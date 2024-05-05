Каррагер о противостоянии Месси и Роналду: «7-8 человек из 10 скажут, что Лео был лучше. Это действительно подталкивало Криштиану, сыграло большую роль в его карьере»

Теги Криштиану Роналду Джейми Каррагер МЛС Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Джейми Каррагер высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Должно быть, морально это было тяжело, вся эта история с Месси и Роналду. И я бы сказал, что скорее для второго, потому что думаю, что 7 или 8 человек из 10 скажут, что Месси был лучше.

Вероятно, это действительно подталкивало Роналду. Что бы он ни делал, люди все равно говорили это. Это противостояние сыграло большую роль в его карьере, становлении его менталитета», – сказал экс-игрок «Ливерпуля».

Каррагер о Месси и Роналду: «Пока они играют, они не выносят друг друга, держу пари. Им не удавалось насладиться своими достижениями, ведь другой всегда вернется, чтобы забить больше»

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46 комментариев
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7-8 великих футболистов скажут, что Месси величайший!
Алонсо, роман и эркиньек скажут что Роналду лучший!
Интересно кого слушать!
+32
-13
+19
Да успокойтесь. Оба находятся в пантеоне величайших. Просто один на ступеньку выше и всё.
+13
0
+13
Ответ Qarasik
Комментарий скрыт
Ну пусть бесспорный козел покажет свой Кубок Мира?)
+14
-1
+13
У меня любимый футболист Зидан и недавно я поймал себя на мысли - как хорошо, что он играл (почти) в разное время с Месси и Роналду, о нем бы сейчас возможно вообще никто не вспоминал, как о великом, они бы просто его затмили как и всех остальных, а он был тот еще гений...
+10
-1
+9
Ответ Футбол_это_жизнь
7-8 великих футболистов скажут, что Месси величайший! Алонсо, роман и эркиньек скажут что Роналду лучший! Интересно кого слушать!
Слушай свое́ сердце)
+8
0
+8
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Марокко тоже обижены на роналду, поэтому вежливо и тактично выкинули его с ЧМ, оставив непокоренным рекорд 0+0 в плей офф ЧМ за 25 лет, 0 медалей, 0 наград, 0 трофеев, 0 мвп🤣👌
+12
-7
+5
Ответ Qarasik
Комментарий скрыт
Козел, хватающий себя за пах.
+8
-5
+3
Ответ Футбол_это_жизнь
7-8 великих футболистов скажут, что Месси величайший! Алонсо, роман и эркиньек скажут что Роналду лучший! Интересно кого слушать!
Но лучше мозг, конечно
+3
-1
+2
Ответ N. Y.
Я хз кто лучше, для меня всегда в детстве был лучшим Фалькао, я кроме него и Кавани другими футболистами в детстве не интересовался особо, а на Месси и Роналду мне вообще пофиг было, да и во дворе у меня особо никто Роналду и Месси не интересовался. А вообще меня всегда восхищала игра Фалькао и Кавани, такие топари были на пике, эх...
Месси и Роналду это кто вообще? у меня во дворе все Мхитаряна обсуждали
+3
-1
+2
В окружении Роналду запрещены слова букву "М")
+4
-3
+1
Чем интересно Месси подталкивал Роналду,когда он перешел в Мадрид будучи звездой и обладателем лиги Чемпионов..Они оба друг друга мотивировали взаимно...Оба лучшие
+5
-4
+1
Ответ Арарат Аветян
Месси и Роналду это кто вообще? у меня во дворе все Мхитаряна обсуждали
Арарат-джан, вы, видно, очень молоды!

https://sun1-55.userapi.com/impg/7QYhIoBl77xZ4U3fXV4F2lsrqQ-FLvpqmkp71g/GgFo75uHyMI.jpg?size=537x766&quality=95&sign=229afd3f4ffc0388fe5f4a7dff6cda17&c_uniq_tag=-0pzgmn7G3htQIXqZpt8_4yor4VnSYVV3Dc6FyEJCdA&type=album

https://newlike-info.ru/wp-content/uploads/2020/09/Screenshot_626.jpg
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Ответ Бьорн Дэли
Ну пусть бесспорный козел покажет свой Кубок Мира?)
Кубок мира ? За уши подтянутый?! Проплаченный папой римским
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Ответ Арарат Аветян
Месси и Роналду это кто вообще? у меня во дворе все Мхитаряна обсуждали
Да, у меня во дворе эти оба считались банальщиной, мы считали, что за них только школота малолетняя болеет. Настоящие мужики были фанатами Кавани, Фалькао, Игуаина, Касильяса, Ван Перси и т.д.
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Ну так 7-8 человек из 10 тупые. Хомяков всегда больше, чем умных людей.
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Ответ MajestySport
Что еще может сказать хейтер Каррагер
бедолага настрадался от Кришти
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Ответ bartra
Думаю в личном противостояние Месси оказался сильнее. Но что мне нравится в Криро таланта у него было меньше чем у Неймара, Азара ну и возможно Гарета Бэйла. Но он трудоголик поэтому и достиг больше чем они. Хотя тут многие писали что это распиаринно СМИ, но я не согласен. От ЧМ очень смазанные ощущения от сборной Аргентина из-за их поведение и от Роналду из-за нескольких эпизодов с того же ЧМ.
Не соглашусь, что у Роналду талант был меньше, чем у Азара и тем более у Бэйла. Да, меньше чем у бразильца - это точно.
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Ответ Rhett Butler
У меня любимый футболист Зидан и недавно я поймал себя на мысли - как хорошо, что он играл (почти) в разное время с Месси и Роналду, о нем бы сейчас возможно вообще никто не вспоминал, как о великом, они бы просто его затмили как и всех остальных, а он был тот еще гений...
Даа, эти двое задрали планку на невероятно высокий уровень.
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Ответ Just for good
Да успокойтесь. Оба находятся в пантеоне величайших. Просто один на ступеньку выше и всё.
Роналду: Рост: 1,87 м
Месси: Рост:1,7 м
🤓
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Ответ Evgeny Kataev
Миллионы мух не могут ошибаться.
Нене. 7-8 мух из 10
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Ответ qiqe
месси чемпион мира
Арбелоа так то тоже чемпион мира
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мне без разницы - я обоих уважаю, в периоде их игры в топ-5 Европы, но они оба, откровенно говоря, надоели.

жду, не дождусь, когда эти 2 старпера закончат кривляться, и уйдут на заслуженную пенсию.

все эти хет-трики Аль-Херпоймикому, или 5 голевых в лиге, уровня Сегунды, из которых пресса делает какие-то невероятные события, уже немного раздражают.
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Наверное в футболе не было столь разнопланового соперничества.
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Самое надуманное противостояние, которое было в спорте. Бомбардира всеми силами пытались прировнять к идеальному атакующему игроку.
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А троя, которые за Роналду, это кто? Мама и 2 сестры Роналду?
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Миллионы мух не могут ошибаться.
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Месси - единственный, у кого есть ЗБ ЗМ ЛЧ ЧМ и MVP на ЧМ. единственный! Только Мбаппе может с ним вровень встать в ближайшем будущем (и то под вопросом, это ему надо будет брать ЛЧ, а еще - один ЧМ в статусе MVP). Какое сравнение клубники с ним) смешно.
+3
-3
0
Думаю в личном противостояние Месси оказался сильнее. Но что мне нравится в Криро таланта у него было меньше чем у Неймара, Азара ну и возможно Гарета Бэйла. Но он трудоголик поэтому и достиг больше чем они. Хотя тут многие писали что это распиаринно СМИ, но я не согласен. От ЧМ очень смазанные ощущения от сборной Аргентина из-за их поведение и от Роналду из-за нескольких эпизодов с того же ЧМ.
+2
-2
0
Все это "противостояние"- результат работы маркетологов. Грамотно развели стадо.
+7
-7
0
Не знаю, но всегда складывалось ощущение, что португалец всегда из кожи лез, чтобы не отстать от аргентинца. И временами Рон был лучше. Это противостояние было больше для Роналду, нежели для Месси. Оба великие игроки и подарили нам зрелище противостостояния. Мы это поймём, когда они уйдут из футбола. Хотя уже начали понимать.
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