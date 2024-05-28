Слишкович о реакции в Боснии из-за работы в России: «На родине нет давления. Пускай журналисты пишут, но народ не тупой – он понимает, что дважды два равняется четырем»
Владимир Слишкович высказался о давлении на родине из-за работы в России.
Слишкович родом из Боснии и Герцеговины.
«На родине нет давления из-за того, что я работаю в России. Никогда такого не было!
Пускай журналисты пишут, но народ не тупой – он понимает, что дважды два равняется четырем», – сказал тренер «Спартака».
Владимир Слишкович: «Россия – сильная страна, здесь очень хорошо. Не считаю, что во Франции, Англии или Германии лучше. Конечно, есть люди, которые не живут хорошо, но так везде»
- А мы покупаем или продаём?
Да и я сам так думаю, хотя живу и не сильно долго в Германии
юго-запад тоже можно выделить
2 по 2 = 4 в 10-ричной системе
2 по 2 = 10 в 4-ричной системе
2 по 2 = 11 в 3-ичной системе
2 по ’2’ = ’22’ для String
В Грузии президент — гражданка Франции, к примеру, что ей народ Грузии?
И Санду - румынка.