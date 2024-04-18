«Зальцбург» вышел на КЧМ-2025. «Челси», «Реал», «Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Ювентус», «Атлетико», «Дортмунд», «Порту» и «Бенфика» отобрались ранее
Определились все участники клубного чемпионата мира-2025 от Европы.
Последний, 12-й, слот среди европейских команд занял «Зальцбург». Это стало известно после поражения «Арсенала» от «Баварии» и вылета «канониров» из Лиги чемпионов (0:1, первая игра – 2:2). Лондонцы бы получили путевку на КЧМ в случае победы в ЛЧ.
Клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США в июне – июле среди 32 клубов. На данный момент известны 26 участников.
Ранее право принять участие в КЧМ-2025 от Европы получили «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфика», дортмундская «Боруссия», «Ювентус» и «Атлетико».
Ну какой Зальцбург? За 4-е место в группе ЛЧ?
Или за вылет в 1/16 ЛЕ в прошлом сезоне?
Рейтинг УЕФА для примера:
Шахтёр - 26 место среди клубов
Зальцбург - 40
Или Чемпионат Австрии стал таким престижным, или Ред Булл уже занесли 💰💸 за участие
А требования просты, есть специальный рейтинг за последние 4 года для клубного чемпионата мира (он же 1 раз в 4 года проводится, зачем ты привел данные из рейтинга УЕФА, непонятно)
И там смотрят лучших команд, но не больше 2 от страны, поэтому и не попали Барса, Севилья, Арсенал, МЮ итд. Можно 3 только если бы Арсенал, например, выиграл бы ЛЧ.
А ведь ты мог и сам разобраться, это не сложно, но нет, лучше с помощью возмущении собирать плюсы.
Согласно регламенту турнира, приоритет перед выбором команд будет у победителей континентальных клубных соревнований. Например, от Европы на КЧМ-2025 поедут четыре победителя Лиги чемпионов с 2021-го по 2024-й плюс восемь лучших команд согласно четырехлетнему рейтингу.
Три победителя ЛЧ – «Челси», «Реал» и «Ман Сити» – уже получили путёвки на КЧМ-2025. 17 декабря ФИФА объявила о передаче пяти квот «сильнейшим» командам рейтинга – ПСЖ, «Интеру», «Баварии», «Бенфике» и «Порту».
Слово «сильнейшим» здесь именно в кавычках по одной причине: на КЧМ будет ограничение по представительствам от одной страны – не более двух команд. Следовательно, «Ливерпуль», который уверенно входит в топ-5 рейтинга, не может попасть на турнир. Единственный английский клуб, который туда еще может поехать – это «Арсенал», если выиграет ЛЧ-2023/24.
Именно поэтому, например, «Барселона» тоже может пропустить турнир. На данный момент клуб находится высоко в рейтинге (входит в топ-15), но идет ниже «Атлетико». Следовательно, если каталонцы не выиграют ЛЧ, а «Атлетико» пройдет дальше по сетке турнира, то уже мадридцы поедут на КЧМ.
Такое возможно больше никогда не увидишь в официальном матче
От Европы едут четыре победителя ЛЧ и 8 команд по рейтингу УЕФА за 4 последних сезона. Сейчас три победителя (Реал, МС, Челси), Остальные 9 клубов по рейтингу. Ограничение: от одной страны на КЧМ могут участвовать только 2 клуба.