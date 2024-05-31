Черчесов – кандидат на пост тренера сборных Казахстана и Азербайджана (Sport24)
Станислав Черчесов претендует на пост тренера сборных Казахстана и Азербайджана.
По информации Sport24, 60-летний специалист входит в список кандидатов и ждет конкретного предложения, считая вариант с Азербайджаном более предпочтительным.
Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который российский тренер возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.
Сборная Казахстана осталась без главного тренера после ухода с этого поста Магомеда Адиева.
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Конечно, шашлычок-то там получше будет....
А там глядишь и на совмещение в Спартак пойдет.
Не пост, а трон.
Не тренер, а наставник.
Без малейшего желания задеть спрашиваю, просто никогда не слышал о казахском шашлыке. Вот про Азербайджан, как и про весь Кавказ, - слышал, и не раз.