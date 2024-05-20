Мбаппе организовал прощальный ужин на 250 человек в центре Парижа по случаю ухода из «ПСЖ». Макрон – среди приглашенных

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция светская хроника Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Футбол

Килиан Мбаппе пригласил Эммануэля Макрона на свой прощальный ужин в Париже.

Сегодня нападающий, покидающий «ПСЖ» по окончании сезона, проводит прощальный ужин в столице.

В списке приглашенных на вечер значатся 250 человек, включая президента Франции, с которым футболист поддерживает взаимоотношения в последние годы своей карьеры. Среди гостей также товарищи Килиана по команде и другие футболисты, сотрудники «ПСЖ» в сопровождении семей, друзья и близкие.

Закрытое мероприятие проходит в популярном среди знаменитостей ресторане в центре Парижа с видом на Эйфелеву башню.

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33 комментария
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Ответ Зеленский
Когда президент не боится своего народа,он может пойти на такой ужин без наряженных фсошников.А когда боишься,то и от близкого окружения отсядешь на расстоянии десятиметрового стола)
не смешите, в Макрона регулярно яйца летят. Буквально.
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+30
Набухается и там же подпишет новый контракт с ПСЖ🤣
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+29
Нормально так)
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+26
Ответ Men77
Набухается и там же подпишет новый контракт с ПСЖ🤣
Или как в «Иронии судьбы» подпишет контракт не с тем Реалом))))
+11
0
+11
Ответ Зеленский
Когда президент не боится своего народа,он может пойти на такой ужин без наряженных фсошников.А когда боишься,то и от близкого окружения отсядешь на расстоянии десятиметрового стола)
Не факт что он придет, далеко не факт. Да и бояться Макрону есть кого, мало протестов там разгоняли? А пригласить и я могу кого угодно...
+15
-5
+10
Ответ Men77
Набухается и там же подпишет новый контракт с ПСЖ🤣
С шейхом на пару опрокинут графин водки, под дичь, а потом начнется : " ты меня уважаешь ? "
+10
0
+10
Когда президент не боится своего народа,он может пойти на такой ужин без наряженных фсошников.А когда боишься,то и от близкого окружения отсядешь на расстоянии десятиметрового стола)
+43
-36
+7
Джикия организовал прощальный ужин. Купил себе 250 хинкали в центре Тушино.
+6
0
+6
Ответ Зеленский
Когда президент не боится своего народа,он может пойти на такой ужин без наряженных фсошников.А когда боишься,то и от близкого окружения отсядешь на расстоянии десятиметрового стола)
Да конечно. И чапалах могут дать)))
+4
0
+4
Ответ Зеленский
Когда президент не боится своего народа,он может пойти на такой ужин без наряженных фсошников.А когда боишься,то и от близкого окружения отсядешь на расстоянии десятиметрового стола)
Фиццо и Раиссси тоже боялись? Кеннеди? Убить могут просто фанатики или больные люди. Есть ещё внешние враги конкуренты и т.д. да и среди миллионного народа может попасться один больной. У него же рейтинг не 100%
+3
0
+3
Здесь можно вставить известный мем Самюэля Л Джексона
+2
0
+2
Ответ Зеленский
Когда президент не боится своего народа,он может пойти на такой ужин без наряженных фсошников.А когда боишься,то и от близкого окружения отсядешь на расстоянии десятиметрового стола)
Ты хоть одно видео выхода Макрона к народу видел? Он ВСЕГДА в окружении охраны. И всё равно эта охрана пропускает брошенные яйца.
+1
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+1
Ответ bat90
Здесь можно вставить известный мем Самюэля Л Джексона
Из чтива?
+1
0
+1
А президент ПСЖ Аль-Хелаифи приглашён ?
Действительно интересно( особенно после драки между ними).
+1
0
+1
Придет ?
Вы пишите, мы волнуемся !
А ещё хотелось бы меню посмотреть
+1
0
+1
Ответ Зеленский
Когда президент не боится своего народа,он может пойти на такой ужин без наряженных фсошников.А когда боишься,то и от близкого окружения отсядешь на расстоянии десятиметрового стола)
Что там в Новой Каледонии восставшей против Колониального режима Франции?
Напоминаю массовые восстания колоний против опрессоров:
Нигер, Конго, Сенегал и т.д которые выгоняют чужие войска (Французов в частности) из своих стран.
Палестина конечно стала самым большим примером для них (как говорят например Буркина-Фасо) что со временем и на них могут проводить этнические чистки и сказать что "Палестина" которая была под Британским мандатом может быть уничтожена или просто отдана другим рандомным людям и названа Израилем например.

Вот Новая Карледони находится под мандатом Франции, и они боятся что через пару лет Французы вздумают отдать их страну каким то левым типам.

2024 Время когда лицемерные страны типа Франции несут потери колоний и люди восстают против них.
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Ответ bat90
Здесь можно вставить известный мем Самюэля Л Джексона
english motherfucker do you speak it?
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Ответ Зеленский
Когда президент не боится своего народа,он может пойти на такой ужин без наряженных фсошников.А когда боишься,то и от близкого окружения отсядешь на расстоянии десятиметрового стола)
Напиши подобное, где какой-то фрик хвалит рф власть и там будут горы плюсов. Напиши такое в нейтральной новости и будут горы минусов. Как это работает на спортсе🤷‍♂️
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Ответ Зеленский
Когда президент не боится своего народа,он может пойти на такой ужин без наряженных фсошников.А когда боишься,то и от близкого окружения отсядешь на расстоянии десятиметрового стола)
Я бы после истории с Фицо так не думал.
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Ответ Зеленский
Когда президент не боится своего народа,он может пойти на такой ужин без наряженных фсошников.А когда боишься,то и от близкого окружения отсядешь на расстоянии десятиметрового стола)
Братан, оторвись от ютубканалов сбежавшей либеральной оппозиции и погугли "Макрон убегает от фермеров" :) Где он от своих возмущённых граждан бежит в окружении французских ФСОшников. Это не так давно было - в конце февраля. Посмейся над глупостью, что ты сморозил. И можешь идти дальше западной пропагандой накачиваться, чтобы тут её тезисами жиденько писать
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Ответ Best game on Earth
Там одной охраны Макрона будет человек сто, если он придёт.
Не может быть, в демократических странах президенты без охраны ходят
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Ответ Men77
Набухается и там же подпишет новый контракт с ПСЖ🤣
В разгар веселья, выходит такой Аль-Хелаифи на сцену и запевает:
А может, снова все начать
Я не хочу тебя терять
Я не могу тебя терять
О, как мне быть ??
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Кашку всем.. 😀
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Вот была бы умора, если среди приглашенных не окажется Аль Хелаифи, но будет Флорентино Перес 😂😂 И дорогущий банкет на катарские бабки ((
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Проверил почту - меня не позвал. Хотя, может, письмо в спам попало..
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ну по человечески поступил, чего уж тут бухтеть...он не обеднеет , а плюс к репутации заработает
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Подкормил.
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Красава, че
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