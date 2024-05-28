Слишкович о капитанстве в «Спартаке»: «Есть молодые игроки, у которых заметны лидерские качества, но Джикию будет трудно заменить» 

Владимир Слишкович высказался о том, кто мог бы стать новым капитаном «Спартака».

Прежний капитан красно-белых покинул клуб по окончании прошедшего сезона.

«Не хочу называть молодых футболистов «Спартака», у которых есть качества, чтобы в будущем стать капитаном клуба. Потому что он начнет думать, что сильный и большой футболист. Но у нас есть молодые игроки, у которых заметны лидерские качества. Сейчас надо увидеть, кто станет новым капитаном «Спартака». А время показать себя у молодых будет.

Конечно, Джикию будет трудно заменить на этой роли. Он был важным игроком и на поле, и в раздевалке. Будет трудно, но что поделать. Жизнь продолжается», — сказал и.о. главного тренера « ».