Слишкович о 0 голов Угальде в 12 матчах РПЛ: «В следующем сезоне покажет все, что умеет. Через несколько лет будет играть в Лиге чемпионов» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Манфред Угальде Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович уверен, что Манфред Угальде проявит себя в «Спартаке».

В 12 матчах прошедшего сезона Мир РПЛ форвард не забил ни одного гола. На его счету один мяч в 4 играх Фонбет Кубка России.

— Сейчас многие критикуют Угальде. Игрока купили за большие деньги, а он не забивает. Что можете ответить критикам?

— Люди смотрят на факты: за сколько игрока купили и сколько он забил. Но я уверен, что игрок за эти полгода адаптировался к нашему чемпионату, а в следующем сезоне покажет все, что умеет. 

Вижу его на каждой тренировке, плюс он молодой футболист. Думаю, что он еще всем докажет. И не забывайте, что есть другие игроки, за которых другие клубы заплатили больше, но никто не говорит про них. Потому что «Спартак» каждому журналисту и каждому человеку интересен.

— Как будто Угальде может легко вписаться в систему «Реала», не так ли?

— Угальде будет играть через несколько лет в Лиге чемпионов спокойно, я в этом уверен.

— В команде уровня «Реала»?

— Я не знаю, сейчас все зависит от него. Не дай бог, он получит травму, и что дальше? Но все же потенциал у него есть.

— А если «Зенит» придет за ним, отпустите?

— Это вопрос к спортивному директору, я ничего не решаю, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».

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6 комментариев
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Угальде очень средний футболист. Нет...в ЛЧ он может сыграть. Например, за молдавский Шериф. Или за какую-нибудь Легию...если они пробьются в турнир.
Эти клубы - его уровень.
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Сейчас гол забьет в первом туре - увидим 500 новостей, что пришел почти новый Рональдо.
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Хочется верить, что так и будет, есть вероятность, что авторитет Станковича поможет раскрыть потенциал Угальде, как бы то ни было от тренера тоже много что зависит
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-В команде уровня Реала?

Супервопрос. Молодец журналист , во всей красе себя показал.
Конечно, европейские топы прям серьезно скаутят рпл(да и сам Перес тихо мечтает о связке Угальде-Мбаппе, но уж очень тихо, чтобы не взвинчивать цену).
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Ответ Мельников Михаил
Угальде очень средний футболист. Нет...в ЛЧ он может сыграть. Например, за молдавский Шериф. Или за какую-нибудь Легию...если они пробьются в турнир. Эти клубы - его уровень.
Шериф Реал на Бернабеу топтал
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