Осинькин о чемпионстве «Зенита»: «Для развития футбола было бы лучше, чтобы выиграла другая команда. Я за то, чтобы РПЛ была как можно интереснее»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Осинькин Краснодар Футбол

Игорь Осинькин оценил прошедший сезон в Мир РПЛ.

В сезоне-2023/24 чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит». До последнего тура на победу в Мир РПЛ также претендовали «Динамо» и «Краснодар». Бело-голубые не побеждали в национальном первенстве уже 48 лет, краснодарцы не выигрывали титул ни разу за свою 16-летнюю историю.

«Я за то, чтобы наш чемпионат был как можно интереснее. Наверное, для развития футбола было бы лучше, чтобы РПЛ выиграла какая-то другая команда, а не «Зенит».

Но я не могу оценивать, кто, какие и на кого проклятия наложил. Так случилось. Все равно мы будем говорить об этом сезоне как о самом интересном за последнее время», – заявил главный тренер «Крыльев Советов».

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11 комментариев
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Как это разовьет футбол? Типа чем чаще меняется тем сильнее лига? Так давайте тогда спички тянуть или вращать колесо фортуны
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Как чемпионство другой команды разовьёт футбол?
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Для развития футбола нужно быть ЛУЧШЕ Зенита,
а не мусолить тему "чемпионство другому"!
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Ну выиграли бы Динамо ,или Краснодар,и вдруг " Российский Футбол" кааааак начал бы " развиваться"!фигня какая-то.
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Для развития футбола было бы неплохо, если бы крылья играли в футбол каждый матч, а не только до того момента, когда понятно, что точно не вылетят в пердив. А, то из года в год видим странную картину, когда КС в конце просто без затей продает очки.
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Как бы то ни было, не смотря на итоги, реально самый интересный сезон прошёл за многие годы, интересно стало смотреть практически все матчи, не смотря на клубные предпочтения ...
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чемпионом должен быть только СПАРТАК и точка !
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Ответ BET3P
Для развития футбола нужно быть ЛУЧШЕ Зенита, а не мусолить тему "чемпионство другому"!
Чтобы быть лучше зенита, надо иметь спонсора лучше газпрома.
А этим никто похвастаться не может.
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Ответ Vatikan
чемпионом должен быть только СПАРТАК и точка !
Костромской причём.
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