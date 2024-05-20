Мбаппе организовал прощальный ужин на 250 человек в центре Парижа по случаю ухода из «ПСЖ». Макрон – среди приглашенных
Килиан Мбаппе пригласил Эммануэля Макрона на свой прощальный ужин в Париже.
Сегодня нападающий, покидающий «ПСЖ» по окончании сезона, проводит прощальный ужин в столице.
В списке приглашенных на вечер значатся 250 человек, включая президента Франции, с которым футболист поддерживает взаимоотношения в последние годы своей карьеры. Среди гостей также товарищи Килиана по команде и другие футболисты, сотрудники «ПСЖ» в сопровождении семей, друзья и близкие.
Закрытое мероприятие проходит в популярном среди знаменитостей ресторане в центре Парижа с видом на Эйфелеву башню.
Действительно интересно( особенно после драки между ними).
Вы пишите, мы волнуемся !
А ещё хотелось бы меню посмотреть
Напоминаю массовые восстания колоний против опрессоров:
Нигер, Конго, Сенегал и т.д которые выгоняют чужие войска (Французов в частности) из своих стран.
Палестина конечно стала самым большим примером для них (как говорят например Буркина-Фасо) что со временем и на них могут проводить этнические чистки и сказать что "Палестина" которая была под Британским мандатом может быть уничтожена или просто отдана другим рандомным людям и названа Израилем например.
Вот Новая Карледони находится под мандатом Франции, и они боятся что через пару лет Французы вздумают отдать их страну каким то левым типам.
2024 Время когда лицемерные страны типа Франции несут потери колоний и люди восстают против них.
А может, снова все начать
Я не хочу тебя терять
Я не могу тебя терять
О, как мне быть ??