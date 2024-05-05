Каррагер о противостоянии Месси и Роналду: «7-8 человек из 10 скажут, что Лео был лучше. Это действительно подталкивало Криштиану, сыграло большую роль в его карьере»
Джейми Каррагер высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Должно быть, морально это было тяжело, вся эта история с Месси и Роналду. И я бы сказал, что скорее для второго, потому что думаю, что 7 или 8 человек из 10 скажут, что Месси был лучше.
Вероятно, это действительно подталкивало Роналду. Что бы он ни делал, люди все равно говорили это. Это противостояние сыграло большую роль в его карьере, становлении его менталитета», – сказал экс-игрок «Ливерпуля».
Каррагер о Месси и Роналду: «Пока они играют, они не выносят друг друга, держу пари. Им не удавалось насладиться своими достижениями, ведь другой всегда вернется, чтобы забить больше»
Алонсо, роман и эркиньек скажут что Роналду лучший!
Интересно кого слушать!
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Месси: Рост:1,7 м
🤓
жду, не дождусь, когда эти 2 старпера закончат кривляться, и уйдут на заслуженную пенсию.
все эти хет-трики Аль-Херпоймикому, или 5 голевых в лиге, уровня Сегунды, из которых пресса делает какие-то невероятные события, уже немного раздражают.