
Ответ olander
Неужели у руководства ЦСКА включился мозг?
А что, Морено добился в карьере большего, чем Федотов? Почему он считается «умным» вариантом, с чего вдруг?
+18
-2
+16
"есть минимальная вероятность" - это не о чем. Бредни какие-то.
+8
0
+8
Ответ FilinMD
А что, Морено добился в карьере большего, чем Федотов? Почему он считается «умным» вариантом, с чего вдруг?
А чего по меркам нашего чемпионата должен добиться тренер перед назначением? Гвардиола перед Барсой тоже ничего не добился, а ЦСКА не Барса. Думаю, что совсем абы кого в сборную Испании не назначили бы. Футбол Сочи он поставил довольно быстро, при этом очень привлекательный. После тошниловки аля «выбей на Забу» от Федотова, я бы с удовольствием посмотрел на Морено.
+9
-2
+7
Ответ Давид Кочинян
Комментарий удален пользователем
Только вот у Морено во всей его тренерской карьере результаты вообще не очень: с Сочи весной он всего лишь на 14 месте по набранным очкам (меньше только у Факела и НН); в Монако у него было 5 побед в 13 матчах и уволили по ходу сезона после назначения по ходу сезона; Гранаду он привел к вылету после 10 места в сезоне 20/21.

А такой ли «Шикарный вариант на самом деле» этот Морено, судя по результатам ?

Пока писал, вы уже удалили свой комментарий (
+7
-1
+6
Ответ CaSpeR-13
Сборную испании тренировал например
Ок, и даже выиграл с ней 8 матчей
Речь скорее шла о титулах
Из Монако его быстро уволили
Из Гранады он тоже быстро ушел, проиграв 6 из 7 матчей
Не сказать, что это точно лучше Федотова, вот уж честно)
По сути, это ассистент Луиса Энрике, которому немного в свое время дали подержать руль, пока водитель не мог рулить
+6
-1
+5
Ответ thesuperdrum
Скорее Игнашевич придёт, чем Морено
Игнашевич рискованный вариант. Ему и до Федотова который серебро брал дважды, кубок России далековато будет.
+4
0
+4
Забавно. Федотов с "Сочи" занял 2 место в РПЛ, Морено с "Сочи" 16 место, но Федотова надо поменять на Морено.)))

Там ещё есть такие же "гениальные" кандидаты в зоне вылета: Гончаренко и Игнашевич.)
+3
0
+3
Скорее Игнашевич придёт, чем Морено
+4
-1
+3
Лучше убрать Бабаева. Толку больше будет
+4
-2
+2
Надеюсь останется в Сочи и вернет их обратно в РПЛ
+3
-1
+2
Ответ Владимир Бадаев
"есть минимальная вероятность" - это не о чем. Бредни какие-то.
Есть минимальная вероятность, что Зенит сегодня унесёт ноги и спасёт очко
Но это где-то в статистической погрешности
+5
-3
+2
Ответ Кирилл
Только вот у Морено во всей его тренерской карьере результаты вообще не очень: с Сочи весной он всего лишь на 14 месте по набранным очкам (меньше только у Факела и НН); в Монако у него было 5 побед в 13 матчах и уволили по ходу сезона после назначения по ходу сезона; Гранаду он привел к вылету после 10 места в сезоне 20/21. А такой ли «Шикарный вариант на самом деле» этот Морено, судя по результатам ? Пока писал, вы уже удалили свой комментарий (
Для горлопанов конечно лучше Морено который занял с "Сочи" 16 место, чем Федотов занявший с "Сочи" 2 место.
+2
-1
+1
Ответ ЦСКА УСБ
Морено с "Сочи" 16 место. Федотов с "Сочи" 2 место. Если есть мозг, кто должен тренировать ЦСКА?
Морено пришел во второй половине сезона, у него то шансов то, не много было , Федотов подольше тренеровал .
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Ответ Иван Новиков
Морено держат на замену гению, если у него и в следующем сезоне не встанет.
На кого намекаешь на Семака?
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Начинается, пусть испанец в Сочи поработает!
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Лишь напомню, что Федотов взял серебро с Сочи,
а Морено выиграл 2 матча из 12.
Проблема Цска во всяких Заболотных, а не в тренере
+4
-3
+1
Споём хит Любэ Комбат
За родной ФК Ахмат!
+2
-1
+1
Ответ Spartakus1984
Один раз-это может быть случайность
Второй раз на следующий сезон в первый же сезон придя в ЦСКА Федотов занял так же 2 место и выиграл Кубок.

Вопрос в тренере, а не в игроках.
Морено ставит красивую игру в командах, но вот с результатами у него не очень.
+1
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+1
Такое впечатление что все инсайдеры сидят в одном кабаке за кружечкой "ерша".А по вторникам и субботам каждая третья кружка бесплатно.
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Ответ CaSpeR-13
Сборную испании тренировал например
И что он с ней добился?
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Ответ Spartakus1984
А у Сочи игроки лучше что ли?
Эми же игроками "Сочи" Федотов занял 2 место.
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Ответ Иван Новиков
Морено держат на замену гению, если у него и в следующем сезоне не встанет.
а почему ты себя гением называешь? и ты знаешь,что у тебя никогда не встанет(
+1
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Ответ витя моня
Лучше убрать Бабаева. Толку больше будет
Вить, а Вить! Поделись с нами своим видением роли Бабаева в клубе. Начни с должности и функционала. И не забудь, что он не владелец, не тренер и не селекционер. Что он сам себе не ставит задач, а только выполняет поставленные собственником.
Ждём.
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Ответ Balt
Оставьте Морено. Он сам сказал что уходить не собрался. Теперь ещё и Ротенберг говорит что не отдаст. О чём речь вообще?
Морено или Игнашевич в ЦСКА.
Выбирайте.
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Ответ thesuperdrum
Скорее Игнашевич придёт, чем Морено
Там ещё Гончаренко есть.
Все на вылет в ФНЛ.)))
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