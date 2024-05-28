Для стадиона «Алании» купили лампы за 30 млн рублей, но они не подходят для ТВ-трансляций. Это может увеличить сроки сдачи в эксплуатацию

Теги телевидение Первая лига стадион Спартак Владикавказ Алания Владикавказ Футбол

Вокруг реконструкции стадиона «Алании» вновь возникли проблемы.

Как пишет «РБ Спорт», для стадиона «Спартак» во Владикавказе, который находится на стадии строительства, закупили неподходящие лампы освещения. На закупку ламп потратили 30 миллионов рублей, но на «Матч ТВ» сообщили, что они не подходят по нормам телевидения. Соответствующее письмо вещатель направил гендиректору «Алании» Руслану Сиукаеву.

Проблемы с новыми лампами освещения могут сказаться на сроках сдачи стадиона, который реконструируют с декабря 2021 года, в эксплуатацию. Из-за затяжного строительства «Алания» уже неоднократно лишалась шансов побороться за выход в РПЛ.

При этом глава республики Сергей Меняйло во время недавнего выступления заявил, что «Алания» проведет домашний матч на своем стадионе уже в августе 2024 года.

В завершившемся сезоне «Алания» домашние матчи проводила на «Ахмат-Арене» в Грозном.

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17 комментариев
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позорники 🤦🏻‍♂️
+28
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+27
Я так понимаю, эти лампы были кого надо лампы?
+20
-1
+19
Ответ buFFon
позорники 🤦🏻‍♂️
Пёс ушёл, а коррупция осталась
+17
0
+17
Можно обратно на озоне вернуть? Или на ягодке брали?
Кто планировал закупку неподходящих, тот получит долю и с подходящих )
+11
0
+11
«..купили лампы за 30 млн рублей, но они не подходят..»
Я удивлен..?
Нет, я не удивлен..
+10
0
+10
Лампы уже вставлены виновнику в соответствующие отверстия?
Что значит "виновник не найден"???
+6
0
+6
Дело пса живёт.
+5
0
+5
Голосом Лаврова ….
+5
-2
+3
Забыли заявить защитника которого всю предсезонку наигрывали; не те лампы купили...
Мне кажется в первых лигах ЛФЛ даже уровень профессионализма повыше :/
Похоже руководство совсем уже рукой на проект махнуло. Жаль, значит ещё дольше придётся возрождения "Алании" ждать.
+3
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+3
Ответ Dimitrakos
Чего не смеётесь?
Смеюсь, ахахаха 😄
+3
0
+3
Чего не смеётесь?
+2
0
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Никогда такого не было и вот опять
+3
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пока пёс усы не сбреет, не быть стадиону во Владикавказе
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меняйло не может поменять лампы?
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Распил бабла-это не преступление-это национальная идея,скрепы!)))
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Да будет свет!
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Как же низко пали осетины.
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