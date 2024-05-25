Эберль настоял на Компани, хотя Хенесс предлагал Флика еще несколько дней назад. Венсан сразу согласился на предложение и уверен, что сработается и со звездами, и с молодежью

Теги Бавария Венсан Компани премьер-лига Англия бундеслига Германия Ули Хенесс возможные трансферы Бернли Ханс-Дитер Флик Макс Эберль Кристоф Фройнд Футбол

Макс Эберль настоял на назначении Венсана Компани тренером «Баварии».

Как сообщает Sky Sports Deutschland, всего несколько дней назад Ули Хенесс, почетный президент клуба, выступал за приглашение Ханси Флика. Спортивный директор же твердо стоял на том, что возглавить команду должен специалист из «Бернли».

Утверждается, что бельгиец произвел хорошее впечатление на Эберля и Кристофа Фройнда, его коллегу, в ходе последних переговоров о составе «Баварии». Компани сразу согласился работать в немецком клубе и убежден, что сможет найти общий язык и со звездными футболистами, и с молодежью.

На данный момент переговоры с «Бернли» идут тяжело, но прогресс есть. Сейчас они на финальном этапе. Ожидается, что все будет решено на этой неделе.

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15 комментариев
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Происходит какой-то сюр, Бавария хочет заплатить 10-15 млн компенсации за тренера который только что вылетел с командой в Чемпионшип, они видимо захотели переплюнуть историю с Нагельсманом по своему идиотизму 🤯😅
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Эбернулся-подумали глоры Баварии
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Бавария решила продлить клоунаду
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Дожили! За тренера предпоследней команды АПЛ они еще и платят. Как??? И платят больше чем за увольнение Нагельсмана. И как можно сравнивать Флика и Компани?
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А, вот оно что. Чтобы стать тренером Баварии - нужно просто согласиться)
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Ули хотел, но Эберль с Фройндом настояли? Сериал по назначению тренера в Баварию, и так местами сюрреалистический, к концу приобрёл черты полнейшего артхауса. Что-то явно фантасмагорическое попёрло.)
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Ответ Mykytka
Не понимаю претензий к Компани. Компани из деревянного Бернли сделал интересную атакующую команду, вот только класса игроков для АПЛ не хватило. Сейчас много кто хвалит тренера Ипсвича. Им интересуются Челси, МЮ. За что? За то что вывел клуб в АПЛ? Так Компани в 22/23 набрал еще больше очков и вообще выиграл Чемпионшип.
Про Лэмпарда вот точь в точь писали, ага!
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Если они берут тренера на 1 год, то платить за него сумму больше 10 млн фунтов компенсации очень странно. Через год будут приглашать Клоппа/Алонсо. Не дешевле было бы договориться с Почеттино, например? Типо контракта 1 + 1. Или какого-нибудь немецкого тренера. Неужели никого нет на примете у них?
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Венсан "настойка Эберля" Компани 🙈
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Двадцать лет уже как следу за футболом, такую тотальную шизу вижу впервые.
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Что-то не то происходит с немцами …
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