Мбаппе за 18 млн евро купил особняк в Мадриде. По соседству находятся дома Рамоса и Ричарда Гира

Теги ПСЖ Реал Мадрид Севилья Серхио Рамос Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига светская хроника Килиан Мбаппе деньги кино Футбол

Килиан Мбаппе купил недвижимость в Мадриде.

Французский футболист приобрел особняк в мадридском районе Ла Моралеха за 18 миллионов евро, сообщает La Razon. Акт купли-продажи был подписан во вторник. 

Отмечается, что Мбаппе выбрал этот вариант, так как база «Реала» находится всего в 5 минутах езды оттуда. 

По соседству с новым жильем Мбаппе находится дом актера Ричарда Гира, а напротив – дом Серхио Рамоса. Испанский футболист живет там, когда приезжает в Мадрид. 

Ранее утверждалось, что француз купит именно особняк Рамоса.

Напомним, Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» в мае. Сообщалось, что он близок к переходу в «Реал», однако стороны еще не объявили об этом официально. 

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46 комментариев
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и макрон со своей красоткой тоже где то рядом.. у Мбаппе на чердаке угол снимать будут
+46
-4
+42
В Атлетико переходит, что ли?
+31
-1
+30
Ответ Вечно в бане
В Атлетико переходит, что ли?
Хетафе
+7
0
+7
Ответ Jan Paskel
типа игроки Барсы будут заезжать?
Ригоберку не позовут, вот оно и бесится 😂
+10
-3
+7
Ответ Денис Ширинов
Что там делает Ричард Гир?))
Ричард Гир в свои 74 года решил круто изменить свою жизнь. Звезда фильма «Красотка» объявил о своём намерении переехать жить в Испанию со своей 41-летней женой Алехандрой Сильвой и тремя детьми. Актёр признался, что расценивает поездку в Мадрид как приключение, так как ему не приходилось подолгу жить где-либо, кроме Соединенных Штатов.
+4
0
+4
Ответ Мексиканская песня
Иван Иванов и "жинка"? Ты чьих кровей?
я Человек. а ты?
русским языком владеешь?? культуру знаешь?? а история??
русский, да? гордый русский?
Антон Палыча Чехова почитай хотя бы... Человеком станешь, но это не точно
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Шиянов
Которая на мужика похожа? Так себе вкус у вас, мюсье
ну вкуснее Вашего чувства юмора
+6
-2
+4
А куда в итоге Мбаппе уходит то еще не сказали?
+4
0
+4
Ответ Иван Иванов
и макрон со своей красоткой тоже где то рядом.. у Мбаппе на чердаке угол снимать будут
Не ты красотка Макрона, вот и бесишься)
+5
-2
+3
Ответ Вечно в бане
В Атлетико переходит, что ли?
Конечно же Райо Вальекано.
+3
0
+3
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
типа игроки Барсы будут заезжать?
+8
-5
+3
Ответ meringue
Комментарий скрыт
Так и «этот» Премьер кстати является чьей-то красавицей)
+3
-1
+2
И дал приглашение Салаху.
+1
0
+1
Пора ставить новые рекорды, да Килиан?
+1
0
+1
Ответ Иван Иванов
ну у него жинка блондинка невероятных внешних данных + она его училкой была... завидую мда... позор да и только
та видел я его жынку. завидовать и остаётся только.
+1
0
+1
Ответ meringue
Комментарий скрыт
ну у него жинка блондинка невероятных внешних данных + она его училкой была...
завидую
мда... позор да и только
+9
-8
+1
Ответ Мексиканская песня
Бегать.
Ага, щас)
+1
0
+1
Самый быстрый Мбаппе на Диком Западе.
0
0
0
При желании сможет пешком на базу ходить.
0
0
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Ответ Дмитрий Шиянов
Скорее пингвины в Арктике станут купаться в озере, чем ваше утверждение станет хоть немного ближе к истине
В отличии от тебя пингвины не сидят в интернете. И тебе бы лучше тут не строчить, бобёр
0
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Ответ Вечно в бане
В Атлетико переходит, что ли?
Райо Вальекано
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0
0
Ответ Мохнатый55
При желании сможет пешком на базу ходить.
Бегать.
0
0
0
Ответ Трент Резнор
Точно в тульском Арсенале окажется
Акрон его перехватит
0
0
0
Ответ Павел Гребнев
Да, большего бы позволить себе не могли. Это не царь, у которого уголок на чердаке оказался бы роскошью для самого Мбаппе.
конечно... он же из тех кто на самокате на работу в Елисейский дворец ездит.. ещё и попутчиков подбирает..
веришь всему этому шоу?? представительской буржуазной демократии??
0
0
0
Ответ Иван Иванов
ну у него жинка блондинка невероятных внешних данных + она его училкой была... завидую мда... позор да и только
Иван Иванов и "жинка"?
Ты чьих кровей?
+3
-3
0
Ответ Иван Иванов
и макрон со своей красоткой тоже где то рядом.. у Мбаппе на чердаке угол снимать будут
Да, большего бы позволить себе не могли. Это не царь, у которого уголок на чердаке оказался бы роскошью для самого Мбаппе.
0
0
0
По утрам будет делать пробежки с Винисиусом.
0
0
0
Ответ Эрнандес Эрнандес
Так и «этот» Премьер кстати является чьей-то красавицей)
Очевидно).
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Что там делает Ричард Гир?))
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Говорят по соседству дом Сплинтера, ну как по соседству, в подвале особняка Киллиана.
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