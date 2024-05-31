Черчесов – кандидат на пост тренера сборных Казахстана и Азербайджана (Sport24)

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу сборная Азербайджана по футболу Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов претендует на пост тренера сборных Казахстана и Азербайджана.

По информации Sport24, 60-летний специалист входит в список кандидатов и ждет конкретного предложения, считая вариант с Азербайджаном более предпочтительным.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который российский тренер возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

Сборная Казахстана осталась без главного тренера после ухода с этого поста Магомеда Адиева.

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60 комментариев
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Ответ Edgarar
Возглавит сразу две сборные!
Не возглавит две сборные, а будет работать на два фронта!
+119
-2
+117
Возглавит сразу две сборные!
+66
-4
+62
Ради такого специалиста можно и объединить две страны в Казахбайджан.
+54
-3
+51
считая вариант с Азербайджаном более предпочтительным.
===========
Конечно, шашлычок-то там получше будет....
+28
-1
+27
Ответ Edgarar
Возглавит сразу две сборные!
Одну, но сразу двух стран!
+21
-2
+19
судя по заголовку... Казахстан и Азербайджан это примерно как Босния и Герцеговина
+16
-2
+14
Название "тренер сборных" хорошо звучит, как будто он будет тренировать обе сборные сразу.
+12
0
+12
Два легиона для настоящего усатого полководца!
+6
0
+6
Ответ Edgarar
Возглавит сразу две сборные!
И Пари НН.. можно же совмещать)
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Ответ Фантом
Название "тренер сборных" хорошо звучит, как будто он будет тренировать обе сборные сразу.
раньше была передача "А вам слабо?" )))
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Не кандидат а выдвиженец
+5
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Сразу две сборные возглавит. Вот это уровень.
+7
-3
+4
Двойное проникновение, только наоборот.

А там глядишь и на совмещение в Спартак пойдет.
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Футбольные болельщики будут рады видеть его где угодно, лишь бы не в РПЛ.
+2
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+2
Не кандидат, как бы он сказал, а претендент
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+2
Ответ Edgarar
Возглавит сразу две сборные!
Армения и азербаджан. Было бы идеально
+6
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Главное что-бы потом эти команды не оказались в одной группе...
+2
-1
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Черчесову как и Рахимову работа везде найдется
+2
-1
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Ответ goshforever
у Казахстана, наверно, планка ожиданий выше
Да нет , Казахстан как сборная все таки поинтереснее будет , у Азеров совсем тухло , но в клубном футболе наоборот
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Не претендует, а приглашен.
Не пост, а трон.
Не тренер, а наставник.
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Ответ che kaif
Адиев ушел же есть
не знал
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Ответ Edgarar
Возглавит сразу две сборные!
полевой осетинский командир настолько крут, что спокойно возглавит одновременно сборные Армении и Азербайджана.
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Ответ Дубль Хоселу в полуфинале ЛЧ
Не кандидат а выдвиженец
Проходимец*
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Ответ serginn
считая вариант с Азербайджаном более предпочтительным. =========== Конечно, шашлычок-то там получше будет....
приезжай в Алматы и скажи мне это в глаза
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Ответ sergio_lunatico
приезжай в Алматы и скажи мне это в глаза
А Казахстан как-то славится шашлыком?

Без малейшего желания задеть спрашиваю, просто никогда не слышал о казахском шашлыке. Вот про Азербайджан, как и про весь Кавказ, - слышал, и не раз.
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Ответ Юрий Кечко
Хороший вариант для сборных ниже среднего , поставит строгую игру, дисциплинированную , Казахстан выглядит поперспективнее
у Казахстана, наверно, планка ожиданий выше
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Ответ амкар
Не кандидат, как бы он сказал, а претендент
не кандидат , а мастер
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Ответ Dinamik1
Сразу две сборные возглавит. Вот это уровень.
ну так Карпин может совмещать тренерские посты в 2 местах, почему Черчесов не может?
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Ответ voroninboris
ну так Карпин может совмещать тренерские посты в 2 местах, почему Черчесов не может?
Ну там сборная и клуб одной страны. А если Черчесов с этими сборными попадёт в одну группу обе будет выводить в финал?
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Ответ Diyas
умоляю, не надо в Казахстан, Адиев же есть
Адиев ушел же есть
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