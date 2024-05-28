Конте и «Наполи» близки к 3-летнему контракту. Тренер хочет полный контроль над имиджевыми правами, также стороны обсуждают сумму неустойки
Антонио Конте и «Наполи» близки к подписанию 3-летнего контракта.
Сделка пока откладывается из-за того, что тренер хочет получить полный контроль над имиджевыми правами.
Кроме того, стороны обсуждают различные штрафные санкции, в том числе сумму неустойки в случае досрочного расторжения соглашения или невыполнения целей на сезон.
Сообщалось, что Конте будет зарабатывать в неаполитанском клубе 9 млн евро в год плюс 1 млн в виде бонуса за скудетто.