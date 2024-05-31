В ЦСКА недовольны работой Федотова в этом сезоне. Назначение Гончаренко не рассматривается («Матч ТВ»)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов может покинуть должность главного тренера ЦСКА.

Как сообщили «Матч ТВ» три источника, в клубе недовольны результатами команды в этом сезоне: она заняла шестое место в Мир РПЛ и уступила в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Из-за неопределенного будущего Федотова поставлены на паузу переговоры по возможным новичкам, в которых был заинтересован тренер.

Отмечается, что покинувший «Урал» Виктор Гончаренко не рассматривается в качестве того, кто возглавит ЦСКА. О его возможном назначении сообщал телеграм-канал «Мутко против».

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53 комментария
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Матч сделал новость из пустого места, можно сколько угодно такие клепать:
⚡МЮ может уволить Тен Хага, назначение Ташуева не рассматривается
+58
-2
+56
Кто вообще эту утку про Гончаренко написал? Кто этот «гений»?? Он там в фнл вылетел. О чем вообще разговор?
+45
-2
+43
Ответ Влад Безруков
Могут быть вопросы к игре, но вопросы к результату? В прошлом сезоне Федотов с этим составом выдал оверперформанс, нынешнее положение клуба такое, что борьба за тройку - успех ЦСКА хуже по составу всех команд выше него, но при этом в полуфинале кубка В чем провал то?
Особенно учитывая что ушли летом зайнутдинов, карраскаль и медина, а достойных замен толком не было, тоже не понимаю чего они хотят от Федотова
+27
-4
+23
Могут быть вопросы к игре, но вопросы к результату?
В прошлом сезоне Федотов с этим составом выдал оверперформанс, нынешнее положение клуба такое, что борьба за тройку - успех
ЦСКА хуже по составу всех команд выше него, но при этом в полуфинале кубка
В чем провал то?
+24
-7
+17
Спасибо что ВМГ не будет , а то впердив полетим в следующем сезоне
+7
0
+7
Ответ Николай Овечкин
Кто вообще эту утку про Гончаренко написал? Кто этот «гений»?? Он там в фнл вылетел. О чем вообще разговор?
ТГ Мутко Против
+6
0
+6
Ответ Serge Vendino
Матч сделал новость из пустого места, можно сколько угодно такие клепать: ⚡МЮ может уволить Тен Хага, назначение Ташуева не рассматривается
А вдруг))))
+5
0
+5
Ответ Николай Овечкин
Кто вообще эту утку про Гончаренко написал? Кто этот «гений»?? Он там в фнл вылетел. О чем вообще разговор?
тсс, команда Канделаки работает
+8
-3
+5
Ответ Serge Vendino
Матч сделал новость из пустого места, можно сколько угодно такие клепать: ⚡МЮ может уволить Тен Хага, назначение Ташуева не рассматривается
А почему Ташуев не рассматривается?:
+5
0
+5
Я тоже недоволен игрой, но у нас прежде всего нет глубины состава. Есть условная основа и возможность ротаций Мусаев/Чалов, Давила/Заболотный, Агапов/Хеллвен. В уме травмированные Мухин и Тороп. Всё остальное - это затыкание дыр молодёжью (в целом впрочем неплохой, могли бы и почаще кого-то выпускать). Да, ещё прекрасные Айссауи и Риванди, об уровне игры которых красноречиво говорит количество сыгранных минут. Это обойма как во времена ЛВС, только с исполнителями не уровня Думбии, Мусы, Тошича. Здесь человек пять надо, тем более если уйдёт Чалов и ещё кто-то, Давила скажем. В центре вот вообще замены Зделару и Мендесу нет (и ещё вопрос, нужен ли нам с такой игрой Мендес).
+4
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+4
Федотов крепкий тренер, как и Гончаренко. Но команда не может долго тянуть лишь на тренерских идеях. За условный год к команде привыкают, меры противодействия находят и далее уже на первый план выходит исполнительское мастерство. Что у Михалыча был ограниченный состав, что у Федотова. Из последних трансферов лишь Файзулаев радует. В атаке, при всем к ним уважении, бегают Заболотный и Мусаев. Извините, но это игроки уровня Уфы, Рубина, максимум Локомотива/Динамо. Пора уже усиливаться на чемпионском уровне и далее уже спрашивать с тренера
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+3
Ответ counsel
Караскаль из-за Федотов и ушел
Если вина тренера в том, что он пытался осадить игрока, чтобы хоть как-то растрясти его, а игрок в ответ перестал играть, обиделся и ушел (в Динамо тоже его не видно сейчас, моментами только)
Какие вопросы к тренеру тут? С игрока спрашивайте. Вот Медина жаль что ушел, но тут за бабками ушел, а не из-за тренера
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Ответ Vagner01
Спасибо даром не надо!
даром, за амбаром
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Ответ oleg.kamushkin2012@yandex.ru
А почему они ушли? не из-за Федотова?
Баха ушел ради того, чтобы попробовать себя в Европе и в Еврокубках.
Медина ушел из-за денег, которые дал Спартак, и по причине того, что ему не нравилась его позиция на поле.
Карраскаля продали из-за того, что он во время предсезонного матча "Братского турнира" послал Федотова далеко и надолго (об этом писал Дорский в своей недавней статье про Динамо - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dorskiy/3243824.html )

Понимаю, что проще всего сделать "козлом отпущения" Федотова.
Но он рассчитывал на всех этих игроков перед началом сезона.
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Таким образом придумали отмазку по поводу очередной провальной трансферной компании
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Слишкович освободился, а там, глядишь, и Станковича очередь подойдет
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Ответ Влад Безруков
Могут быть вопросы к игре, но вопросы к результату? В прошлом сезоне Федотов с этим составом выдал оверперформанс, нынешнее положение клуба такое, что борьба за тройку - успех ЦСКА хуже по составу всех команд выше него, но при этом в полуфинале кубка В чем провал то?
Хуже кого по составу? Краснодара? Спартака? Или Балтики, которая нам трёшку впихнула? А 23 очка, потерянных после 85й минуты? Если не болеете за ЦСКА, лучше ничего не говорите, с 2003го за армейцев и такого позора, как был в этом сезоне, столь безвольной и наплевательской игры, не было ни при одном тренере за 21 год. Уж мне то точно есть, с чем сравнить. Результат прошлого года тоже случайность, ибо выигрывали матчи лишь на индивидуальном мастерстве, командной игры за два года не появилось от слова совсем. Лишь одни конфликты
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+1
Ответ Матвей Руди
Особенно учитывая что ушли летом зайнутдинов, карраскаль и медина, а достойных замен толком не было, тоже не понимаю чего они хотят от Федотова
А почему они ушли? не из-за Федотова?
+2
-1
+1
Ответ Влад Безруков
Могут быть вопросы к игре, но вопросы к результату? В прошлом сезоне Федотов с этим составом выдал оверперформанс, нынешнее положение клуба такое, что борьба за тройку - успех ЦСКА хуже по составу всех команд выше него, но при этом в полуфинале кубка В чем провал то?
И правда, стабильные результаты, тоже плюс
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Похоже Федотову дадут до зимы поработать
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Опять этот Карпов придумывает.. а нет это МатчТВ, молодцы, не пиарятся, а делятся своими фантазиями
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Ответ Dmitrii Serebrennikov
Федотов крепкий тренер, как и Гончаренко. Но команда не может долго тянуть лишь на тренерских идеях. За условный год к команде привыкают, меры противодействия находят и далее уже на первый план выходит исполнительское мастерство. Что у Михалыча был ограниченный состав, что у Федотова. Из последних трансферов лишь Файзулаев радует. В атаке, при всем к ним уважении, бегают Заболотный и Мусаев. Извините, но это игроки уровня Уфы, Рубина, максимум Локомотива/Динамо. Пора уже усиливаться на чемпионском уровне и далее уже спрашивать с тренера
Заболотный и Мусаев - игроки уровня Уфы, Рубина, максимум Локомотива/Динамо? То есть уровень "ЦСКА" выше уровня "Локомотива" и "Динамо"?
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Ответ Groznyi2024
А почему Ташуев не рассматривается?:
Майну не поднимет штангу
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Ответ Serge Vendino
Матч сделал новость из пустого места, можно сколько угодно такие клепать: ⚡МЮ может уволить Тен Хага, назначение Ташуева не рассматривается
Почему такой акцент на Матче? Будто тот же Спортс не тиражирует всякие тг-набросы
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Ответ Иосиф Сталин
Похоже Федотову дадут до зимы поработать
Так,а кого приглашать-то?Морено из Сочи?-он продлился,хотя игру поставить смог,но было уже поздно...Игнашевича,Березуцких или ВМГ-это тоже бесконечный цикл)Даже не знаю,кто с легкостью согласится работать без усиления состава?!
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Ответ dimitrii63
даром, за амбаром
Вот пускай за амбаром и сидит!
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Ответ Igor Chuhmanov
Хуже кого по составу? Краснодара? Спартака? Или Балтики, которая нам трёшку впихнула? А 23 очка, потерянных после 85й минуты? Если не болеете за ЦСКА, лучше ничего не говорите, с 2003го за армейцев и такого позора, как был в этом сезоне, столь безвольной и наплевательской игры, не было ни при одном тренере за 21 год. Уж мне то точно есть, с чем сравнить. Результат прошлого года тоже случайность, ибо выигрывали матчи лишь на индивидуальном мастерстве, командной игры за два года не появилось от слова совсем. Лишь одни конфликты
Всё верно и Краснодара, и Спартака, и Локомотива
Я же и написал, что к игре команды могут быть вопросы, зачем вы повторно пишете мне об этом?
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Ответ Матвей Руди
Особенно учитывая что ушли летом зайнутдинов, карраскаль и медина, а достойных замен толком не было, тоже не понимаю чего они хотят от Федотова
Кстати, да. Насчет Карраскаля и Медина я глазам не мог поверить, что они перешли из ЦСКА к прямым конкурентам в РПЛ.
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Куда полезнее для дела будет сначала демонстративно всем сообщить, что Федотов работает дальше, а потом все-таки купить ему кого-нибудь приличного.
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Дайте нормальные трансферы Федотову и будет вам результат. А новость высосана из пальца.
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