«Бавария» заплатит 10-15 млн евро «Бернли» за Компани. Венсан готов подписать контракт до 2027-го

Венсан Компани близок к тому, чтобы возглавить «Баварию».

Между « » и «Баварией» сейчас продолжаются переговоры. Как отмечает журналист Флориан Плеттенберг, они жесткие, но честные и позитивные.

Ожидается, что « » заплатит 10-15 млн евро «Бернли» за .

Сам Венсан готов подписать контракт с мюнхенцами до 2027 года.