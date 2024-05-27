«Алания» и Калешин расторгли контракт. Клуб финишировал 8-м в Первой лиге

Евгений Калешин покидает «Аланию».

Клуб из Владикавказа объявил о расторжении контракта с 45-летним специалистом по обоюдному согласию.

возглавил «Аланию» в декабре 2023 года. Под его руководством команда провела 14 матчей, в которых одержала четыре победы, потерпела пять поражений и пять раз сыграла вничью.

« » заняла 8-е место в турнирной таблице лиги по итогам сезона.