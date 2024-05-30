Осинькин о чемпионстве «Зенита»: «Для развития футбола было бы лучше, чтобы выиграла другая команда. Я за то, чтобы РПЛ была как можно интереснее»
Игорь Осинькин оценил прошедший сезон в Мир РПЛ.
В сезоне-2023/24 чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит». До последнего тура на победу в Мир РПЛ также претендовали «Динамо» и «Краснодар». Бело-голубые не побеждали в национальном первенстве уже 48 лет, краснодарцы не выигрывали титул ни разу за свою 16-летнюю историю.
«Я за то, чтобы наш чемпионат был как можно интереснее. Наверное, для развития футбола было бы лучше, чтобы РПЛ выиграла какая-то другая команда, а не «Зенит».
Но я не могу оценивать, кто, какие и на кого проклятия наложил. Так случилось. Все равно мы будем говорить об этом сезоне как о самом интересном за последнее время», – заявил главный тренер «Крыльев Советов».
а не мусолить тему "чемпионство другому"!
А этим никто похвастаться не может.