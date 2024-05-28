Кержаков о развязке РПЛ: «Ощущение, что футбольные боги писали этот сценарий, иначе никак не могу объяснить. Раз стали чемпионами – значит заслуженно»

Михаил Кержаков прокомментировал концовку сезона в чемпионате России.

«Зенит» в 30-м туре Мир дома обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Команда Сергея Семака на одно очко опередила « » и « », чья очная встреча в заключительном туре закончилась победой «быков» (1:0).

– В последнем туре не все зависело от «Зенита». Справедливое в итоге чемпионство?

– Понятно, что это далеко не лучший наш сезон за последние пять лет с точки зрения игры. Много поражений, причем обидных, на последних минутах, много таких же потерянных очков. Но конкуренты этим в итоге не воспользовались. Как и мы до последнего не пользовались их осечками.

С другой стороны, как уже не раз говорил, всегда действуем, отталкиваясь от себя. Но раз стали чемпионами, значит заслуженно. А вообще, такое ощущение, что футбольные боги там наверху писали этот сценарий. Иначе то, что произошло, никак не могу объяснить, – сказал вратарь « ».