Слишкович о капитанстве в «Спартаке»: «Есть молодые игроки, у которых заметны лидерские качества, но Джикию будет трудно заменить» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Чемпионат.com Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович высказался о том, кто мог бы стать новым капитаном «Спартака».

Прежний капитан красно-белых Георгий Джикия покинул клуб по окончании прошедшего сезона.

«Не хочу называть молодых футболистов «Спартака», у которых есть качества, чтобы в будущем стать капитаном клуба. Потому что он начнет думать, что сильный и большой футболист. Но у нас есть молодые игроки, у которых заметны лидерские качества. Сейчас надо увидеть, кто станет новым капитаном «Спартака». А время показать себя у молодых будет.

Конечно, Джикию будет трудно заменить на этой роли. Он был важным игроком и на поле, и в раздевалке. Будет трудно, но что поделать. Жизнь продолжается», — сказал и.о. главного тренера «Спартака».

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19 комментариев
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Не понимаю, из джикии сделали какую-то легенду Спартака, столько было легенд , но столько пишут о джикии, нонсенс
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Что там менять ) Он уже давно лавочный капитан и условно Зобнин уже больше авторитете и он 90 минут на поле, а Жоре удачи!
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Так Джикия не играл весь сезон. Что его заменять?!
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Ответ Russ Ivan
Если ты капитан и ветеран Спартак, будь готов, что тебя выкинут, как ссаную тряпку, без прощальных матчей и "спасибо"...
Тихонов,Титов,были прощальные матчи Джикия во первых не того калибра игрок,во вторых,не завершает ещё карьеру,в третьих,им в последнем матче устроили ,это прощание.
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Как бы то ни было капитан по игре Зобнин, из молодых Дуарте на подходе как ни странно кому то, тем более он имеет опыт капитанства в прежней команде среди возрастных игроков...
Как бы то ни было Станковичу решать, а не Слишковичу уже...
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В чем важность Джикии?
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Ответ Spartakus1984
Ну пусть становится тогда помощником тренера,как от игрока от него пользы нет
Я пытался намекнуть, что он жирный лавочник
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только не назначайте Литвинова, Умярова или Маслова...
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мне кажется подходящая кандидатура или Зобнин или Максименко.
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Но ничего теперь Джикии нет - нет и проблемы капитана. Ровняться молодым не на кого - разве что на таких же аморфных, как и они сами.
Руководство ’’Спартака’’ меняется, но остается верным разрушительным идеям Федуна.
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Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было капитан по игре Зобнин, из молодых Дуарте на подходе как ни странно кому то, тем более он имеет опыт капитанства в прежней команде среди возрастных игроков... Как бы то ни было Станковичу решать, а не Слишковичу уже...
Зобнин, Бабич, Максименко, Литвинов - кандидатов предостаточно. Выбирай - не хочу)
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Ответ Spartakus1984
В чем важность Джикии?
Ну... он имеет достаточно большой вес в команде. Крупная фигура, так скажем. Многие хотели бы занять его стул.
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Ответ Spartakus1984
Тихонов,Титов,были прощальные матчи Джикия во первых не того калибра игрок,во вторых,не завершает ещё карьеру,в третьих,им в последнем матче устроили ,это прощание.
Очень круто, целых два с прощальными матчами...
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Ответ Russ Ivan
Очень круто, целых два с прощальными матчами...
А что,с каждым нужно прощаться собирая отдельно стадионы?В других клубах по другому?
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Ответ Spartakus1984
А что,с каждым нужно прощаться собирая отдельно стадионы?В других клубах по другому?
Ничего не нужно, такое вот отношение уже стало нормой...
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