Игорь Осинькин оценил прошедший сезон в Мир РПЛ.

В сезоне-2023/24 чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит». До последнего тура на победу в Мир также претендовали « » и « ». Бело-голубые не побеждали в национальном первенстве уже 48 лет, краснодарцы не выигрывали титул ни разу за свою 16-летнюю историю.

«Я за то, чтобы наш чемпионат был как можно интереснее. Наверное, для развития футбола было бы лучше, чтобы РПЛ выиграла какая-то другая команда, а не « ».

Но я не могу оценивать, кто, какие и на кого проклятия наложил. Так случилось. Все равно мы будем говорить об этом сезоне как о самом интересном за последнее время», – заявил главный тренер «Крыльев Советов».