В ЦСКА недовольны работой Федотова в этом сезоне. Назначение Гончаренко не рассматривается («Матч ТВ»)

Владимир Федотов может покинуть должность главного тренера ЦСКА.

Как сообщили « » три источника, в клубе недовольны результатами команды в этом сезоне: она заняла шестое место в Мир РПЛ и уступила в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Из-за неопределенного будущего поставлены на паузу переговоры по возможным новичкам, в которых был заинтересован тренер.

Отмечается, что покинувший «Урал» не рассматривается в качестве того, кто возглавит . О его возможном назначении сообщал телеграм-канал «Мутко против».