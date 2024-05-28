Кержаков о развязке РПЛ: «Ощущение, что футбольные боги писали этот сценарий, иначе никак не могу объяснить. Раз стали чемпионами – значит заслуженно»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Матч ТВ Футбол

Михаил Кержаков прокомментировал концовку сезона в чемпионате России.

«Зенит» в 30-м туре Мир РПЛ дома обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Команда Сергея Семака на одно очко опередила «Краснодар» и «Динамо», чья очная встреча в заключительном туре закончилась победой «быков» (1:0).

В последнем туре не все зависело от «Зенита». Справедливое в итоге чемпионство?

– Понятно, что это далеко не лучший наш сезон за последние пять лет с точки зрения игры. Много поражений, причем обидных, на последних минутах, много таких же потерянных очков. Но конкуренты этим в итоге не воспользовались. Как и мы до последнего не пользовались их осечками.

С другой стороны, как уже не раз говорил, всегда действуем, отталкиваясь от себя. Но раз стали чемпионами, значит заслуженно. А вообще, такое ощущение, что футбольные боги там наверху писали этот сценарий. Иначе то, что произошло, никак не могу объяснить, – сказал вратарь «Зенита».

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14 комментариев
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Ответ Spartakus1984
Бог злу помогать не может.Там другие силы действовали.
А кто добро? Спартак что ли? 🤡
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Наверное те самые боги которые состав на матч кое кому подсказывают.
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Ответ $к@97
А кто добро? Спартак что ли? 🤡
Твой зенит без газпрома болтался бы в фнл
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Такой бред несёт, это жесть вроде бы взрослый человек, а в голове каша,
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Ну а вообще про сценарий оговорочка по Фрейду))) Где-то что-то слышал и проболтался.
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Кержаков успех Зенита приписывает сверхъестественным силам. То есть Семак и Медведев тут ни при чём? Смело ))
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