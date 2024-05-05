Каррагер о Месси и Роналду: «Пока они играют, они не выносят друг друга, держу пари. Им не удавалось насладиться своими достижениями, ведь другой всегда вернется, чтобы забить больше»

Джейми Каррагер высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Они не хотели уступать друг другу такие трофеи, как « », – они боролись за него между собой в каждом сезоне. Они определенно сделали друг друга лучше. Но я думаю, что скорее всего они не смогут оценить этого, пока не закончат [игровые карьеры].

Готов поспорить, что пока они играют, они терпеть друг друга не могут. Что бы ни сделал один, другой на это ответит. Они никогда не берут передышку. Им никогда не удавалось насладиться своими достижениями, потому что каждый знал, что другой вернется, чтобы забить больше голов.

Я всегда чувствовал, что если один из них сделает хет-трик, то на следующий вечер другой пойдет и повторит это. Им всегда приходилось полностью затмевать друг друга», – сказал экс-игрок « ».

Роналду сделал хет-трик в матче с «Аль-Вахдой». У Криштиану 32 гола и 10 ассистов в этом чемпионате Саудовской Аравии

Месси обновил рекорды МЛС: 6 результативных действий и 5 ассистов за матч