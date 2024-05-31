В ЦСКА недовольны работой Федотова в этом сезоне. Назначение Гончаренко не рассматривается («Матч ТВ»)
Владимир Федотов может покинуть должность главного тренера ЦСКА.
Как сообщили «Матч ТВ» три источника, в клубе недовольны результатами команды в этом сезоне: она заняла шестое место в Мир РПЛ и уступила в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Из-за неопределенного будущего Федотова поставлены на паузу переговоры по возможным новичкам, в которых был заинтересован тренер.
Отмечается, что покинувший «Урал» Виктор Гончаренко не рассматривается в качестве того, кто возглавит ЦСКА. О его возможном назначении сообщал телеграм-канал «Мутко против».
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В прошлом сезоне Федотов с этим составом выдал оверперформанс, нынешнее положение клуба такое, что борьба за тройку - успех
ЦСКА хуже по составу всех команд выше него, но при этом в полуфинале кубка
В чем провал то?
Какие вопросы к тренеру тут? С игрока спрашивайте. Вот Медина жаль что ушел, но тут за бабками ушел, а не из-за тренера
Медина ушел из-за денег, которые дал Спартак, и по причине того, что ему не нравилась его позиция на поле.
Карраскаля продали из-за того, что он во время предсезонного матча "Братского турнира" послал Федотова далеко и надолго (об этом писал Дорский в своей недавней статье про Динамо - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dorskiy/3243824.html )
Понимаю, что проще всего сделать "козлом отпущения" Федотова.
Но он рассчитывал на всех этих игроков перед началом сезона.
Я же и написал, что к игре команды могут быть вопросы, зачем вы повторно пишете мне об этом?