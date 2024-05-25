Эберль настоял на Компани, хотя Хенесс предлагал Флика еще несколько дней назад. Венсан сразу согласился на предложение и уверен, что сработается и со звездами, и с молодежью
Макс Эберль настоял на назначении Венсана Компани тренером «Баварии».
Как сообщает Sky Sports Deutschland, всего несколько дней назад Ули Хенесс, почетный президент клуба, выступал за приглашение Ханси Флика. Спортивный директор же твердо стоял на том, что возглавить команду должен специалист из «Бернли».
Утверждается, что бельгиец произвел хорошее впечатление на Эберля и Кристофа Фройнда, его коллегу, в ходе последних переговоров о составе «Баварии». Компани сразу согласился работать в немецком клубе и убежден, что сможет найти общий язык и со звездными футболистами, и с молодежью.
На данный момент переговоры с «Бернли» идут тяжело, но прогресс есть. Сейчас они на финальном этапе. Ожидается, что все будет решено на этой неделе.