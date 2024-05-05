Каррагер о Месси и Роналду: «Пока они играют, они не выносят друг друга, держу пари. Им не удавалось насладиться своими достижениями, ведь другой всегда вернется, чтобы забить больше»
Джейми Каррагер высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Они не хотели уступать друг другу такие трофеи, как «Золотой мяч», – они боролись за него между собой в каждом сезоне. Они определенно сделали друг друга лучше. Но я думаю, что скорее всего они не смогут оценить этого, пока не закончат [игровые карьеры].
Готов поспорить, что пока они играют, они терпеть друг друга не могут. Что бы ни сделал один, другой на это ответит. Они никогда не берут передышку. Им никогда не удавалось насладиться своими достижениями, потому что каждый знал, что другой вернется, чтобы забить больше голов.
Я всегда чувствовал, что если один из них сделает хет-трик, то на следующий вечер другой пойдет и повторит это. Им всегда приходилось полностью затмевать друг друга», – сказал экс-игрок «Ливерпуля».
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После требла в 2015-м, а к слову, это его второй требл, он уже особо не рвался кого-то обгонять/нагонять на клубном уровне.. Только выступления со сборной его серьёзно заботили.. Да, он по прежнему показывал космос за Барсу, но это уже не 90 голов за сезон, не стойкость в плофф ЛЧ и т.д..
Другое дело Роналду, который рвал себе жилы так, что в какой то момент отыграл у Лео отставание в три ЗМ, и ради лишних 10-15 голов за сезон не вылезал из ледяных ванн, качалок и прочего.. Более того, когда Реал отказался поддерживать его одержимость с обидой укатил в Юве..
А после победы Лео на ЧМ, противостояние и вовсе закончилось.. Это Роналду вновь рвёт жилы, чтобы сыграть на ближайших турнирах сборных и чтобы вновь прикоснуться к вершине..
А Месси, я не удивлюсь, если завтра скажет - я устал, я ухожу..
Думаю, Месси вряд ли испытывает к Криро симпатию, слишком уж много гадостей тот наговорил и напостил про него. Но ему в большей степени пофиг.
Роналду же ненавидит. Когда его показали в ложе, пока Аль-Наср громил Интер, это стало ясно видно. Злорадство было сильнейшее. И клубничка даже не спустился с ложи поздравить партнеров и пожать руку Месси. Как когда-то в старые добрые.
Несомненно это футбольная Эпоха Лео Месси. 🐐🇦🇷
У него нет такого эга.
Это португалец одержим Месси.
Factos! 🐐🇦🇷