Если ЦСКА пригласит Морено, тренер может уйти из «Сочи». Гинер не рад Федотову (Сергей Ильев)

Тренер «Сочи» Роберт Морено может возглавить ЦСКА.

Вчера «Сочи» вылетел из Мир , уступив «Краснодару» (2:3) в 29-м туре. Испанец заявил, что продолжит тренировать южан и в Мелбет Первой лиге: «Я принял предложение о продлении контракта. Горд за ребят и за то время, что я нахожусь в клубе».

Однако, как сообщает Сергей Ильев, еще есть минимальная вероятность того, Морено уйдет, если его позовет .

В случае ухода «Сочи» может возглавить Кирилл Новиков из «Нефтехимика» и Ильдар Ахметзянов из «КАМАЗа».

Инсайдер утверждает, что тренеру , перешедшему в ЦСКА тоже из «Сочи», не рад . При этом назначение Федотова в «Рубин» называется «сомнительным».

Вылет «Сочи» – сенсация. До сезона клуб не был в топ-7 претендентов на понижение