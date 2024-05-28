Слишкович о 0 голов Угальде в 12 матчах РПЛ: «В следующем сезоне покажет все, что умеет. Через несколько лет будет играть в Лиге чемпионов» 

Владимир Слишкович уверен, что Манфред Угальде проявит себя в «Спартаке».

В 12 матчах прошедшего сезона Мир форвард не забил ни одного гола. На его счету один мяч в 4 играх Фонбет Кубка России.

— Сейчас многие критикуют . Игрока купили за большие деньги, а он не забивает. Что можете ответить критикам?

— Люди смотрят на факты: за сколько игрока купили и сколько он забил. Но я уверен, что игрок за эти полгода адаптировался к нашему чемпионату, а в следующем сезоне покажет все, что умеет.

Вижу его на каждой тренировке, плюс он молодой футболист. Думаю, что он еще всем докажет. И не забывайте, что есть другие игроки, за которых другие клубы заплатили больше, но никто не говорит про них. Потому что « » каждому журналисту и каждому человеку интересен.

— Как будто Угальде может легко вписаться в систему «Реала», не так ли?

— Угальде будет играть через несколько лет в чемпионов спокойно, я в этом уверен.

— В команде уровня «Реала»?

— Я не знаю, сейчас все зависит от него. Не дай бог, он получит травму, и что дальше? Но все же потенциал у него есть.

— А если «Зенит» придет за ним, отпустите?

— Это вопрос к спортивному директору, я ничего не решаю, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».