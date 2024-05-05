Каррагер о Месси и Роналду: «Пока они играют, они не выносят друг друга, держу пари. Им не удавалось насладиться своими достижениями, ведь другой всегда вернется, чтобы забить больше»

Теги Криштиану Роналду Джейми Каррагер МЛС Лионель Месси Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Джейми Каррагер высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Они не хотели уступать друг другу такие трофеи, как «Золотой мяч», – они боролись за него между собой в каждом сезоне. Они определенно сделали друг друга лучше. Но я думаю, что скорее всего они не смогут оценить этого, пока не закончат [игровые карьеры].

Готов поспорить, что пока они играют, они терпеть друг друга не могут. Что бы ни сделал один, другой на это ответит. Они никогда не берут передышку. Им никогда не удавалось насладиться своими достижениями, потому что каждый знал, что другой вернется, чтобы забить больше голов.

Я всегда чувствовал, что если один из них сделает хет-трик, то на следующий вечер другой пойдет и повторит это. Им всегда приходилось полностью затмевать друг друга», – сказал экс-игрок «Ливерпуля».

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29 комментариев
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судя по поведению фанов португальца на ветках, по его соцсетям с глупыми комментариями типа "factos", психических срывах в песках - истории с шарфом, бросания с кулаками на судью, мастурбацией и т.д. - в этом противостоянии Лео давно выиграл. после 18 декабря все разговоры о лучшем просто бессмысленны
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Мне кажется одержимость это не про Месси..
После требла в 2015-м, а к слову, это его второй требл, он уже особо не рвался кого-то обгонять/нагонять на клубном уровне.. Только выступления со сборной его серьёзно заботили.. Да, он по прежнему показывал космос за Барсу, но это уже не 90 голов за сезон, не стойкость в плофф ЛЧ и т.д..

Другое дело Роналду, который рвал себе жилы так, что в какой то момент отыграл у Лео отставание в три ЗМ, и ради лишних 10-15 голов за сезон не вылезал из ледяных ванн, качалок и прочего.. Более того, когда Реал отказался поддерживать его одержимость с обидой укатил в Юве..

А после победы Лео на ЧМ, противостояние и вовсе закончилось.. Это Роналду вновь рвёт жилы, чтобы сыграть на ближайших турнирах сборных и чтобы вновь прикоснуться к вершине..
А Месси, я не удивлюсь, если завтра скажет - я устал, я ухожу..
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Месси после победы на ЧМ забил на это противостояние. Да и раньше он отдавал пенальти партнерам и голевые в ситуациях, когда мог набить стату себе. Все трофеи взяты, Криштиану далеко позади и по командным, и по личным.
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Да Месси вообще похер, он наслаждается жизнью и футболом, он Моцарт, а вот другой из кожи вон лезет в зыбучих песках пытаясь выжать ещё голик ещё пенделёк.. смешной 😃
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Ну это Роналду бесится от криков "Месси" с трибун, а не наоборот. А также рисует обиженные смайлики и фактосы в соцсетях по поводу успехов Месси. Так что тут всё ассиметрично, одержимость односторонняя.
Думаю, Месси вряд ли испытывает к Криро симпатию, слишком уж много гадостей тот наговорил и напостил про него. Но ему в большей степени пофиг.
Роналду же ненавидит. Когда его показали в ложе, пока Аль-Наср громил Интер, это стало ясно видно. Злорадство было сильнейшее. И клубничка даже не спустился с ложи поздравить партнеров и пожать руку Месси. Как когда-то в старые добрые.
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Месси стал пешком ходить по полю, чтобы простые смертные могли немного приблизиться к нему.
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Потом будут матчи "друзья Месси против друзей Роналду"
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Ну, их только по статистике ещё можно сравнивать, а по игровым скиллам, титулам и трофеям Лео Месси далеко в космосе от этого Португальца7.
Несомненно это футбольная Эпоха Лео Месси. 🐐🇦🇷
+10
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Как единственный адекватный фанат Кришти скажу, что Месси плевать на нашего биста. Это Кришти пыжится и пытается всем что то доказать
+4
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Месси творит, роналду срамит
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Ответ Vitor Dia
По-моему Месси абсолютно плевать на клубничку. У него нет такого эга. Это португалец одержим Месси.
Factos👍👀
+7
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+2
По-моему Месси абсолютно плевать на клубничку.
У него нет такого эга.
Это португалец одержим Месси.
+12
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+1
Видели мы его беготню и 91 гол за сезон...
+1
0
+1
Ответ dr. cage
Мне кажется одержимость это не про Месси.. После требла в 2015-м, а к слову, это его второй требл, он уже особо не рвался кого-то обгонять/нагонять на клубном уровне.. Только выступления со сборной его серьёзно заботили.. Да, он по прежнему показывал космос за Барсу, но это уже не 90 голов за сезон, не стойкость в плофф ЛЧ и т.д.. Другое дело Роналду, который рвал себе жилы так, что в какой то момент отыграл у Лео отставание в три ЗМ, и ради лишних 10-15 голов за сезон не вылезал из ледяных ванн, качалок и прочего.. Более того, когда Реал отказался поддерживать его одержимость с обидой укатил в Юве.. А после победы Лео на ЧМ, противостояние и вовсе закончилось.. Это Роналду вновь рвёт жилы, чтобы сыграть на ближайших турнирах сборных и чтобы вновь прикоснуться к вершине.. А Месси, я не удивлюсь, если завтра скажет - я устал, я ухожу..
Да да, о «скромности» Месси наслышаны
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Ответ dr. cage
Мне кажется одержимость это не про Месси.. После требла в 2015-м, а к слову, это его второй требл, он уже особо не рвался кого-то обгонять/нагонять на клубном уровне.. Только выступления со сборной его серьёзно заботили.. Да, он по прежнему показывал космос за Барсу, но это уже не 90 голов за сезон, не стойкость в плофф ЛЧ и т.д.. Другое дело Роналду, который рвал себе жилы так, что в какой то момент отыграл у Лео отставание в три ЗМ, и ради лишних 10-15 голов за сезон не вылезал из ледяных ванн, качалок и прочего.. Более того, когда Реал отказался поддерживать его одержимость с обидой укатил в Юве.. А после победы Лео на ЧМ, противостояние и вовсе закончилось.. Это Роналду вновь рвёт жилы, чтобы сыграть на ближайших турнирах сборных и чтобы вновь прикоснуться к вершине.. А Месси, я не удивлюсь, если завтра скажет - я устал, я ухожу..
Джейми Каррагер о спорах между Месси и Роналду: «Этого спора никогда и не было. Роналду даже не близок к уровню Месси. Роналду – это один из лучших бомбардиров всех времен, а Месси – это величайший игрок всех времен. Они даже не близки» (с).
Factos! 🐐🇦🇷
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Ответ QWertY
Как единственный адекватный фанат Кришти скажу, что Месси плевать на нашего биста. Это Кришти пыжится и пытается всем что то доказать
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Многие говорят - Месси, Роналду... Но я забываю про них, когда вспоминаю игру Широкова
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один вдохновляет, другой раздражает. Месси >роналду.
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"Приходилось" - ключевое слово во всем этом высказывании. Оба уже наслаждаются своей жизнью, играя в свое удовольствие и зарабатывая деньги. Во всяком случае, Месси уже после ЧМ закончил с футболом всем все доказав.
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В одно время я , под эгидой своей фирмы, учредил турнир "Кубок ТОП-Лиг" , в котором учувствовали бы сборные АПЛ, Ла-Лиги, СерииА и Бундеслиги. По формату : 2 полуфинала и 1 финал. Это для тех, кто желал увидеть Роналду и Месси в одной команде. Но ФИФА не пропустили (не знаю, может на лапу хотели?). Короче, там Катар, захотел турнир у себя, я предлагал матчи на стадионах.им. Белимханова в Грозном и Ангушта в Назрани....Не сошлось.
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"Голос. 60+" ждет не дождется участия Лео и Криша
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