Хомуха о 6-м чемпионстве «Зенита»: «Это же не только у нас, «Бавария» 10 лет подряд становилась чемпионом. Клуб лучше укомплектован, у него больше ресурсов»
Дмитрий Хомуха отреагировал на шестое подряд чемпионство «Зенита».
– Почему «Динамо» снова без трофея?
– Просто игра команды не сбалансирована. Большой крен на атаку, много проблем в обороне. Плюс проблемы во вратарской позиции.
– Можно сказать, что в поражении с «Краснодаром» виноват Личка?
– Наоборот, он по сезону прививал команде уверенность. Футболисты демонстрировали хороший уровень, болельщики ходили на стадион.
– Вы не устали от чемпионств «Зенита»?
– Это же не только у нас. «Бавария» 10 лет подряд становилась чемпионом. «Зенит» лучше укомплектован, у него больше ресурсов. Вот и все, – сказал бывший игрок сине-бело-голубых.
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Балтике тоже зимой добавили и они стали богаче НН.