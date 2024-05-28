Слишкович о реакции в Боснии из-за работы в России: «На родине нет давления. Пускай журналисты пишут, но народ не тупой – он понимает, что дважды два равняется четырем»

Владимир Слишкович высказался о давлении на родине из-за работы в России.

родом из Боснии и Герцеговины.

«На родине нет давления из-за того, что я работаю в России. Никогда такого не было!

Пускай журналисты пишут, но народ не тупой – он понимает, что дважды два равняется четырем», – сказал тренер « ».

Владимир Слишкович: «Россия – сильная страна, здесь очень хорошо. Не считаю, что во Франции, Англии или Германии лучше. Конечно, есть люди, которые не живут хорошо, но так везде»