Григорян о Черчесове в «Пари НН»: «Сложно поверить. Такое возможно, если только будут серьезные финансовые вливания в клуб» 

Александр Григорян не верит, что Станислав Черчесов может возглавить «Пари НН».

– Ходят слухи, что если «Пари НН» останется в РПЛ, то команду может возглавить .

– Мне сложно поверить в этот союз. Амбиции Черчесова — и Нижний Новгород… Сложно поверить!

Такое возможно, если только будут серьезные финансовые вливания в клуб, о которых широкая публика не знает, – сказал экс-тренер клубов РПЛ.

В среду « » сыграет с тульским «Арсеналом» в первом стыковом матче за право выступать в Мир в следующем сезоне.