Министр спорта Франции об уходе Мбаппе из «ПСЖ»: «Мы расстроены, но ему нужно строить карьеру. Очень хочу, чтобы он сыграл на Олимпиаде»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Париж-2024 Политика Килиан Мбаппе олимпийская сборная Франции Амели Удеа-Кастера Футбол

Амели Удеа-Кастера высказалась об уходе Килиана Мбаппе и его игре на Олимпиаде.

Этим летом французский нападающий планирует уйти из «ПСЖ» и присоединиться к «Реалу». Его участие в Олимпийских играх в Париже под вопросом из-за политики мадридского клуба, который, как сообщалось ранее, не хотел бы отпускать своих игроков на турнир.

«Он уже дал нам невероятно много, он вдохновил Лигу 1 и окрылил нас всех. Очевидно, мы все еще расстроены, мы хотим больше видеть его, чаще смотреть, как он играет.

Но ему нужно продолжать строить свою карьеру, он делает свой выбор. Что я хочу сказать, так это то, что он остается нашим капитаном в сборной Франции, и я очень хочу, чтобы он сыграл на Олимпийских играх», – заявила министр спорта Франции.

Макрон призвал «Реал» отпустить игроков на Олимпиаду: «Мбаппе позволят приехать, надеюсь. Клубам стоит включиться в игру, чтобы мы устроили отличное шоу»

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7 комментариев
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Задрали вы своей бесполезной олимпиадой
У Мбапе будет задача настрелять своей игрушке как можно больше голов со следующего сезона,благо опыт имеется)
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- Сколько же он шуму во круг себя делает, если и министр спорта и сам президент его обсуждают.
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Ответ Трент Резнор
Он достаточно на вас побатрачил. Теперь наступает величайшее время в его карьере.
Задолбали эти мудозвоны из правительства Франции. У них куча прекрасных игроков, а они с Мбаппе возятся только.
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Он достаточно на вас побатрачил. Теперь наступает величайшее время в его карьере.
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Пытаюсь вспомнить говорил ли президент и министр спорта про Папена или Зидана, когда им было по 25. Много признания и внимания юноше, которое совсем преждевременно и не подкрепляется уровнем его игры. И внимания от людей, у которых помимо Мбаппе куча забот и проблем.
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он ещё никуда не перешёл
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Все так говорят, будто он уже в Реале, уже начал думать, неужели я пропустил что-то? После предыдущих ТО, когда он «уже был в Реале одной ногой», как-то уже не вызывает доверия это всё
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