Хомуха о 6-м чемпионстве «Зенита»: «Это же не только у нас, «Бавария» 10 лет подряд становилась чемпионом. Клуб лучше укомплектован, у него больше ресурсов»

Теги Зенит Бавария премьер-лига Россия бундеслига Германия Динамо Москва Краснодар Дмитрий Хомуха Марцел Личка Футбол

Дмитрий Хомуха отреагировал на шестое подряд чемпионство «Зенита».

– Почему «Динамо» снова без трофея?

– Просто игра команды не сбалансирована. Большой крен на атаку, много проблем в обороне. Плюс проблемы во вратарской позиции.

– Можно сказать, что в поражении с «Краснодаром» виноват Личка?

– Наоборот, он по сезону прививал команде уверенность. Футболисты демонстрировали хороший уровень, болельщики ходили на стадион.

– Вы не устали от чемпионств «Зенита»?

– Это же не только у нас. «Бавария» 10 лет подряд становилась чемпионом. «Зенит» лучше укомплектован, у него больше ресурсов. Вот и все, – сказал бывший игрок сине-бело-голубых.

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2 комментария
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Ответ T622222
На 2024 и по сути так и завершили почти как бюджет: ⏺Общая сумма клубов РПЛ - 849.73 млн € 1.⚽️Зенит📈163,80млн € +4,5% 2.⚽️Краснодар📈101,25млн €+1,0% 3.🥩Спартак📈95,40млн € +5,5% 4.⚽️ЦСКА📉83,75млн € -0,2% 5.⚽️Динамо📉80,10млн € -0,2% 6.⚽️Локомотив📉€77,65млн -0,1% 7.⚽️Крылья С📈44,68млн € +0,8% 8.⚽️Ростов📉42,45млн € -1,4% 9.⚽️Оренбург📈25,40млн € +3,3% 10⚽️Ахмат📉25,18 млн € -2,3% 11.⚽️Рубин📈24,35млн € +0,6% 12.⚽️Сочи📈23,15млн € +2,9% 13.⚽️Урал📈19,45млн € +2,6% 14.⚽️Пари НН📉18,18млн € -9,2% 15.⚽️Балтика📉13,15млн € -8,2% 16.⚽️ Факел📈11,80млн € +6,8% ✉️ Чемпионат России МИР РПЛ
Рубин очень не похоже.
Читал, что у них 7-ой бюджет.
Балтике тоже зимой добавили и они стали богаче НН.
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