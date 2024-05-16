«Месси и Роналду не смогут конкурировать в топ-лигах – в Европе их бы сильно критиковали. Обоим почти по 40, и они счастливы там, где находятся, похоже». Галлас о Криштиану и Лео

Теги Криштиану Роналду Вильям Галлас МЛС премьер-лига Англия бундеслига Германия Лионель Месси серия А Италия Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Вильям Галлас оценил текущий уровень Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Клубы, где сейчас играют Криштиану Роналду и Лионель Месси, подходят им лучше всего. Они не смогли бы конкурировать в топ-лигах: АПЛ, Серия А, Ла Лига и Бундеслига. Им обоим почти по 40 лет, и они, похоже, счастливы там, где находятся.

Если бы Месси и Роналду вернулись в Европу, их бы сильно критиковали и, возможно, это наложило бы отпечаток на их карьеру, потому что они не смогли бы состязаться с другими топ-игроками», – сказал бывший игрок «Арсенала» и «Челси».

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Думаю Криш в Сити не меньше Холланда бы настрелял, а Лео больше КДБ голевых выдал
+25
-5
+20
Пусть обе легенды спокойно доиграют остатки своей карьеры, нам нужно наслаждаться каждой их секундой на поле, ведь таких уникальных игроков как эти двое может больше не быть.
+11
-1
+10
Ответ Влад Аронофски
одному реально завтра 40 будет, второму через 4 года 🤣 первый в 36 в Европе ещё феерил, первый сбежал в лигу бургеров в 35
Тут все выражают уважение двум легендам, но всегда найдется один, который без срача не может.
+11
-1
+10
Конкурировать могли бы, но не на том уровне что они показывали в 10ые. Вообще мало кто может хотя бы один сезон выдать на том уровне. А так, больше 15 гол+пас они бы в любой топ лиге сделали, уверен. Хоть в следующем сезоне.
+8
0
+8
Ну что за кэп. Конечно не смогли бы и давление было бы выше. Вот именно что им уже под сорок. Раньше в их возрасте не то что в футбол не играли, а уже я не знаю что делали. Ничего не делали. Отращивали бороды и тусовались в барах, рассказывая байки о былых подвигах. А эти еще пылят
+7
0
+7
Ответ rusik krasav4ik
Думаю Криш в Сити не меньше Холланда бы настрелял, а Лео больше КДБ голевых выдал
Странные рассуждения. Они бы поломали всю игру Сити, при всем уважении.
+4
-2
+2
Ответ UnforgivenX2
трава зелёная, небо синее
Не всегда.
+2
0
+2
Пока есть Месси и Роналду - материал найдется)
+3
-1
+2
Пускай ещё играют и нам будет приятно смотреть на их игру.
+2
0
+2
Ну да 40 лет это не 25.природу необманешь.но оба по 20 минут в важнейших матчах еще способны творить чудеса
+2
0
+2
трава зелёная, небо синее
+2
-1
+1
Ответ Влад Аронофски
одному реально завтра 40 будет, второму через 4 года 🤣 первый в 36 в Европе ещё феерил, первый сбежал в лигу бургеров в 35
Первый в свои 36 лет выиграл абсолютно все и на уровне сборных и личном плане , а второму еще предстоит выиграть ЧМ +3+3 ЗМ и ЗБ😀 конечно не в обиду другим ,но таким неадекватам самый раз напомнить))
+1
0
+1
Ответ Willy Kambwala
Могли бы они играть в топ-лигах, просто в клубах попроще, но их эго им этого не позволяет
Ну где попроще? Месси в Жироне, Рон в МЮ(условно)... Правильно они делают. Бабло и слава при них. Всё логично.
+1
0
+1
Оба в Европе были бы топами даже в этом возрасте
0
0
0
Руки, Дель Пьеро, Платини тоже бы не стоит сейчас играть в Европе
0
0
0
Ответ rusik krasav4ik
Думаю Криш в Сити не меньше Холланда бы настрелял, а Лео больше КДБ голевых выдал
Криштиану бы сидел на банке у Пепа. Де Брюйне сильнее Месси во всем, кроме дриблинга, если брать последние пару лет
0
0
0
Ответ rusik krasav4ik
Думаю Криш в Сити не меньше Холланда бы настрелял, а Лео больше КДБ голевых выдал
Мы уже видели немощь пешехода в ПСЖ, который только вздохнул свободнее, выгнав его на мороз.
Что касается Роналду, то этот токсик уничтожил бы атмосферу в команде и развалил весь коллектив. Тот случай, когда преимущества играют меньшую роль по сравнению с недостатками
0
0
0
Ответ Влад Аронофски
одному реально завтра 40 будет, второму через 4 года 🤣 первый в 36 в Европе ещё феерил, первый сбежал в лигу бургеров в 35
Один ведёт игру всей команды и отдает 400 голевых передач , второй не может сам ничего , только пенальти и замкнуть с метра через раз .
+1
-1
0
Ответ Verhovn
Ну где попроще? Месси в Жироне, Рон в МЮ(условно)... Правильно они делают. Бабло и слава при них. Всё логично.
Например Месси в Наполи, Роналду в Роме.
А я и не говорю что они что-то неправильно сделали, просто считаю что вполне могли бы до сих пор играть в топ лигах
0
0
0
Ответ Willy Kambwala
Например Месси в Наполи, Роналду в Роме. А я и не говорю что они что-то неправильно сделали, просто считаю что вполне могли бы до сих пор играть в топ лигах
А зачем? Хотя про Наполи... Марадона бы аплодировал на небесах.) Эти ребята понимают, что закат и просто делают деньги.
+1
-1
0
Ответ Willy Kambwala
Например Месси в Наполи, Роналду в Роме. А я и не говорю что они что-то неправильно сделали, просто считаю что вполне могли бы до сих пор играть в топ лигах
В Европе, играй они в любом клубе, болелы ждали бы от них высочайшего уровня игры, к которому они привыкли за последние лет 15-20, и хейтили бы их по любому поводу, без скидок на возраст, очень уж сильны стереотипы в головах. А там, где они сейчас, они звёзды, местные болельщики не избалованы уровнем европейского футбола, им все нравится.
0
0
0
Ответ Verhovn
А зачем? Хотя про Наполи... Марадона бы аплодировал на небесах.) Эти ребята понимают, что закат и просто делают деньги.
Ну это понятно, просто я изначально вёл к тому что они вполне себе потянули бы топ лигу
0
0
0
Ответ Verhovn
Могли бы, бесспорно, только им это зачем? Ресурсы организма не безораничны. Такова физиология, увы. Мне кажется, я почти уверен, что это верный ход обоих.
С этим я не спорю
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий