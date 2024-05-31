Черчесов – кандидат на пост тренера сборных Казахстана и Азербайджана (Sport24)

Станислав Черчесов претендует на пост тренера сборных Казахстана и Азербайджана.

По информации Sport24, 60-летний специалист входит в список кандидатов и ждет конкретного предложения, считая вариант с Азербайджаном более предпочтительным.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который российский тренер возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

Сборная Казахстана осталась без главного тренера после ухода с этого поста Магомеда Адиева.