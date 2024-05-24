«Бавария» заплатит 10-15 млн евро «Бернли» за Компани. Венсан готов подписать контракт до 2027-го

Теги Бавария Венсан Компани премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Бернли деньги Футбол

Венсан Компани близок к тому, чтобы возглавить «Баварию».

Между «Бернли» и «Баварией» сейчас продолжаются переговоры. Как отмечает журналист Флориан Плеттенберг, они жесткие, но честные и позитивные.

Ожидается, что «Бавария» заплатит 10-15 млн евро «Бернли» за Компани.

Сам Венсан готов подписать контракт с мюнхенцами до 2027 года.

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46 комментариев
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Ответ Tema
Я думал играть переходит, а он тренер уже
Был бы не хуже условного Упамекано 😃
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Еще не нашлось немецкого Мостового, который скажет «хватит приглашать иностранцев, своих немецких специалистов что ли нет?!»
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Ожидание: Хаби Алонсо, Флик, Зидан
Реальность: Компани

Пранк, который вышел из под контроля:)
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Ответ Отец Абду
Ожидание: Хаби Алонсо, Флик, Зидан Реальность: Компани Пранк, который вышел из под контроля:)
Тебя сегодня очень много
Фразы поинтересней придумай
Одни штампы
Компани это черный ящик , но Абду ты ужасен
+14
-5
+9
Я думал играть переходит, а он тренер уже
+9
-3
+6
Ответ iniesta8
Вот Компани наверное офигел когда ему позвонили из Баварии)
Интересно, кто больше офигел Компани, когда ему позвонили из Баварии или Сафонов, когда ему сообщили о ПСЖ?
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Создают низкую базу под приход Х. Алонсо:)))
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Вот Компани наверное офигел когда ему позвонили из Баварии)
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Вот это радость так радость, готов он до 27 года подписать.) А может посмотреть сначала с годик? Хотя, учитывая нынешнее состояние менеджмента Баварии, не удивлюсь уже, если и до 30 года предложат.
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Операция по сохранению требла 2023 года идёт по плану.
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Неважно, на какой срок он подпишет контракт; важно - с какой неустойкой )
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Вылетели, но хоть на тренере заработали.
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Ответ kvn9
Вот это радость так радость, готов он до 27 года подписать.) А может посмотреть сначала с годик? Хотя, учитывая нынешнее состояние менеджмента Баварии, не удивлюсь уже, если и до 30 года предложат.
Гуд ивнинг ванс эгэйн!
Думается(ну надеюсь в Мюнхене адекватность никуда не испарилась) товарищу Компани гарантирован 1(один,прописными буквами) сезон в команде.
Всё остальное при соблюдении десятка условий и условностей.
Моё мнение относительно Компани:решил сыграть в рулеточку с боссами Мюнхена и своей репутацией,не вопрос.Имеет право,ведь мог отказаться.
Теперь либо вывезет,либо на барбекью с Никаковичем.
Желаю ли я удачи Венсану? Безусловно.
Верю ли я в успех ?(ясно,что определение неоднозначно):Не совсем.
Ну ок,очень скромно,верю(ха-ха-ха)
Что дальше: Болеем за любимый клуб несмотря ни на что.
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Деньги на ветер
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это какой-то дурной сон - тренер из Шипа возглавляет немецкого гегемона. когда, и в каком месте, руководство Баварии свернуло не туда, что теперь вынуждены платить за откровенного кота в мешке, который с треском провалился в АПЛ?
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Ответ Отец Абду
Ожидание: Хаби Алонсо, Флик, Зидан Реальность: Компани Пранк, который вышел из под контроля:)
Ожидание: подписали 5-летний контракт с лучшим молодым тренером Германии с прицелом обзавестись собственным Фергюсоном.
Реальность: продолжают менять тренеров, как модные наряды, каждый сезон с прицелом снова случайно попасть во Флика с 6 трофеями за год.
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Ответ uchiyamada
>> Я на сто процентов уверен что результаты Баварии будут по лучше чем при Тухеле. я на 100% уверен только в том, что Компани не дадут отработать контракт до конца, если контракт будет заключен на период более одного года. Что касается ожиданий от результата, буду считать сезон непровальным при выполнении трех целей: место в топ-4 в бундеслиге, выход в 1/8 ЛЧ, вылет из Кубка Германии от команды первой бундеслиги.
"я на 100% уверен только в том, что Компани не дадут отработать контракт до конца "

А смысл потратить на него 20 лямов если не дадут отработать до конца? Чтобы ещё компенсацию платить за увольнение?Они подписали бы любого ноунейма на годик, при чем сейчас много хороших тренеров ждут контракты а Компани минимум пару лет будет у руля Баварии...
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Ответ Мертвый
"я на 100% уверен только в том, что Компани не дадут отработать контракт до конца " А смысл потратить на него 20 лямов если не дадут отработать до конца? Чтобы ещё компенсацию платить за увольнение?Они подписали бы любого ноунейма на годик, при чем сейчас много хороших тренеров ждут контракты а Компани минимум пару лет будет у руля Баварии...
>>А смысл потратить на него 20 лямов если не дадут отработать до конца?

в точности мой вопрос про Нагельсманна.

>>Они подписали бы любого ноунейма на годик
по-моему, Компани это тот самый ноунейм.

>>сейчас много хороших тренеров ждут контракты

ага, только Баварии "отказал даже Рангник".
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Ответ uchiyamada
>>А смысл потратить на него 20 лямов если не дадут отработать до конца? в точности мой вопрос про Нагельсманна. >>Они подписали бы любого ноунейма на годик по-моему, Компани это тот самый ноунейм. >>сейчас много хороших тренеров ждут контракты ага, только Баварии "отказал даже Рангник".
Про Нагельсманна, они бы не совершили одну ошибку два раза, уверен что подпишут контракт минимум на 2 года , некоторые источники пишут до 27 , хотя кто знает. Любом случае желаем удачи Компани надеюсь у него все получится...
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Ответ Мертвый
Про Нагельсманна, они бы не совершили одну ошибку два раза, уверен что подпишут контракт минимум на 2 года , некоторые источники пишут до 27 , хотя кто знает. Любом случае желаем удачи Компани надеюсь у него все получится...
да я тоже желаю Компани всего наилучшего, но такая сложная раздевалка, такое интересное и многочисленное руководство...
Если один сезон дадут до конца отработать, уже будет неплохо.
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Ответ Okaka
у него получится
я тоже почему-то уверен
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Ответ CHELSEA_2008
Видимо Хайнкес и вправду сменил номер телефона. Раз берут человека вылетевшего в чемпионшип.
Ну этот хотя бы из АПЛ вылетел. Хаби Алонсо вообще из Сегунды) Так что как раз логично. Кризисный Байер подхватил летчика, сбитого в Сегунде. А Бавария, как команда рангом выше, подхватила летчика, сбитого в АПЛ)
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Бавария похоже в отчаянии
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Ограбление года!
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Пранк вышел из-под контроля
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Видимо Хайнкес и вправду сменил номер телефона. Раз берут человека вылетевшего в чемпионшип.
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Нужен мэм деда "ЧТО ПРОИСХОДИТ???"
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у него получится
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Интересный выбор.
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Док Риверс теперь в Баврии
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