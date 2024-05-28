Владимир Слишкович: «Уверен, «Спартак» выиграет следующий сезон: взяли нового тренера, руководство понимает, кого и на какие позиции нужно взять»
Владимир Слишкович уверен, что «Спартак» добьется успеха в следующем сезоне.
– Какие вы сделали выводы по «Спартаку» в уже прошедшем сезоне?
– Непростой сезон для «Спартака» – бывали и хорошие, и плохие моменты. К сожалению, клуб решил заменить тренера и поставить меня на последние два месяца. У нас была цель – выиграть Кубок России, но это не получилось сделать. То, что «Спартак» не играет в финале Кубка России и какое место мы заняли в итоге в турнирной таблице, – не очень хорошо, довольными мы быть не можем, работая в таком большом клубе.
Я уверен, что «Спартак» выиграет следующий сезон. Клуб взял нового тренера, и руководство понимает, каких футболистов, на какие позиции нужно взять. Новый спортивный директор пришел в команду только полгода назад, но сейчас он понимает ситуацию в клубе на сто процентов. Уверен, новый тренер со спортивным директором проделают хорошую работу, – сказал Слишкович.
Напомним, этим летом тренером «Спартака» станет Деян Станкович.
Дохрена ожиданий, будто сейчас конец 90-х или начало 00-х
У клуба одно чемпионство с удачно выбранным временщиком, смотрели бы более трезво на положение дел
И тихо делали б свою работу
Слабый Спартак никому не нужен! Слишкович доказал, что даже в этом составе можно добиваться результата, не проиграв в РПЛ ни одного матча....
Эх, пустословие и мешки..