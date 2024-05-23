Мбаппе за 18 млн евро купил особняк в Мадриде. По соседству находятся дома Рамоса и Ричарда Гира
Килиан Мбаппе купил недвижимость в Мадриде.
Французский футболист приобрел особняк в мадридском районе Ла Моралеха за 18 миллионов евро, сообщает La Razon. Акт купли-продажи был подписан во вторник.
Отмечается, что Мбаппе выбрал этот вариант, так как база «Реала» находится всего в 5 минутах езды оттуда.
По соседству с новым жильем Мбаппе находится дом актера Ричарда Гира, а напротив – дом Серхио Рамоса. Испанский футболист живет там, когда приезжает в Мадрид.
Ранее утверждалось, что француз купит именно особняк Рамоса.
Напомним, Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» в мае. Сообщалось, что он близок к переходу в «Реал», однако стороны еще не объявили об этом официально.
русским языком владеешь?? культуру знаешь?? а история??
русский, да? гордый русский?
Антон Палыча Чехова почитай хотя бы... Человеком станешь, но это не точно
завидую
мда... позор да и только
веришь всему этому шоу?? представительской буржуазной демократии??
Ты чьих кровей?