Кержаков о развязке РПЛ: «Ощущение, что футбольные боги писали этот сценарий, иначе никак не могу объяснить. Раз стали чемпионами – значит заслуженно»
Михаил Кержаков прокомментировал концовку сезона в чемпионате России.
«Зенит» в 30-м туре Мир РПЛ дома обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Команда Сергея Семака на одно очко опередила «Краснодар» и «Динамо», чья очная встреча в заключительном туре закончилась победой «быков» (1:0).
– В последнем туре не все зависело от «Зенита». Справедливое в итоге чемпионство?
– Понятно, что это далеко не лучший наш сезон за последние пять лет с точки зрения игры. Много поражений, причем обидных, на последних минутах, много таких же потерянных очков. Но конкуренты этим в итоге не воспользовались. Как и мы до последнего не пользовались их осечками.
С другой стороны, как уже не раз говорил, всегда действуем, отталкиваясь от себя. Но раз стали чемпионами, значит заслуженно. А вообще, такое ощущение, что футбольные боги там наверху писали этот сценарий. Иначе то, что произошло, никак не могу объяснить, – сказал вратарь «Зенита».