Мбаппе организовал прощальный ужин на 250 человек в центре Парижа по случаю ухода из «ПСЖ». Макрон – среди приглашенных

Килиан Мбаппе пригласил Эммануэля Макрона на свой прощальный ужин в Париже.

Сегодня нападающий, покидающий « » по окончании сезона, проводит прощальный ужин в столице.

В списке приглашенных на вечер значатся 250 человек, включая президента Франции, с которым футболист поддерживает взаимоотношения в последние годы своей карьеры. Среди гостей также товарищи Килиана по команде и другие футболисты, сотрудники «ПСЖ» в сопровождении семей, друзья и близкие.

Закрытое мероприятие проходит в популярном среди знаменитостей ресторане в центре Парижа с видом на Эйфелеву башню.