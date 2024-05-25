«Пари НН» рассматривает Черчесова на пост тренера, если останется в РПЛ

Станислав Черчесов может возглавить «Пари НН».

Руководство «Пари НН» высоко ценит Черчесова и рассматривает вариант с его приглашением, если клуб останется в РПЛ, сообщает «Чемпионат».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что руководство «Пари НН» попросило бывшего тренера сборной России заехать на базу и выступить с речью перед игроками накануне матча с «Крыльями Советов» в заключительном туре Мир РПЛ.

Напомним, клуб из Нижнего Новгорода идет на 14-м месте в таблице, находясь в зоне стыковых матчей.

Последним местом работы Черчесова был «Ференцварош», который он тренировал с декабря 2021 года по июль 2023 года.