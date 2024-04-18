«Зальцбург» вышел на КЧМ-2025. «Челси», «Реал», «Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Ювентус», «Атлетико», «Дортмунд», «Порту» и «Бенфика» отобрались ранее

Определились все участники клубного чемпионата мира-2025 от Европы.

Последний, 12-й, слот среди европейских команд занял « ». Это стало известно после поражения « » от «Баварии» и вылета «канониров» из чемпионов (0:1, первая игра – 2:2). Лондонцы бы получили путевку на КЧМ в случае победы в ЛЧ.

Клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США в июне – июле среди 32 клубов. На данный момент известны 26 участников.

Ранее право принять участие в КЧМ-2025 от Европы получили « », « », «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфика», дортмундская «Боруссия», «Ювентус» и «Атлетико».