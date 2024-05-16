«Месси и Роналду не смогут конкурировать в топ-лигах – в Европе их бы сильно критиковали. Обоим почти по 40, и они счастливы там, где находятся, похоже». Галлас о Криштиану и Лео

Вильям Галлас оценил текущий уровень Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Клубы, где сейчас играют и , подходят им лучше всего. Они не смогли бы конкурировать в топ-лигах: , Серия А, и Бундеслига. Им обоим почти по 40 лет, и они, похоже, счастливы там, где находятся.

Если бы Месси и Роналду вернулись в Европу, их бы сильно критиковали и, возможно, это наложило бы отпечаток на их карьеру, потому что они не смогли бы состязаться с другими топ-игроками», – сказал бывший игрок «Арсенала» и «Челси».