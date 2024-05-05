Каррагер о противостоянии Месси и Роналду: «7-8 человек из 10 скажут, что Лео был лучше. Это действительно подталкивало Криштиану, сыграло большую роль в его карьере»

Джейми Каррагер высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Должно быть, морально это было тяжело, вся эта история с Месси и . И я бы сказал, что скорее для второго, потому что думаю, что 7 или 8 человек из 10 скажут, что был лучше.

Вероятно, это действительно подталкивало Роналду. Что бы он ни делал, люди все равно говорили это. Это противостояние сыграло большую роль в его карьере, становлении его менталитета», – сказал экс-игрок «Ливерпуля».

Каррагер о Месси и Роналду: «Пока они играют, они не выносят друг друга, держу пари. Им не удавалось насладиться своими достижениями, ведь другой всегда вернется, чтобы забить больше»