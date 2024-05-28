Слишкович о реакции в Боснии из-за работы в России: «На родине нет давления. Пускай журналисты пишут, но народ не тупой – он понимает, что дважды два равняется четырем»

Теги Спартак премьер-лига Россия Политика Р-Спорт Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович высказался о давлении на родине из-за работы в России.

Слишкович родом из Боснии и Герцеговины.

«На родине нет давления из-за того, что я работаю в России. Никогда такого не было!

Пускай журналисты пишут, но народ не тупой – он понимает, что дважды два равняется четырем», – сказал тренер «Спартака».

Владимир Слишкович: «Россия – сильная страна, здесь очень хорошо. Не считаю, что во Франции, Англии или Германии лучше. Конечно, есть люди, которые не живут хорошо, но так везде»

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36 комментариев
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Ответ Филиация Сезонная
Можете заминусовать, но за последние десять лет что я живу в Европе многое изменилось если раньше можно было однозначно сказать что Европа намного лучше России сейчас уже нет. Засилие арабов безумное просто в любом городе начиная от Мюнхена заканчивая педерборном в Германии. тоже самое в других европейских городах. Соотвествующий уровень преступности и сумасшедшая толерантность доходящая до бреда, все эти мигранты живущие на пособие исламизация в общем пока еще не собираюсь назад но уже есть мысли о том что если правые не придут к власти будет все хуже и хуже. Да в Европе в целом очень комфортно но тенденции весьма печальные.в России свои проблемы с зарплатами и прочим но сейчас Европа уже не та
вы видимо в Москве давно не были )) есть районы - типа Тёплого стана, или Коммунарки в Новой Москве - где, к примеру, в автобусе когда едешь, из условно 10 человек, только трое могут быть славянами. Ну про детские площадки, где собираются по 5-10 бабушек, выписанных из Таджикистана для сидения с детьми, пока родители на работе, я уж молчу
+43
-10
+33
Можете заминусовать, но за последние десять лет что я живу в Европе многое изменилось если раньше можно было однозначно сказать что Европа намного лучше России сейчас уже нет. Засилие арабов безумное просто в любом городе начиная от Мюнхена заканчивая педерборном в Германии. тоже самое в других европейских городах. Соотвествующий уровень преступности и сумасшедшая толерантность доходящая до бреда, все эти мигранты живущие на пособие исламизация в общем пока еще не собираюсь назад но уже есть мысли о том что если правые не придут к власти будет все хуже и хуже. Да в Европе в целом очень комфортно но тенденции весьма печальные.в России свои проблемы с зарплатами и прочим но сейчас Европа уже не та
+49
-18
+31
Ответ atomio
вы видимо в Москве давно не были )) есть районы - типа Тёплого стана, или Коммунарки в Новой Москве - где, к примеру, в автобусе когда едешь, из условно 10 человек, только трое могут быть славянами. Ну про детские площадки, где собираются по 5-10 бабушек, выписанных из Таджикистана для сидения с детьми, пока родители на работе, я уж молчу
Действительно давно. Это очень печально на самом деле. я не говорю что Европа лучше или Россия но когда мусульмане требуют шариата и власти на это нормально смотрят когда изнасильования и педофилия имеют корреляцию с потоком мигрантов становится грустно.
+19
-4
+15
Ответ damondiamond
Да, поэтому и отстранили от еврокубков
Народ отстранил?
+10
-3
+7
да не дадут тебе уже главного тренера, чтобы ты не говорил. забудь )
+6
-1
+5
Ответ Титюля
А трижды три равно девять.
4х4=16
+4
0
+4
- Изя, сколько будет 2×2?
- А мы покупаем или продаём?
+3
0
+3
Ответ muslim95
Комментарий скрыт
В евреях в турбинах? Арабы были двигателем прогресса до ислама, сейчас кроме эмиратов нет ничего хорошего от них 21 век они хотят весь мир в Паранжу закутать и бьют себя в грудь в центре Лондона. Или Мухамеды которые привозят по 10 детей и дня не проработают а мести мусор можно и местному населению умных политиков и не будет нужды в никаких мигрантах
+4
-1
+3
А трижды три равно девять.
+3
0
+3
Ответ Филиация Сезонная
Согласен что в маленьких городах лучше, но в более менее крупных уже ад про вокзалы рассказывать не буду и сами все знаете, ну и санкции себе в ногу. Я не поддерживаю войну но европейцы вместо того чтобы наказать спонсоров войны наказывает простых людей. Про украинцев ничего сказать не могу есть как и отбитые так и хорошие как в принципе и у нас. Но кауфланд рядом со мной это полчище фековых просителей убежища которые бухаюь каждый день ходят толпой и ведут себя отвратительно
Удалили пост. Очень много работаю с немцами, все говорят что раньше было лучше.
Да и я сам так думаю, хотя живу и не сильно долго в Германии
+4
-1
+3
Ответ atomio
вы видимо в Москве давно не были )) есть районы - типа Тёплого стана, или Коммунарки в Новой Москве - где, к примеру, в автобусе когда едешь, из условно 10 человек, только трое могут быть славянами. Ну про детские площадки, где собираются по 5-10 бабушек, выписанных из Таджикистана для сидения с детьми, пока родители на работе, я уж молчу
Котельники топ в этом плане
+2
0
+2
Ответ atomio
вы видимо в Москве давно не были )) есть районы - типа Тёплого стана, или Коммунарки в Новой Москве - где, к примеру, в автобусе когда едешь, из условно 10 человек, только трое могут быть славянами. Ну про детские площадки, где собираются по 5-10 бабушек, выписанных из Таджикистана для сидения с детьми, пока родители на работе, я уж молчу
Чушь не неси. Такое бывает только когда эти ребята перемещаются всей бригадой в съёмное жилище или оттуда, на работу. Проблема с мигрантами есть, но не надо придумывать лишнего.
+2
-1
+1
Ответ atomio
вы видимо в Москве давно не были )) есть районы - типа Тёплого стана, или Коммунарки в Новой Москве - где, к примеру, в автобусе когда едешь, из условно 10 человек, только трое могут быть славянами. Ну про детские площадки, где собираются по 5-10 бабушек, выписанных из Таджикистана для сидения с детьми, пока родители на работе, я уж молчу
Ну есть и нормальные спальники, типа Беговой, Сокола, Аэропорта и т.д. Там едешь и их нет
+2
-1
+1
Ответ Brosco
Комментарий удален модератором
Согласен что в маленьких городах лучше, но в более менее крупных уже ад про вокзалы рассказывать не буду и сами все знаете, ну и санкции себе в ногу. Я не поддерживаю войну но европейцы вместо того чтобы наказать спонсоров войны наказывает простых людей. Про украинцев ничего сказать не могу есть как и отбитые так и хорошие как в принципе и у нас. Но кауфланд рядом со мной это полчище фековых просителей убежища которые бухаюь каждый день ходят толпой и ведут себя отвратительно
+2
-1
+1
Ответ Филиация Сезонная
Можете заминусовать, но за последние десять лет что я живу в Европе многое изменилось если раньше можно было однозначно сказать что Европа намного лучше России сейчас уже нет. Засилие арабов безумное просто в любом городе начиная от Мюнхена заканчивая педерборном в Германии. тоже самое в других европейских городах. Соотвествующий уровень преступности и сумасшедшая толерантность доходящая до бреда, все эти мигранты живущие на пособие исламизация в общем пока еще не собираюсь назад но уже есть мысли о том что если правые не придут к власти будет все хуже и хуже. Да в Европе в целом очень комфортно но тенденции весьма печальные.в России свои проблемы с зарплатами и прочим но сейчас Европа уже не та
Так сейчас в целом мир становится правым. Венгрия, Словакия, даже Франция уже загнала себя в левый тупик настолько, что их социалка уже не польза, а вред для глубинных французов
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Ответ Fintt
Народ и власть — это и в Европе не одно и то же. И огромная часть населения просто аполитична, везде. В Грузии президент — гражданка Франции, к примеру, что ей народ Грузии? И Санду - румынка.
Попробуй судить не о том, что будет, а о том, что знаешь наверняка. Грозный-Рюрик, Екатерина-немка, Сталин-менгрел, Ульянов-еврей
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Ответ Dronetz02
Живешь в Европе а повторяешь стереотипные глупости аля Первый канал
Я это вижу каждый день и в Россия подобная проблема тоже есть. Если ты видишь несовершенство других стран в которых живешь это не значит что не замечаешь их в стране откуда ты родом
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Ответ Филиация Сезонная
В евреях в турбинах? Арабы были двигателем прогресса до ислама, сейчас кроме эмиратов нет ничего хорошего от них 21 век они хотят весь мир в Паранжу закутать и бьют себя в грудь в центре Лондона. Или Мухамеды которые привозят по 10 детей и дня не проработают а мести мусор можно и местному населению умных политиков и не будет нужды в никаких мигрантах
Арабов до ислама нигде не было видно. Если только в караванах. Развитый Ближний Восток это были Египет, Сирия, Персия, а, главное, - наследница Античности Византия, передавшая Книги и Учения своим соседям. И уже позже арабы, и, главное, потомки тех, кто принял ислам от завоевателей, взялись за науку.
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Ответ Groznyi2024
Ну есть и нормальные спальники, типа Беговой, Сокола, Аэропорта и т.д. Там едешь и их нет
это мягко говоря недешевые районы)))
юго-запад тоже можно выделить
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Ответ Groznyi2024
Так сейчас в целом мир становится правым. Венгрия, Словакия, даже Франция уже загнала себя в левый тупик настолько, что их социалка уже не польза, а вред для глубинных французов
Ты по социалка судишь о левом и правом???
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У нас наши собственные СМИ иногда любят подлить масло в огонь, что мол в Европе и Северной Америке антироссийская пропаганда и русофобия. Она конечно есть на уровне политиков и тех СМИ, которые выражают мнение определённых политических кругов. Но простому обывателю в большинстве своём наплевать, что там происходит где-то на границе Украины с Россией, это как конфликт Северного и Южного Судана или Эфиопии с Эритреей. Я уж не говорю про США, где людей вообще мало обычно интересует что-то, кроме того, что происходит конкретно в твоём штате.
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Ответ Филиация Сезонная
Можете заминусовать, но за последние десять лет что я живу в Европе многое изменилось если раньше можно было однозначно сказать что Европа намного лучше России сейчас уже нет. Засилие арабов безумное просто в любом городе начиная от Мюнхена заканчивая педерборном в Германии. тоже самое в других европейских городах. Соотвествующий уровень преступности и сумасшедшая толерантность доходящая до бреда, все эти мигранты живущие на пособие исламизация в общем пока еще не собираюсь назад но уже есть мысли о том что если правые не придут к власти будет все хуже и хуже. Да в Европе в целом очень комфортно но тенденции весьма печальные.в России свои проблемы с зарплатами и прочим но сейчас Европа уже не та
Комментарий удален модератором
Сложно в настоящее время иметь адекватное мнение.
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Ответ Bassist
4х4=16
Пять на пять двадцать пять!
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Более мутного математического ответа чем дважды два четыре трудно ожидать
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Как математик математикам на нашем математическом сайте

2 по 2 = 4 в 10-ричной системе
2 по 2 = 10 в 4-ричной системе
2 по 2 = 11 в 3-ичной системе
2 по ’2’ = ’22’ для String
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это он о чем? а в Нетупости народов есть некоторые сомнения)
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Ну да ну да арабские цифры математика
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Народ и власть — это и в Европе не одно и то же. И огромная часть населения просто аполитична, везде.
В Грузии президент — гражданка Франции, к примеру, что ей народ Грузии?
И Санду - румынка.
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