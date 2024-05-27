«Алания» и Калешин расторгли контракт. Клуб финишировал 8-м в Первой лиге

Теги Евгений Калешин Первая лига отставки Алания Владикавказ Футбол

Евгений Калешин покидает «Аланию».

Клуб из Владикавказа объявил о расторжении контракта с 45-летним специалистом по обоюдному согласию.

Калешин возглавил «Аланию» в декабре 2023 года. Под его руководством команда провела 14 матчей, в которых одержала четыре победы, потерпела пять поражений и пять раз сыграла вничью. 

«Алания» заняла 8-е место в турнирной таблице Первой лиги по итогам сезона. 

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7 комментариев
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Ну теперь профсоюз можно создавать.😎😎😎😎
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Ответ Hitgoe Himgob
Такой же как Ларионов, одни слова
У Ларионова уже огромные профессиональные успехи по сравнению с Калешиным. Вылетели два раза от СКА в первом раунде, но до этого для Торпедо попасть в плей-офф было за счастье.
Да и как игрок Ларионов был, мягко говоря, покруче Калешина, поэтому больше авторитета имеет за своими словами
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Палату уже готова для этого пациента
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Самобытный тренер, ага))
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Ладно Мостовой, но может, хотя бы, Калешин нас троллит
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Пошел возраждать советскую тренерскую школу
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