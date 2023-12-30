Профсоюз футболистов Англии допускает обращение в суд из-за растущего числа матчей: «Футбольные власти создают больше турниров, чтобы заработать в ущерб игрокам»
Профсоюз футболистов Англии допускает, что подаст в суд из-за роста числа матчей.
Ранее стало известно, что в 2025 году чемпионат мира среди клубов будет длиться месяц из-за участия в нем 32 клубов. Из-за этого некоторые игроки могут провести более 80 матчей за сезон.
Sky Sports отмечает, что максимум матчей в сезоне-2024/25 могут провести игроки «Манчестер Сити» – 86. Это произойдет при условии, что «горожане» выиграют все турниры, в которых примут участие.
На этом фоне гендиректор Ассоциации профессиональных футболистов Англии Махета Моланго заявил, что организация может обратиться в суд.
– Я чувствую, что мы достигли стадии, когда люди готовы подать в суд, когда люди готовы предпринять реальные действия на поле, чтобы попытаться решить эту проблему, потому что это положение дел прискорбно.
Я считаю, что футбол проигрывает, когда футболистам приходится брать правосудие в свои руки, потому что они не чувствуют себя защищенными.
– Рискуют ли организаторы турниров убить футбол?
– Я думаю, да. Но я думаю, что игроки теперь готовы занять жесткую позицию. Я думаю, что [футбольные] власти, которые должны защищать игроков и защищать игру, этого не делают. Они создают больше соревнований, чтобы заработать больше в ущерб игрокам, – заявил Моланго.
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Их бы проблемы нам, где создают больше соревнований, чтобы прогулять больше госсредств...