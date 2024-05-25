«Пари НН» рассматривает Черчесова на пост тренера, если останется в РПЛ

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Пари НН Чемпионат.com Футбол

Станислав Черчесов может возглавить «Пари НН».

Руководство «Пари НН» высоко ценит Черчесова и рассматривает вариант с его приглашением, если клуб останется в РПЛ, сообщает «Чемпионат».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что руководство «Пари НН» попросило бывшего тренера сборной России заехать на базу и выступить с речью перед игроками накануне матча с «Крыльями Советов» в заключительном туре Мир РПЛ. 

Напомним, клуб из Нижнего Новгорода идет на 14-м месте в таблице, находясь в зоне стыковых матчей.  

Последним местом работы Черчесова был «Ференцварош», который он тренировал с декабря 2021 года по июль 2023 года.

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42 комментария
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Там Почеттино освободился
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+43
Будет весело конечно, если Стаса так никто не пригласит из клубов покрупнее. Придётся генералу вести борьбу за выживание.
+29
-2
+27
Это было бы как минимум интересно 🤔
+20
-5
+15
Ответ dreamstep
Будет весело конечно, если Стаса так никто не пригласит из клубов покрупнее. Придётся генералу вести борьбу за выживание.
Вряд ли он будет вести борьбу за выживание, он очень хороший тренер для середняков при всей его одиозности - но и Ахмат и Амкар при нём были в верхней половине таблицы
+18
-4
+14
Очередной распил-цирк за деньги налогоплательщиков.
Зачем Илича звали со всеми подъёмными и тд?
+20
-8
+12
Ответ Кирилл.С-Пб
Там Почеттино освободился
А также Хави, Пиоли и тен Хаг
+6
-2
+4
Получается стасян зря заигрывал со Спартаком и Локо. Нашел где подсидеть коллегу.
+4
-1
+3
там в первую очередь кого нужно пригласить это нормального ген.дира вместо этого Али-Бабы, который сейчас
+2
-1
+1
Ответ krokodilych
Даже если так, это не отменяет вопроса, зачем звали Илича :)
Я без понятия.
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Ответ Иван Рыбаков
Клуб почти не получает денег из бюджета города. Почти всë покрывает спонсор.
Даже если так, это не отменяет вопроса, зачем звали Илича :)
0
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0
Ответ Netto Brutto
Очередной распил-цирк за деньги налогоплательщиков. Зачем Илича звали со всеми подъёмными и тд?
Клуб почти не получает денег из бюджета города. Почти всë покрывает спонсор.
+5
-5
0
Ответ Tydeus
Вряд ли он будет вести борьбу за выживание, он очень хороший тренер для середняков при всей его одиозности - но и Ахмат и Амкар при нём были в верхней половине таблицы
Так и у Талалаева Ахмат высоко забирался, вроде даже клубный рекорд
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Ответ Уся Ваткин
А также Хави, Пиоли и тен Хаг
У Пари НН никогда такого выбора ещё не было. Классный список 🤣🤣🤣
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Я так понимаю ,победитель этого матча определился.
Грузим на НН квартиры
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забавно, откуда деньги, зин
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Сразу выгонит Нобоа! Хотя нет, Нобоа в Сочи. Кого же отправить в Дублин в Пари НН? Там есть болгары?
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Странно, если он туда пойдёт.
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Что-то мне кажется, с таким руководством у нн в следующем сезоне спонсора не будет. поэтому остается только пожелать вылететь этому цирку
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А слабо с первой лиги вытащить пари нн
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Тут только один вопрос: а Черчесов в курсе, что на него у "Пари-НН" есть планы? Не уверен, что он захочет работать с таким руководством клуба (если только его не поменяют).
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Как оратор он слаб, а вот как тренер вполне себя показал в других командах, да и в сборной тоже.
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Это настоящий уровень Черчесова.
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Вопрос, рассматривает ли Черчесов НН
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Это просто великолепно - при действующем тренере приезжать на базу и толкать речь. Вспомнилась крайне гнилая история с Григоричем в 2007 году.
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