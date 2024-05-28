Григорян о Черчесове в «Пари НН»: «Сложно поверить. Такое возможно, если только будут серьезные финансовые вливания в клуб»
Александр Григорян не верит, что Станислав Черчесов может возглавить «Пари НН».
– Ходят слухи, что если «Пари НН» останется в РПЛ, то команду может возглавить Станислав Черчесов.
– Мне сложно поверить в этот союз. Амбиции Черчесова — и Нижний Новгород… Сложно поверить!
Такое возможно, если только будут серьезные финансовые вливания в клуб, о которых широкая публика не знает, – сказал экс-тренер клубов РПЛ.
В среду «Пари НН» сыграет с тульским «Арсеналом» в первом стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ в следующем сезоне.
Во-вторых, не успешный, а эффективный.
В-третьих, не востребованный, а имеющий значительное количество предложений.
Ну и, в-четвертых, не тренер, а полевой командир