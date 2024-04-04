Жена Макрона о Мбаппе: «Большое ему спасибо за все, что он нам дал и может дать в будущем. Он чемпион, гордимся тем, что он с нами»

Брижит Макрон высказала благодарность форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

Посещая в среду медико-педагогический институт в Сен-Клу вместе с министром спорта Франции и главой оргкомитета Олимпийских игр 2024 года, первая леди Франции ответила на вопрос о возможном отсутствии французского нападающего в составе сборной Франции на .

Брижит Макрон и Мбаппе знакомы друг с другом и несколько раз имели возможность поговорить наедине, в том числе в конце февраля во время официального ужина, организованного по случаю приезда эмира Катара в Елисейском дворце.

«Во-первых, мы благодарим . За все, что он нам дал, и то, что, возможно, даст в будущем. Поэтому большое ему спасибо. Он большой чемпион, и мы так гордимся тем, что он с нами. Так что будем следить.

Мыльная опера о его участии в Олимпийских играх? В любом случае спасибо. Спасибо, Килиан», – сказала жена Эммануэля Макрона.

Мбаппе может пропустить Олимпиаду из-за перехода в «Реал». «Мадрид» сообщил Федерации футбола Франции, что никого не отпустит на турнир

Анри готов попытаться убедить «Реал» отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Макрон тоже может вмешаться (As)