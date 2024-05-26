«Наполи» и Конте договорились о контракте на 9 млн евро за в год плюс 1 млн бонуса за скудетто. О назначении могут объявить на следующей неделе (La Repubblica)
Антонио Конте договорился с «Наполи» по зарплате и бонусам .
Вчера стало известно, что после отказа Джан Пьеро Гасперини возглавить клуб, «Наполи» обратится к Антонио Конте.
По информации la Repubblica, за работу на посту главного тренера 54-летний специалист будет получать 9 млн евро за сезон. Кроме того, он сможет заработать бонус в 1 млн евро в случае завоевания скудетто.
Отмечается, что в ходе переговоров сторонам остается обсудить последние детали, в том числе касающиеся тренерского штаба.
В случае достижения окончательного соглашения «Наполи» может официально объявить о назначении Конте в середине следующей недели.
Сколько выдержит президент Лаурентис ?
В любом случае это лучше если б он в турин или Милан перебрался.
а Парик в Наполи - 9 ? !
Ну и учитывая что Наполи без еврокубков, у Конте будет время чтобы наиграть любимую схему по ходу сезона. Возможно Наполи поборется за титул
И это ещё Антошка (якобы) снизил свои запросы, по зарплате.🙃🙂😄
Посмотрим, сколько продержится союз Конте - ДеЛау. 😙😗
В любом случае, камбэк Антохи - это плюс для Сериала.🤌👍🎊🔝
Ну вы ребят профессионалы)