«Наполи» и Конте договорились о контракте на 9 млн евро за в год плюс 1 млн бонуса за скудетто. О назначении могут объявить на следующей неделе (La Repubblica)

Теги серия А Италия Наполи Антонио Конте деньги Футбол

Антонио Конте договорился с «Наполи» по зарплате и бонусам .

Вчера стало известно, что после отказа Джан Пьеро Гасперини возглавить клуб, «Наполи» обратится к Антонио Конте.

По информации la Repubblica, за работу на посту главного тренера 54-летний специалист будет получать 9 млн евро за сезон. Кроме того, он сможет заработать бонус в 1 млн евро в случае завоевания скудетто.

Отмечается, что в ходе переговоров сторонам остается обсудить последние детали, в том числе касающиеся тренерского штаба.

В случае достижения окончательного соглашения «Наполи» может официально объявить о назначении Конте в середине следующей недели.

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27 комментариев
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Наполи с Конте.
Сколько выдержит президент Лаурентис ?
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Жара будет в новом сезоне в сериале
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Через полгода-год будет пожар.
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Оо взрывной интерес намечается в Неаполе
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Де Лаурентиса ничему видимо жизнь не учит. Конте затребует огромных денег на трансферы, возможно даже даст результат в первый сезон, а потом ему нужны будут дополнительные сотни миллионов евро на трансферы и если хоть лишний евро ему не дашь, тут же рассориться со всеми, потеряет раздевалку и уйдёт с огромной неустойкой в кармане. В Тоттенхэме до сих пор все плюются, после его ухода
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Думаю у Конте должно получится в Наполи, подходящий город для его темперамента и команда достойная!!)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Наполи с Конте. Сколько выдержит президент Лаурентис ?
До второго круга
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дождёмся декабря , и все .
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Уволят в октябре
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Что то мне кажется два таких огромных яйца как тренер и владелец в одной корзине не смогут ужиться больше года- двух.
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Ответ seppblatter@mail.ru
До второго круга
Готов поддержать.
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+1 млн за каждое скудетто, которое выиграет другой клуб)
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Ответ Alex.K71
Думаю у Конте должно получится в Наполи, подходящий город для его темперамента и команда достойная!!)
а по-моему совсем наоборот
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Жалко Конте в Му или Челенеси не ушел.
В любом случае это лучше если б он в турин или Милан перебрался.
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Раз он будет получать в 3 раза больше Спалетти, то и играть команда будет в 3 раза лучше, это каждому ясно.
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Эти чсвшники же мордобой устроят через месяц, какой Конте, какой Наполи?
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Фонсека в Милане 3 миллионов будет зарабатывать.
а Парик в Наполи - 9 ? !
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Ждём постов что кого-то рвёт, хочет поменять клуб, и фото на четвереньках без сил в горы)))
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Молодцы, спасли Аталанту.
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Два эксцентрика с завышенным эго вряд ли приведут к позитивным результатам. Скорее всего первое время Конте выдаст хорошие результаты, может даже доработает до конца сезона, а потом скандалы, истерики и конец
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уже жду эту разборку между Конте и Лаурентисом после какой нибудь прессухи Антонио, где у него сгорит пятая точка
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У Наполи и двух толковых центрдефов нет, а тут придется в тройку играть. Скорее всего придется закупаться, а для закупок нужно продать кого то подороже. Осимхен первый кандидат

Ну и учитывая что Наполи без еврокубков, у Конте будет время чтобы наиграть любимую схему по ходу сезона. Возможно Наполи поборется за титул
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После пару интервью Конте о том что у него состав говно (а такое интервью точно будет после поражении, это его стиль), начнется конфликт с Лаурентисом, а дальше дефолтное увольнение+дикая неустойка
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9 млн евро за сезон‼️🫣
И это ещё Антошка (якобы) снизил свои запросы, по зарплате.🙃🙂😄
Посмотрим, сколько продержится союз Конте - ДеЛау. 😙😗
В любом случае, камбэк Антохи - это плюс для Сериала.🤌👍🎊🔝
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За в год...

Ну вы ребят профессионалы)
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