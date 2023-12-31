Гвардиола о возможном судебном иске профсоюза из-за перегрузки календаря: «Только игроки могут что-то изменить. Я много раз говорил, что у нас слишком много матчей»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы ФИФА Пеп Гвардиола чемпионат мира среди клубов Ассоциация профессиональных футболистов Англии календарь Футбол

Пеп Гвардиола считает, что нагрузка на футболистов становится чрезмерной.

Главный тренер «Манчестер Сити» вернулся к этой теме после победы над «Шеффилдом» (2:0) в 20-м туре АПЛ

Он с пониманием относится к угрозе английской Ассоциации профессиональных футболистов подать в суд на ФИФА из-за перегруженного календаря. 

В частности, на 2025 год запланировано проведение нового клубного чемпионата мира с участием 32 команд. Он стартует в США через 15 дней после финала Лиги чемпионов и завершится за несколько недель до старта следующего сезона. 

«Я все понимаю. Только игроки могут что-то изменить. Я много раз говорил, что у нас слишком много матчей.

Проблема в том, что летом у нас всего 3 недели отпуска. Этого недостаточно для восстановления. Просто посмотрите на число травмированных игроков», – сказал Гвардиола

Профсоюз футболистов Англии допускает обращение в суд из-за растущего числа матчей: «Футбольные власти создают больше турниров, чтобы заработать в ущерб игрокам»

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5 комментариев
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Ответ Моутиньо оформляет 40
А ты сам бесправный? Не можешь просто не отправлять туда часто игравших в сезоне? Только дублеров и глухих запасных? Или просто бойкотировать, на худой конец
Он тренер и над ним тоже есть начальство.
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Ответ Vinnipukh Vinni
Он тренер и над ним тоже есть начальство.
Состав определяет Пеп, он достаточно самостоятельная фигура, а не кукла, начальство в его дела не лезет
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