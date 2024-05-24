«Бавария» заплатит 10-15 млн евро «Бернли» за Компани. Венсан готов подписать контракт до 2027-го
Венсан Компани близок к тому, чтобы возглавить «Баварию».
Между «Бернли» и «Баварией» сейчас продолжаются переговоры. Как отмечает журналист Флориан Плеттенберг, они жесткие, но честные и позитивные.
Ожидается, что «Бавария» заплатит 10-15 млн евро «Бернли» за Компани.
Сам Венсан готов подписать контракт с мюнхенцами до 2027 года.
Реальность: Компани
Пранк, который вышел из под контроля:)
Фразы поинтересней придумай
Одни штампы
Компани это черный ящик , но Абду ты ужасен
Думается(ну надеюсь в Мюнхене адекватность никуда не испарилась) товарищу Компани гарантирован 1(один,прописными буквами) сезон в команде.
Всё остальное при соблюдении десятка условий и условностей.
Моё мнение относительно Компани:решил сыграть в рулеточку с боссами Мюнхена и своей репутацией,не вопрос.Имеет право,ведь мог отказаться.
Теперь либо вывезет,либо на барбекью с Никаковичем.
Желаю ли я удачи Венсану? Безусловно.
Верю ли я в успех ?(ясно,что определение неоднозначно):Не совсем.
Ну ок,очень скромно,верю(ха-ха-ха)
Что дальше: Болеем за любимый клуб несмотря ни на что.
Реальность: продолжают менять тренеров, как модные наряды, каждый сезон с прицелом снова случайно попасть во Флика с 6 трофеями за год.
А смысл потратить на него 20 лямов если не дадут отработать до конца? Чтобы ещё компенсацию платить за увольнение?Они подписали бы любого ноунейма на годик, при чем сейчас много хороших тренеров ждут контракты а Компани минимум пару лет будет у руля Баварии...
в точности мой вопрос про Нагельсманна.
>>Они подписали бы любого ноунейма на годик
по-моему, Компани это тот самый ноунейм.
>>сейчас много хороших тренеров ждут контракты
ага, только Баварии "отказал даже Рангник".
Если один сезон дадут до конца отработать, уже будет неплохо.