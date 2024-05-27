Хомуха о 6-м чемпионстве «Зенита»: «Это же не только у нас, «Бавария» 10 лет подряд становилась чемпионом. Клуб лучше укомплектован, у него больше ресурсов»

Дмитрий Хомуха отреагировал на шестое подряд чемпионство «Зенита».

– Почему « » снова без трофея?

– Просто игра команды не сбалансирована. Большой крен на атаку, много проблем в обороне. Плюс проблемы во вратарской позиции.

– Можно сказать, что в поражении с « » виноват Личка?

– Наоборот, он по сезону прививал команде уверенность. Футболисты демонстрировали хороший уровень, болельщики ходили на стадион.



– Вы не устали от чемпионств «Зенита»?

– Это же не только у нас. «Бавария» 10 лет подряд становилась чемпионом. « » лучше укомплектован, у него больше ресурсов. Вот и все, – сказал бывший игрок сине-бело-голубых.