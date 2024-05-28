Григорян о Черчесове в «Пари НН»: «Сложно поверить. Такое возможно, если только будут серьезные финансовые вливания в клуб» 

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия отставки Александр Григорян Пари НН Футбол

Александр Григорян не верит, что Станислав Черчесов может возглавить «Пари НН».

– Ходят слухи, что если «Пари НН» останется в РПЛ, то команду может возглавить Станислав Черчесов.

– Мне сложно поверить в этот союз. Амбиции Черчесова — и Нижний Новгород… Сложно поверить! 

Такое возможно, если только будут серьезные финансовые вливания в клуб, о которых широкая публика не знает, – сказал экс-тренер клубов РПЛ.

В среду «Пари НН» сыграет с тульским «Арсеналом» в первом стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ в следующем сезоне.

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5 комментариев
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В РПЛ, по крайней в Москве Черчесов больше никому не нужен, хотя бы потому, что лишний хейт никому не нужен, всем понятно, что на результаты команды влияет не только игра на поле...
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Он что какой-то успешный востребованный тренер со множеством предложений? Что за особенные амбиции могут быть у Черчесова?? )))
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Если тебя приглашает "Пари НН", стоит подумать - это вопрос вопросов.
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Кому нужен этот усатый физрук? Его даже из Ференцвароша уволили. Пусть к Слуцкому едет, его уровень.
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Ответ samarskij-kuzmich
Он что какой-то успешный востребованный тренер со множеством предложений? Что за особенные амбиции могут быть у Черчесова?? )))
Во-первых, я вас приветствую.
Во-вторых, не успешный, а эффективный.
В-третьих, не востребованный, а имеющий значительное количество предложений.
Ну и, в-четвертых, не тренер, а полевой командир
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