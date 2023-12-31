Гвардиола о возможном судебном иске профсоюза из-за перегрузки календаря: «Только игроки могут что-то изменить. Я много раз говорил, что у нас слишком много матчей»

Пеп Гвардиола считает, что нагрузка на футболистов становится чрезмерной.

Главный тренер « » вернулся к этой теме после победы над «Шеффилдом» (2:0) в 20-м туре .

Он с пониманием относится к угрозе английской профессиональных футболистов подать в суд на из-за перегруженного календаря.

В частности, на 2025 год запланировано проведение нового клубного чемпионата мира с участием 32 команд. Он стартует в США через 15 дней после финала Лиги чемпионов и завершится за несколько недель до старта следующего сезона.

«Я все понимаю. Только игроки могут что-то изменить. Я много раз говорил, что у нас слишком много матчей.

Проблема в том, что летом у нас всего 3 недели отпуска. Этого недостаточно для восстановления. Просто посмотрите на число травмированных игроков», – сказал .

Профсоюз футболистов Англии допускает обращение в суд из-за растущего числа матчей: «Футбольные власти создают больше турниров, чтобы заработать в ущерб игрокам»

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