Эберль настоял на Компани, хотя Хенесс предлагал Флика еще несколько дней назад. Венсан сразу согласился на предложение и уверен, что сработается и со звездами, и с молодежью

Макс Эберль настоял на назначении Венсана Компани тренером «Баварии».

Как сообщает Sky Sports Deutschland, всего несколько дней назад , почетный президент клуба, выступал за приглашение . Спортивный директор же твердо стоял на том, что возглавить команду должен специалист из «Бернли».

Утверждается, что бельгиец произвел хорошее впечатление на и , его коллегу, в ходе последних переговоров о составе «Баварии». Компани сразу согласился работать в немецком клубе и убежден, что сможет найти общий язык и со звездными футболистами, и с молодежью.

На данный момент переговоры с « » идут тяжело, но прогресс есть. Сейчас они на финальном этапе. Ожидается, что все будет решено на этой неделе.