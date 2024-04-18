«Зальцбург» вышел на КЧМ-2025. «Челси», «Реал», «Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Ювентус», «Атлетико», «Дортмунд», «Порту» и «Бенфика» отобрались ранее

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Определились все участники клубного чемпионата мира-2025 от Европы.

Последний, 12-й, слот среди европейских команд занял «Зальцбург». Это стало известно после поражения «Арсенала» от «Баварии» и вылета «канониров» из Лиги чемпионов (0:1, первая игра – 2:2). Лондонцы бы получили путевку на КЧМ в случае победы в ЛЧ. 

Клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США в июне – июле среди 32 клубов. На данный момент известны 26 участников. 

Ранее право принять участие в КЧМ-2025 от Европы получили «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфика», дортмундская «Боруссия», «Ювентус» и «Атлетико».

27 комментариев
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Бред какой-то
Ну какой Зальцбург? За 4-е место в группе ЛЧ?
Или за вылет в 1/16 ЛЕ в прошлом сезоне?

Рейтинг УЕФА для примера:

Шахтёр - 26 место среди клубов
Зальцбург - 40

Или Чемпионат Австрии стал таким престижным, или Ред Булл уже занесли 💰💸 за участие
+19
-7
+12
Ответ Багамка Москва
Бред какой-то Ну какой Зальцбург? За 4-е место в группе ЛЧ? Или за вылет в 1/16 ЛЕ в прошлом сезоне? Рейтинг УЕФА для примера: Шахтёр - 26 место среди клубов Зальцбург - 40 Или Чемпионат Австрии стал таким престижным, или Ред Булл уже занесли 💰💸 за участие
Они и в ЛЧ вышли в Плэй офф, если мне не изменяет память. И о регламенте попадания все знали уже больше года как, то есть они своим конкурентам Аяксу, Брюгге и Шахтеру занесли и сегодня Арсеналу тоже, да?
А требования просты, есть специальный рейтинг за последние 4 года для клубного чемпионата мира (он же 1 раз в 4 года проводится, зачем ты привел данные из рейтинга УЕФА, непонятно)
И там смотрят лучших команд, но не больше 2 от страны, поэтому и не попали Барса, Севилья, Арсенал, МЮ итд. Можно 3 только если бы Арсенал, например, выиграл бы ЛЧ.
А ведь ты мог и сам разобраться, это не сложно, но нет, лучше с помощью возмущении собирать плюсы.
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+10
Ответ Insan
Мне интересно, по какому принципу формируется состав участников этого КЧМ?
по клубному рейтингу
+7
-1
+6
Мне интересно, по какому принципу формируется состав участников этого КЧМ?
+6
-1
+5
Ответ Jan Paskel
ответ на этот простой вопрос можно получить освоив гугл
ну а для тех кто не освоил:

Согласно регламенту турнира, приоритет перед выбором команд будет у победителей континентальных клубных соревнований. Например, от Европы на КЧМ-2025 поедут четыре победителя Лиги чемпионов с 2021-го по 2024-й плюс восемь лучших команд согласно четырехлетнему рейтингу.

Три победителя ЛЧ – «Челси», «Реал» и «Ман Сити» – уже получили путёвки на КЧМ-2025. 17 декабря ФИФА объявила о передаче пяти квот «сильнейшим» командам рейтинга – ПСЖ, «Интеру», «Баварии», «Бенфике» и «Порту».

Слово «сильнейшим» здесь именно в кавычках по одной причине: на КЧМ будет ограничение по представительствам от одной страны – не более двух команд. Следовательно, «Ливерпуль», который уверенно входит в топ-5 рейтинга, не может попасть на турнир. Единственный английский клуб, который туда еще может поехать – это «Арсенал», если выиграет ЛЧ-2023/24.

Именно поэтому, например, «Барселона» тоже может пропустить турнир. На данный момент клуб находится высоко в рейтинге (входит в топ-15), но идет ниже «Атлетико». Следовательно, если каталонцы не выиграют ЛЧ, а «Атлетико» пройдет дальше по сетке турнира, то уже мадридцы поедут на КЧМ.
+5
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+5
Ответ Insan
Мне интересно, по какому принципу формируется состав участников этого КЧМ?
ответ на этот простой вопрос можно получить освоив гугл
+3
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Ну как минимум будет интересно понаблюдать за какой нибудь баталией типа Зальцбург - Ривер Плейт
Такое возможно больше никогда не увидишь в официальном матче
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Ответ Jan Paskel
ответ на этот простой вопрос можно получить освоив гугл
Последовал совету, премного благодарен)
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Ответ S H A R K
Как?
гегемония в чемпионате приносит, как минимум, 20 дополнительных очков коэффициента уефа. если учитывался и плей-офф ле, то все ещё проще. это гегемон-представитель остальных лиг
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Какого черта здесь делает Дмитрий Харатьян?
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Узнал)
От Европы едут четыре победителя ЛЧ и 8 команд по рейтингу УЕФА за 4 последних сезона. Сейчас три победителя (Реал, МС, Челси), Остальные 9 клубов по рейтингу. Ограничение: от одной страны на КЧМ могут участвовать только 2 клуба.
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Новые правила отбора в мировом футболе всё больше и больше напоминают лото. По-тихоньку исчезает соревновательность и спортивный принцип.
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Честно говоря, австрийский Зальцбург в этой компании немножечко неожиданно 😅
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КЧМ-единственный трофей,который мог бы выиграть герой суперкубков Артета
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Если ЛЧ выиграют 4 клуба из одной страны, из них толко два поедут на КЧМ? А вместо одного из двух других победителей будет Зальцбург)))
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арсенал как обычно
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Никаких середняков типа бчк и ливирпуля, кайф.
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Это был блестящий отбор. Зальцбург пишет историю.
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Ответ Ezra-Matthew Miller
гегемония в чемпионате приносит, как минимум, 20 дополнительных очков коэффициента уефа. если учитывался и плей-офф ле, то все ещё проще. это гегемон-представитель остальных лиг
Странное и несправедливое правило. На еврокубках они слабы. По такой логике условный гегемон чемпионата Македонии будет иметь все шансы играть на КЧМ, выступив лишь пару раз удачно в ЛЧ?
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Так вот почему Артета слил. Стратег!
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Ответ vova123456
Они и в ЛЧ вышли в Плэй офф, если мне не изменяет память. И о регламенте попадания все знали уже больше года как, то есть они своим конкурентам Аяксу, Брюгге и Шахтеру занесли и сегодня Арсеналу тоже, да? А требования просты, есть специальный рейтинг за последние 4 года для клубного чемпионата мира (он же 1 раз в 4 года проводится, зачем ты привел данные из рейтинга УЕФА, непонятно) И там смотрят лучших команд, но не больше 2 от страны, поэтому и не попали Барса, Севилья, Арсенал, МЮ итд. Можно 3 только если бы Арсенал, например, выиграл бы ЛЧ. А ведь ты мог и сам разобраться, это не сложно, но нет, лучше с помощью возмущении собирать плюсы.
Без барсы? Одного из самых популярных клубов мира?)
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Что???
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Ответ Filipp Gorski
Ну как минимум будет интересно понаблюдать за какой нибудь баталией типа Зальцбург - Ривер Плейт Такое возможно больше никогда не увидишь в официальном матче
ага или зальцбург с командой из австралии)))
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