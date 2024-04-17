Министр спорта Франции об уходе Мбаппе из «ПСЖ»: «Мы расстроены, но ему нужно строить карьеру. Очень хочу, чтобы он сыграл на Олимпиаде»

Амели Удеа-Кастера высказалась об уходе Килиана Мбаппе и его игре на Олимпиаде.

Этим летом французский нападающий планирует уйти из « » и присоединиться к « ». Его участие в Олимпийских играх в под вопросом из-за политики мадридского клуба, который, как сообщалось ранее, не хотел бы отпускать своих игроков на турнир.

«Он уже дал нам невероятно много, он вдохновил Лигу 1 и окрылил нас всех. Очевидно, мы все еще расстроены, мы хотим больше видеть его, чаще смотреть, как он играет.

Но ему нужно продолжать строить свою карьеру, он делает свой выбор. Что я хочу сказать, так это то, что он остается нашим капитаном в сборной Франции, и я очень хочу, чтобы он сыграл на Олимпийских играх», – заявила министр спорта Франции.

Макрон призвал «Реал» отпустить игроков на Олимпиаду: «Мбаппе позволят приехать, надеюсь. Клубам стоит включиться в игру, чтобы мы устроили отличное шоу»