Мбаппе за 18 млн евро купил особняк в Мадриде. По соседству находятся дома Рамоса и Ричарда Гира

Килиан Мбаппе купил недвижимость в Мадриде.

Французский футболист приобрел особняк в мадридском районе Ла Моралеха за 18 миллионов евро, сообщает La Razon. Акт купли-продажи был подписан во вторник.

Отмечается, что Мбаппе выбрал этот вариант, так как база « » находится всего в 5 минутах езды оттуда.

По соседству с новым жильем находится дом актера Ричарда Гира, а напротив – дом . Испанский футболист живет там, когда приезжает в Мадрид.

Ранее утверждалось, что француз купит именно особняк Рамоса.

Напомним, Мбаппе объявил об уходе из « » в мае. Сообщалось, что он близок к переходу в «Реал», однако стороны еще не объявили об этом официально.