Для стадиона «Алании» купили лампы за 30 млн рублей, но они не подходят для ТВ-трансляций. Это может увеличить сроки сдачи в эксплуатацию

Вокруг реконструкции стадиона «Алании» вновь возникли проблемы.

Как пишет «РБ Спорт», для стадиона «Спартак» во Владикавказе, который находится на стадии строительства, закупили неподходящие лампы освещения. На закупку ламп потратили 30 миллионов рублей, но на «Матч ТВ» сообщили, что они не подходят по нормам телевидения. Соответствующее письмо вещатель направил гендиректору « » Руслану Сиукаеву.

Проблемы с новыми лампами освещения могут сказаться на сроках сдачи стадиона, который реконструируют с декабря 2021 года, в эксплуатацию. Из-за затяжного строительства «Алания» уже неоднократно лишалась шансов побороться за выход в РПЛ.

При этом глава республики Сергей Меняйло во время недавнего выступления заявил, что «Алания» проведет домашний матч на своем стадионе уже в августе 2024 года.

В завершившемся сезоне «Алания» домашние матчи проводила на «Ахмат-Арене» в Грозном.