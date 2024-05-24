«Пари НН» о Черчесове: «Не было никаких мотивационных речей или установок команде. Он заехал на базу оценить уровень инфраструктуры, в тот момент была тренировка»

В «Пари НН» опровергли выступление Станислава Черчесова перед командой.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что руководство «Пари НН» попросило бывшего тренера сборной России заехать на базу и выступить с речью перед игроками. Завтра команде предстоит сыграть с «Крыльями Советов» в заключительном туре Мир .

«Черчесов приехал на конференцию ЦИПР, которая проходит в эти дни в Нижегородской области. У него там свой график мероприятий в рамках этой конференций.

В свободное время, когда была пауза, Станислав Саламович заехал к нам базу, посмотреть и оценить уровень инфраструктуры, в этот момент была тренировка у команды.

На этом практически все. Не было никаких мотивационных речей или установок в команде. Черчесов, наверное, индивидуально общался с кем-то из ребят, но не давал установок», – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Черчесов выступил с речью перед игроками «Пари НН» на тренировке перед решающим матчем с «Крыльями». Экс-тренер сборной России прилетел на конференцию и встретится с губернатором