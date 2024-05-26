«Наполи» и Конте договорились о контракте на 9 млн евро за в год плюс 1 млн бонуса за скудетто. О назначении могут объявить на следующей неделе (La Repubblica)

Антонио Конте договорился с «Наполи» по зарплате и бонусам .

Вчера стало известно, что после отказа Джан Пьеро Гасперини возглавить клуб, «Наполи» обратится к .

По информации la Repubblica, за работу на посту главного тренера 54-летний специалист будет получать 9 млн евро за сезон. Кроме того, он сможет заработать бонус в 1 млн евро в случае завоевания скудетто.

Отмечается, что в ходе переговоров сторонам остается обсудить последние детали, в том числе касающиеся тренерского штаба.

В случае достижения окончательного соглашения « » может официально объявить о назначении Конте в середине следующей недели.