Владимир Слишкович: «Уверен, «Спартак» выиграет следующий сезон: взяли нового тренера, руководство понимает, кого и на какие позиции нужно взять»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Владимир Слишкович Томаш Амарал Футбол

Владимир Слишкович уверен, что «Спартак» добьется успеха в следующем сезоне.

– Какие вы сделали выводы по «Спартаку» в уже прошедшем сезоне?

– Непростой сезон для «Спартака» – бывали и хорошие, и плохие моменты. К сожалению, клуб решил заменить тренера и поставить меня на последние два месяца. У нас была цель – выиграть Кубок России, но это не получилось сделать. То, что «Спартак» не играет в финале Кубка России и какое место мы заняли в итоге в турнирной таблице, – не очень хорошо, довольными мы быть не можем, работая в таком большом клубе.

Я уверен, что «Спартак» выиграет следующий сезон. Клуб взял нового тренера, и руководство понимает, каких футболистов, на какие позиции нужно взять. Новый спортивный директор пришел в команду только полгода назад, но сейчас он понимает ситуацию в клубе на сто процентов. Уверен, новый тренер со спортивным директором проделают хорошую работу, – сказал Слишкович.

Напомним, этим летом тренером «Спартака» станет Деян Станкович.

31 комментарий
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Циклический цикл зациклился.
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Точно рукводство понимает?15 лет не могут купить настоящего опорника.
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Все верно говорит. Ждём очередное трехтуровое чемпионство
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по сути, если парочку позиций грамотно усилить, то вполне можно бороться за золото, если Станкович будет набирать очки по графику Слишковича)
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Из-за вот этих "в следующем году точно станем чемпионами" в Спартаке все проблемы
Дохрена ожиданий, будто сейчас конец 90-х или начало 00-х

У клуба одно чемпионство с удачно выбранным временщиком, смотрели бы более трезво на положение дел
И тихо делали б свою работу
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Смелое заявление. Проверять мы его будем через год.
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Ответ igls54
Все верно говорит. Ждём очередное трехтуровое чемпионство
Не ври, ты только плюсиков ждёшь
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понимают-то они постоянно, но чего это обычно даёт?
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Ответ Тралл из Питера
А чем Пруцев не устраивает и Литвинов? Они вроде опорники
Они не опорники, скорее бокс тут бокс(8ка) опросник это Барриос в Зените, он должен в первую очередь отбирать мячи
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Этому борща больше не наливать
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Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было в период смены 26 тренеров у Спартака было как минимум и чемпионство и кубок
Так болелы Спартака мечтают о возрождения великого Спартака! А выиграть один кубок это не возражение Спартака! Если для вас это возрождение, то зачем менять каждые пол года тренера! Сойдут и тренеришки для одного успеха за 25 лет!
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Ответ Victor Pavlovuch
В Спартаке уже сменилось 26 тренеров и И.О. И что то результат все откладывается на следующий сезон и следующего тренера!
Как бы то ни было в период смены 26 тренеров у Спартака было как минимум и чемпионство и кубок
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Ответ Алар
Смысл выхода в финал Кубка, если у нас ножки поджимаются, когда выходим на матч с Зенитом, а в нападении и обороне беда?! Однозначно бы проиграли в финале! Уж лучше как есть...
как тебе живется с такой позицией?
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Ответ Собака хаски в маске
Фернандо был настоящим опорником
Вообще он не был настоящим опорником.Слаб в отборе.
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Ответ Spartakus1984
Точно рукводство понимает?15 лет не могут купить настоящего опорника.
Фернандо был настоящим опорником
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Ответ Spartakus1984
Точно рукводство понимает?15 лет не могут купить настоящего опорника.
А чем Пруцев не устраивает и Литвинов? Они вроде опорники
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Наша песня хороша, начинай сначала...
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Рановато цикл запустили в этот раз.
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Такие заявления обычно на прощание делаются. Решил уйти?
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Смешно. Сам-то Слишкович остается или как?
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Значит ждём большую чистку в Спартаке и качественное обновление команды....
Слабый Спартак никому не нужен! Слишкович доказал, что даже в этом составе можно добиваться результата, не проиграв в РПЛ ни одного матча....
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Вчера руководство не понимало кого и куда ставить, а сегодня вдруг поняло. Есть простое правило - от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Может лучше сменить руководство?
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В Спартаке уже сменилось 26 тренеров и И.О. И что то результат все откладывается на следующий сезон и следующего тренера!
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Ну раз уверен - грузи хату!
Эх, пустословие и мешки..
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Вот это конечно смешно! Чел только в этом году родился похоже!)
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