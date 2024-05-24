«Пари НН» о Черчесове: «Не было никаких мотивационных речей или установок команде. Он заехал на базу оценить уровень инфраструктуры, в тот момент была тренировка»

Теги Крылья Советов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Пари НН Давид Мелик-Гусейнов Футбол

В «Пари НН» опровергли выступление Станислава Черчесова перед командой.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что руководство «Пари НН» попросило бывшего тренера сборной России заехать на базу и выступить с речью перед игроками. Завтра команде предстоит сыграть с «Крыльями Советов» в заключительном туре Мир РПЛ

«Черчесов приехал на конференцию ЦИПР, которая проходит в эти дни в Нижегородской области. У него там свой график мероприятий в рамках этой конференций.

В свободное время, когда была пауза, Станислав Саламович заехал к нам базу, посмотреть и оценить уровень инфраструктуры, в этот момент была тренировка у команды.

На этом практически все. Не было никаких мотивационных речей или установок в команде. Черчесов, наверное, индивидуально общался с кем-то из ребят, но не давал установок», – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Черчесов выступил с речью перед игроками «Пари НН» на тренировке перед решающим матчем с «Крыльями». Экс-тренер сборной России прилетел на конференцию и встретится с губернатором

13 комментариев
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Он заехал на базу оценил инфраструктуру (сходил в 🚾 ) и поехал дальше
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Говорите правду и только правду
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Нужно было оценить условия, прежде чем сказать да губернатору...
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Ответ korysh
а он кто такой, чтобы оценивать инфраструктуру? специалист что ли какой или он свои деньги вкладывал туда и приехал проверить?
тем паче, что там вообще оценивать? База к ЧМ2018 строилась, Аргентина там жила и тренировалась
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Свободный тренер, свободный тренер. Налетай, не скупись, за усы подержись.
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а он кто такой, чтобы оценивать инфраструктуру? специалист что ли какой или он свои деньги вкладывал туда и приехал проверить?
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Душ подробно осмотрел?
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Никаких мотивационных речей не было. Просто сводил ребят в душ.
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Знакомился видимо Илич до конца сезона работает
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Катается по базам и предлагает свою кандидатуру?))
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