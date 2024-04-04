Жена Макрона о Мбаппе: «Большое ему спасибо за все, что он нам дал и может дать в будущем. Он чемпион, гордимся тем, что он с нами»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Париж-2024 Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Футбол

Брижит Макрон высказала благодарность форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

Посещая в среду медико-педагогический институт в Сен-Клу вместе с министром спорта Франции и главой оргкомитета Олимпийских игр 2024 года, первая леди Франции ответила на вопрос о возможном отсутствии французского нападающего в составе сборной Франции на Олимпиаде.

Брижит Макрон и Мбаппе знакомы друг с другом и несколько раз имели возможность поговорить наедине, в том числе в конце февраля во время официального ужина, организованного по случаю приезда эмира Катара в Елисейском дворце.

«Во-первых, мы благодарим Килиана. За все, что он нам дал, и то, что, возможно, даст в будущем. Поэтому большое ему спасибо. Он большой чемпион, и мы так гордимся тем, что он с нами. Так что будем следить.

Мыльная опера о его участии в Олимпийских играх? В любом случае спасибо. Спасибо, Килиан», – сказала жена Эммануэля Макрона.

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9 комментариев
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а она точно жена ?))
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Панин чтоли?
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Не жена, а муж. Чего уж там.
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Ответ paster_bibo
Панин чтоли?
Ну да, тот любит неформат))
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Он не по милфам😅
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Мбаппе Макрону: « Спасибо тебе, что мне дала твоя жена»)
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Ответ e_kot
Он не по милфам😅
Судя по фоткам он по трансформерам
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